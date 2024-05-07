Съдийски назначения за 32 кръг на Втора лига

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за предстоящия 32-и кръг на Втора лига.

11 май 2024 г., събота, 18:00 ч.

ПФК Марица 1921 – ФК Черноморец Балчик

ГС: Валентин Любомиров Стефанов АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Ангел Бориславов Станчев

4-ТИ: Геро Георгиев Писков

СН: Крум Добринов Стоилов



11 май 2024 г., събота, 18:00 ч.

Спартак 1918 – ФК Литекс Ловеч

ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Петър Николаев Михов АС2: Павлин Петков Петков

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Георги Иванов Хаджийски



11 май 2024 г., събота, 18:00 ч.

ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923 – ОФК Спартак Пл

ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Васил Ангелов Байрактарски

4-ТИ: Антонио Тодоров Антов

СН: Милко Петков Николов



11 май 2024 г., събота, 18:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС – ЦСКА 1948 II

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Атанас Петров Бозев



12 май 2024 г., неделя, 18:00 ч.

Дунав Русе – ПФК Монтана 1921

ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Богомил Севдалинов Димитров АС2: Владимир Йорданов Йорданов

4-ТИ: Борис Борисов Попов

СН: Йосиф Петров Ронков



12 май 2024 г., неделя, 18:00 ч.

ОФК Янтра 2019 – Спортист 2009

ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Мартин Викторов Михайлов

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Асен Йорданов Николов



12 май 2024 г., неделя, 18:00 ч.

ОФК Беласица – ПФК Лудогорец 1945 II

ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Владимир Здравков Хубенов АС2: Атанас Димитров Пилатов

4-ТИ: Георги Петров Стоянов

СН: Тихомир Димитров Костовски



12 май 2024 г., неделя, 18:00 ч.

ПФК Септември Сф – ФК Струмска слава 1927

ГС: Вилиян Весков Видинов АС1: Георги Димчев Великов АС2: Марин Иванов Бонев

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски

СН: Стефан Иванов Йорданов



13 май 2024 г., понеделник, 15:00 ч.

ФК Марек 1915 – ПФК Добруджа 1919

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Кристиян Николов Колев

СН: Веселин Мишев Добриянов

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