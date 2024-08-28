Съдийски назначения – VII кръг на Втора лига

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия седми кръг на Втора лига.

1 септември 2024 г., неделя, 17:30 ч.

ОФК Спартак Пл – ПФК Пирин 22 АД

ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Николай Иванов Михайлов АС2: Мартин Викторов Михайлов

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева

СН: Асен Йорданов Николов



1 септември 2024 г., неделя, 17:30 ч.

ПФК Монтана 1921 – Спортист 2009

ГС: Николай Диянов Запрянов АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Владимир Здравков Хубенов

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Веселин Мишев Добриянов



1 септември 2024 г., неделя, 17:30 ч.

Миньор – ФК Ловеч

ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Венелин Павлов Иванов АС2: Павлета Веселинова Рашкова

4-ТИ: Петър Милков Николов

СН: Цветан Борисов Трифонов



1 септември 2024 г., неделя, 17:30 ч.

ОФК Беласица – Дунав Русе

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Павлин Петков Петков АС2: Борислав Борисов Борисов

4-ТИ: Геро Георгиев Писков

СН: Стефан Спасов Иванов



1 септември 2024 г., неделя, 17:30 ч.

ФК Струмска слава 1927 – ЦСКА 1948 II

ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Желязко Димитров Пилатов АС2: Георги Василев Димчев

4-ТИ: Димитър Цолов Буров

СН: Драган Кирилов Стойков



1 септември 2024 г., неделя, 17:30 ч.

СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР – ПФК ЦСКА-София II

ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Радостин Николов Бодуров АС2: Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ: Георги Петров Стоянов

СН: Ивелин Венциславов Занев



2 септември 2024 г., понеделник, 17:30 ч.

ОФК Янтра 2019 – ПФК Добруджа 1919

ГС: Борис Борисов Попов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Димитър Русанов Русев

4-ТИ: Вилиян Весков Видинов

СН: Георги Спасов Славов



2 септември 2024 г., понеделник, 17:30 ч.

Ботев Пд II – ОФК Локомотив Горна Оряховица

ГС: Георги Георгиев Спасов АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Станислав Христов Апостолов

СН: Владимир Йорданов Владимиров



2 септември 2024 г., понеделник, 19:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 II – Сдружение футболен клуб Фратрия

ГС: Владимир Николаев Кирилов АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Димо Неделчев Стоянов

4-ТИ: Петър Димов Аспарухов

СН: Красимир Иванов Василев



2 септември 2024 г., понеделник, 20:00 ч.

ФК Етър ВТ – ФК Марек 1915

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Владимир Йорданов Йорданов

4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров

СН: Живко Герганов Недялков

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