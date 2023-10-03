Съдийски назначения за 13 кръг на efbet Лига
Съдийската комисия към БФС определи реферите за 13-ия кръг на efbet Лига.
Дербито на кръга между ЦСКА София и Левски ще бъде ръководено от Радослав Гидженов.
6 октомври 2023 г., петък, 17:30 ч.
ФК Крумовград – ПФК Ботев Враца
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Петър Стоянов Петров
6 октомври 2023 г., петък, 20:00 ч.
ПФК Берое – Стара Загора – ФК Локомотив 1929
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Йордан Динков Сталев
7 октомври 2023 г., събота, 14:45 ч.
ПФК ЦСКА – София ЕАД – ПФК Левски
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Никола Антонов Попов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Георги Николов Кабаков
СН: Йордан Костадинов Иванов
7 октомври 2023 г., събота, 17:45 ч.
ПФК Славия 1913 – ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Костадин Ангелов Гергинов
7 октомври 2023 г., събота, 20:15 ч.
ПФК Черно море – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Валентин Станчев Железов ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев
СН: Георги Спасов Славов
8 октомври 2023 г., неделя, 15:15 ч.
ФК Етър ВТ – ФК Хебър 1918
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Станислав Лазаров Станев
СН: Георги Крумов Виделов
8 октомври 2023 г., неделя, 17:45 ч.
ФК ЦСКА 1948 – ПФК Ботев АД
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Никифор Деянов Велков
СН: Антон Симеонов Генов
8 октомври 2023 г., неделя, 20:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 – Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Красимир Атанасов Атанасов
СН: Кольо Димитров Данев