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Спорт

Съдийски назначения – VIII кръг на Втора лига

Редактор

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия 8-и кръг на Втора лига.

7 септември 2024 г., събота, 19:00 ч.

ПФК Пирин 22 АД – ФК Марек 1915

ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Теодор Пешев Петров АС2: Живко Руменов Петров

4-ТИ: Иван Стефанов Иванов

СН: Георги Иванов Хаджийски

7 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.

ЦСКА 1948 II – Ботев Пд II

ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Станимир Веселинов Господинов

4-ТИ: Станислав Христов Апостолов

СН: Димитър Божидаров Стоилов

7 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.

ПФК Добруджа 1919 – Миньор

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Иван Калоянов Беделев

4-ТИ: Тодор Недялков Киров

СН: Александър Ангелов Атанасов

7 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.

Спортист 2009 – ОФК Янтра 2019

ГС: Петър Милков Николов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ: Мартин Иванов Марков

СН: Тони Бонев Пандарски

7 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.

Сдружение футболен клуб Фратрия – ПФК Монтана 1921

ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Кристиян Ботев Минков

4-ТИ: Стилян Стоянов Колев

СН: Борис Димитров Борисов

ПФК ЦСКА-София II – ПФК Лудогорец 1945 II (ОТЛОЖЕН)

ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Йордан Стефанов Гошев

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски

СН: Пламен Божидаров Мехлемов

7 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.

ОФК Спартак Пл – СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Атанас Димитров Пилатов

4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков

СН: Тихомир Димитров Костовски

7 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.

ФК Дунав – ФК Струмска слава 1927

ГС: Валентин Любомиров Стефанов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Георги Димчев Великов

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов

СН: Георги Спасов Славов

7 септември 2024 г., събота, 18:30 ч.

ОФК Локомотив Горна Оряховица – ФК Етър ВТ

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Радослав Георгинов Вутов

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Ивелин Венциславов Занев

9 септември 2024 г., понеделник, 17:00 ч.

ФК Ловеч – ОФК Беласица

ГС: Вилиян Весков Видинов АС1: Стоян Иванов Стоянов АС2: Марин Иванов Бонев

4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов

СН: Йосиф Петров Ронков

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