Съдийски назначения за 24 кръг на efbet Лига
Съдийската комисия на БФС определи реферите за 24 кръг на efbet Лига
7 март 2025 г., петък, 17:30 ч.
БОТЕВ ВРАЦА – КРУМОВГРАД
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Денислав Йорданов Сталев
СН: Атанас Петров Бозев
8 март 2025 г., събота, 12:30 ч.
ЦСКА 1948 СОФИЯ – ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Костадин Ангелов Гергинов
8 март 2025 г., събота, 15:00 ч.
БЕРОЕ СТАРА ЗАГОРА – ЦСКА СОФИЯ
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Михаел Петков Павлов
СН: Валентин Желев Добрев
8 март 2025 г., събота, 17:30 ч.
ЧЕРНО МОРЕ – СПАРТАК ВАРНА
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Камен Михайлов Алексиев
9 март 2025 г., неделя, 12:00 ч.
БОТЕВ ПЛОВДИВ – АРДА КЪРДЖАЛИ
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Цветан Кръстев Кръстев
9 март 2025 г., неделя, 14:30 ч.
ЛЕВСКИ СОФИЯ – СЛАВИЯ СОФИЯ
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Димитър Димитров Димитров
СН: Йордан Костадинов Иванов
9 март 2025 г., неделя, 17:00 ч.
ЛОКОМОТИВ СОФИЯ – ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Стоян Панталеев Арсов
СН: Александър Костадинов Костадинов
10 март 2025 г., понеделник, 17:30 ч.
СЕПТЕМВРИ СОФИЯ – ХЕБЪР ПАЗАРДЖИК
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Николай Георгиев Ангелов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.