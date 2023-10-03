Съдийски назначения за 13 кръг на efbet Лига

Съдийската комисия към БФС определи реферите за 13-ия кръг на efbet Лига.

Дербито на кръга между ЦСКА София и Левски ще бъде ръководено от Радослав Гидженов.

6 октомври 2023 г., петък, 17:30 ч.

ФК Крумовград – ПФК Ботев Враца

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Петър Стоянов Петров



6 октомври 2023 г., петък, 20:00 ч.

ПФК Берое – Стара Загора – ФК Локомотив 1929

ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Йордан Динков Сталев



7 октомври 2023 г., събота, 14:45 ч.

ПФК ЦСКА – София ЕАД – ПФК Левски

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Никола Антонов Попов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Георги Николов Кабаков

СН: Йордан Костадинов Иванов



7 октомври 2023 г., събота, 17:45 ч.

ПФК Славия 1913 – ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Костадин Ангелов Гергинов



7 октомври 2023 г., събота, 20:15 ч.

ПФК Черно море – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Валентин Станчев Железов ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев

СН: Георги Спасов Славов



8 октомври 2023 г., неделя, 15:15 ч.

ФК Етър ВТ – ФК Хебър 1918

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Станислав Лазаров Станев

СН: Георги Крумов Виделов



8 октомври 2023 г., неделя, 17:45 ч.

ФК ЦСКА 1948 – ПФК Ботев АД

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Никифор Деянов Велков

СН: Антон Симеонов Генов



8 октомври 2023 г., неделя, 20:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 – Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Красимир Атанасов Атанасов

СН: Кольо Димитров Данев

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