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Спорт

Съдийски назначения за 33-ия кръг в елита

Редактор

Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за двубоите от 33-ия кръг на efbet Лига между първите шест и последните шест отбора. 

Ето и всички съдийски наряди: 

17 май 2024 г., петък, 15:15 ч.
Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД – ФК Етър ВТ
ГС:    Красен Иванов Георгиев    АС1:    Диян Христов Вълков    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ:    Кристиян Младенов Тодоров    ВАР:    Васил Петров Минев    АВАР:    Иво Николаев Колев
СН:    Стефан Апостолов Апостолов     
 
17 май 2024 г., петък, 17:45 ч.
ФК Локомотив 1929 – ПФК Ботев Враца
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Георги Любомиров Минев
4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски    ВАР:    Ивайло Красимиров Ненков    АВАР:    Християна Красимирова Гутева
СН:    Константин Делов Писков     
 
17 май 2024 г., петък, 20:15 ч.
ФК Хебър 1918 – ПФК Берое – Стара Загора
ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Станимир Георгиев Тодоров    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Георги Йорданов Дойнов
СН:    Антон Симеонов Генов     
 
18 май 2024 г., събота, 17:45 ч.
ПФК ЦСКА – София ЕАД – ФК Крумовград
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Драгомир Руменов Милев
4-ТИ:    Любомир Николаев Вушовски    ВАР:    Георги Юлиянов Иванов    АВАР:    Станислав Лазаров Станев
СН:    Йордан Веселинов Гулев     
 
18 май 2024 г., събота, 20:15 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 – ПФК Левски
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Васил Стоянов Шавов
4-ТИ:    Кристиян Николов Колев    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов
СН:    Иван Захариев Вълчев     
 
19 май 2024 г., неделя, 20:30 ч.
ПФК Черно море – ПФК Лудогорец 1945
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Георги Валентинов Стамболджиев    АС2:    Светослав Колев Енчев
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Ивелин Венциславов Занев
СН:    Димитър Панайотов Костов     

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