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Спорт

Съдийски назначения за 32-рия кръг на efbet Лига

Редактор

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви нарядите за 32-рия кръг на efbet Лига. 

Срещи от 32 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025

1 май 2025 г., четвъртък, 19:30 ч.

ФК Хебър 1918 – ФК Крумовград

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Никола Петров Джугански  

2 май 2025 г., петък, 15:00 ч.

ПФК Ботев Враца – ПФК Септември Сф

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков

СН: Цветан Георгиев Георгиев  

2 май 2025 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Славия 1913 – ФК ЦСКА 1948

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Иво Венциславов Андреев

СН: Валентин Желев Добрев  

2 май 2025 г., петък, 20:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ФК Локомотив 1929

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Георги Владимиров Игнатов  

3 май 2025 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Берое – Стара Загора – ПФК ЦСКА – София ЕАД

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Димитър Русанов Русев АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Стоян Панталеев Арсов

СН: Костадин Ангелов Гергинов  

3 май 2025 г., събота, 20:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Левски

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Георги Крумов Виделов  

4 май 2025 г., неделя, 15:30 ч.

ПФК Черно море – ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Йордан Петров Петров

4-ТИ: Валентин Станчев Железов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Георги Милков Гинчев

СН: Георги Василев Йорданов  

4 май 2025 г., неделя, 18:00 ч.

ПФК Ботев АД – Спартак 1918

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Николай Тодоров Петров  

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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