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Спорт

Съдийски назначения – VII кръг на Втора лига

Редактор

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия седми кръг на Втора лига.

1 септември 2024 г., неделя, 17:30 ч.
ОФК Спартак Пл – ПФК Пирин 22 АД
ГС:    Любомир Николаев Вушовски    АС1:    Николай Иванов Михайлов    АС2:    Мартин Викторов Михайлов
4-ТИ:    Кристина Георгиева Георгиева                
СН:    Асен Йорданов Николов     
 
1 септември 2024 г., неделя, 17:30 ч.
ПФК Монтана 1921 – Спортист 2009
ГС:    Николай Диянов Запрянов    АС1:    Светослав Колев Енчев    АС2:    Владимир Здравков Хубенов
4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров                
СН:    Веселин Мишев Добриянов     
 
1 септември 2024 г., неделя, 17:30 ч.
Миньор – ФК Ловеч
ГС:    Иван Стефанов Иванов    АС1:    Венелин Павлов Иванов    АС2:    Павлета Веселинова Рашкова
4-ТИ:    Петър Милков Николов                
СН:    Цветан Борисов Трифонов     
 
1 септември 2024 г., неделя, 17:30 ч.
ОФК Беласица – Дунав Русе
ГС:    Михаел Петков Павлов    АС1:    Павлин Петков Петков    АС2:    Борислав Борисов Борисов
4-ТИ:    Геро Георгиев Писков                
СН:    Стефан Спасов Иванов     
 
1 септември 2024 г., неделя, 17:30 ч.
ФК Струмска слава 1927 – ЦСКА 1948 II
ГС:    Георги Иванов Иванов    АС1:    Желязко Димитров Пилатов    АС2:    Георги Василев Димчев
4-ТИ:    Димитър Цолов Буров                
СН:    Драган Кирилов Стойков     
 
1 септември 2024 г., неделя, 17:30 ч.
СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР – ПФК ЦСКА-София II
ГС:    Мартин Иванов Марков    АС1:    Радостин Николов Бодуров    АС2:    Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ:    Георги Петров Стоянов                
СН:    Ивелин Венциславов Занев     
 
2 септември 2024 г., понеделник, 17:30 ч.
ОФК Янтра 2019 – ПФК Добруджа 1919
ГС:    Борис Борисов Попов    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Димитър Русанов Русев
4-ТИ:    Вилиян Весков Видинов                
СН:    Георги Спасов Славов     
 
2 септември 2024 г., понеделник, 17:30 ч.
Ботев Пд II – ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС:    Георги Георгиев Спасов    АС1:    Асен Крумов Крумов    АС2:    Иван Радославов Иванов
4-ТИ:    Станислав Христов Апостолов                
СН:    Владимир Йорданов Владимиров     
 
2 септември 2024 г., понеделник, 19:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II – Сдружение футболен клуб Фратрия
ГС:    Владимир Николаев Кирилов    АС1:    Васил Стоянов Шавов    АС2:    Димо Неделчев Стоянов
4-ТИ:    Петър Димов Аспарухов                
СН:    Красимир Иванов Василев     
 
2 септември 2024 г., понеделник, 20:00 ч.
ФК Етър ВТ – ФК Марек 1915
ГС:    Красен Иванов Георгиев    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ:    Станимир Георгиев Тодоров                
СН:    Живко Герганов Недялков     

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