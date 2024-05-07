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Спорт

Съдийски назначения за 32 кръг на Втора лига

Редактор

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за предстоящия 32-и кръг на Втора лига.

11 май 2024 г., събота, 18:00 ч.
ПФК Марица 1921 – ФК Черноморец Балчик
ГС:    Валентин Любомиров Стефанов    АС1:    Асен Крумов Крумов    АС2:    Ангел Бориславов Станчев
4-ТИ:    Геро Георгиев Писков                
СН:    Крум Добринов Стоилов     
 
11 май 2024 г., събота, 18:00 ч.
Спартак 1918 – ФК Литекс Ловеч
ГС:    Станимир Георгиев Тодоров    АС1:    Петър Николаев Михов    АС2:    Павлин Петков Петков
4-ТИ:    Кристиян Младенов Тодоров                
СН:    Георги Иванов Хаджийски     
 
11 май 2024 г., събота, 18:00 ч.
ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923 – ОФК Спартак Пл
ГС:    Иван Стефанов Иванов    АС1:    Радослав Георгинов Вутов    АС2:    Васил Ангелов Байрактарски
4-ТИ:    Антонио Тодоров Антов                
СН:    Милко Петков Николов     
 
11 май 2024 г., събота, 18:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС – ЦСКА 1948 II
ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков                
СН:    Атанас Петров Бозев     
 
12 май 2024 г., неделя, 18:00 ч.
Дунав Русе – ПФК Монтана 1921
ГС:    Тодор Недялков Киров    АС1:    Богомил Севдалинов Димитров    АС2:    Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ:    Борис Борисов Попов                
СН:    Йосиф Петров Ронков     
 
12 май 2024 г., неделя, 18:00 ч.
ОФК Янтра 2019 – Спортист 2009
ГС:    Мартин Иванов Марков    АС1:    Владимир Ангелов Велев    АС2:    Мартин Викторов Михайлов
4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски                
СН:    Асен Йорданов Николов     
 
12 май 2024 г., неделя, 18:00 ч.
ОФК Беласица – ПФК Лудогорец 1945 II
ГС:    Георги Иванов Иванов    АС1:    Владимир Здравков Хубенов    АС2:    Атанас Димитров Пилатов
4-ТИ:    Георги Петров Стоянов                
СН:    Тихомир Димитров Костовски     
 
12 май 2024 г., неделя, 18:00 ч.
ПФК Септември Сф – ФК Струмска слава 1927
ГС:    Вилиян Весков Видинов    АС1:    Георги Димчев Великов    АС2:    Марин Иванов Бонев
4-ТИ:    Любомир Николаев Вушовски                
СН:    Стефан Иванов Йорданов     
 
13 май 2024 г., понеделник, 15:00 ч.
ФК Марек 1915 – ПФК Добруджа 1919
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ:    Кристиян Николов Колев                
СН:    Веселин Мишев Добриянов     

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