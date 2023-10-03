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Спорт

Съдийски назначения за 13 кръг на efbet Лига

Редактор

Съдийската комисия към БФС определи реферите за 13-ия кръг на efbet Лига.

Дербито на кръга между ЦСКА София и Левски ще бъде ръководено от Радослав Гидженов.

6 октомври 2023 г., петък, 17:30 ч.
ФК Крумовград – ПФК Ботев Враца
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Георги Любомиров Минев
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Йордан Петров Петров
СН:    Петър Стоянов Петров     
 
6 октомври 2023 г., петък, 20:00 ч.
ПФК Берое – Стара Загора – ФК Локомотив 1929
ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Костадин Димитров Тановчев    АС2:    Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Ивайло Красимиров Ненков    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов
СН:    Йордан Динков Сталев     
 
7 октомври 2023 г., събота, 14:45 ч.
ПФК ЦСКА – София ЕАД – ПФК Левски
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Никола Антонов Попов    ВАР:    Ивайло Иванов Стоянов    АВАР:    Георги Николов Кабаков
СН:    Йордан Костадинов Иванов     
 
7 октомври 2023 г., събота, 17:45 ч.
ПФК Славия 1913 – ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Светослав Колев Енчев    АС2:    Иван Стоянов Копчев
4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков    ВАР:    Георги Юлиянов Иванов    АВАР:    Мирослав Максимов Иванов
СН:    Костадин Ангелов Гергинов     
 
7 октомври 2023 г., събота, 20:15 ч.
ПФК Черно море – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Мартин Емилов Венев
4-ТИ:    Валентин Станчев Железов    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Милен Дончев Арабаджиев
СН:    Георги Спасов Славов     
 
8 октомври 2023 г., неделя, 15:15 ч.
ФК Етър ВТ – ФК Хебър 1918
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Владимир Ангелов Велев
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Ивелин Венциславов Занев    АВАР:    Станислав Лазаров Станев
СН:    Георги Крумов Виделов     
 
8 октомври 2023 г., неделя, 17:45 ч.
ФК ЦСКА 1948 – ПФК Ботев АД
ГС:    Михаел Петков Павлов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Илиян Петров Капарашев
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Никифор Деянов Велков
СН:    Антон Симеонов Генов     
 
8 октомври 2023 г., неделя, 20:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 – Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Георги Валентинов Стамболджиев    АС2:    Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Кристиян Николов Колев    АВАР:    Красимир Атанасов Атанасов
СН:    Кольо Димитров Данев  

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