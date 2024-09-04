Съдийски назначения – VIII кръг на Втора лига
Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия 8-и кръг на Втора лига.
7 септември 2024 г., събота, 19:00 ч.
ПФК Пирин 22 АД – ФК Марек 1915
ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Теодор Пешев Петров АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Георги Иванов Хаджийски
7 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.
ЦСКА 1948 II – Ботев Пд II
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Станимир Веселинов Господинов
4-ТИ: Станислав Христов Апостолов
СН: Димитър Божидаров Стоилов
7 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 – Миньор
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Иван Калоянов Беделев
4-ТИ: Тодор Недялков Киров
СН: Александър Ангелов Атанасов
7 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.
Спортист 2009 – ОФК Янтра 2019
ГС: Петър Милков Николов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
СН: Тони Бонев Пандарски
7 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.
Сдружение футболен клуб Фратрия – ПФК Монтана 1921
ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Кристиян Ботев Минков
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Борис Димитров Борисов
ПФК ЦСКА-София II – ПФК Лудогорец 1945 II (ОТЛОЖЕН)
ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Йордан Стефанов Гошев
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски
СН: Пламен Божидаров Мехлемов
7 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.
ОФК Спартак Пл – СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Атанас Димитров Пилатов
4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков
СН: Тихомир Димитров Костовски
7 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.
ФК Дунав – ФК Струмска слава 1927
ГС: Валентин Любомиров Стефанов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Георги Димчев Великов
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов
СН: Георги Спасов Славов
7 септември 2024 г., събота, 18:30 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица – ФК Етър ВТ
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Ивелин Венциславов Занев
9 септември 2024 г., понеделник, 17:00 ч.
ФК Ловеч – ОФК Беласица
ГС: Вилиян Весков Видинов АС1: Стоян Иванов Стоянов АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов
СН: Йосиф Петров Ронков