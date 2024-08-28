Съдийски назначения – VII кръг на Втора лига
Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия седми кръг на Втора лига.
1 септември 2024 г., неделя, 17:30 ч.
ОФК Спартак Пл – ПФК Пирин 22 АД
ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Николай Иванов Михайлов АС2: Мартин Викторов Михайлов
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева
СН: Асен Йорданов Николов
1 септември 2024 г., неделя, 17:30 ч.
ПФК Монтана 1921 – Спортист 2009
ГС: Николай Диянов Запрянов АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Владимир Здравков Хубенов
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Веселин Мишев Добриянов
1 септември 2024 г., неделя, 17:30 ч.
Миньор – ФК Ловеч
ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Венелин Павлов Иванов АС2: Павлета Веселинова Рашкова
4-ТИ: Петър Милков Николов
СН: Цветан Борисов Трифонов
1 септември 2024 г., неделя, 17:30 ч.
ОФК Беласица – Дунав Русе
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Павлин Петков Петков АС2: Борислав Борисов Борисов
4-ТИ: Геро Георгиев Писков
СН: Стефан Спасов Иванов
1 септември 2024 г., неделя, 17:30 ч.
ФК Струмска слава 1927 – ЦСКА 1948 II
ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Желязко Димитров Пилатов АС2: Георги Василев Димчев
4-ТИ: Димитър Цолов Буров
СН: Драган Кирилов Стойков
1 септември 2024 г., неделя, 17:30 ч.
СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР – ПФК ЦСКА-София II
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Радостин Николов Бодуров АС2: Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ: Георги Петров Стоянов
СН: Ивелин Венциславов Занев
2 септември 2024 г., понеделник, 17:30 ч.
ОФК Янтра 2019 – ПФК Добруджа 1919
ГС: Борис Борисов Попов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Димитър Русанов Русев
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов
СН: Георги Спасов Славов
2 септември 2024 г., понеделник, 17:30 ч.
Ботев Пд II – ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Георги Георгиев Спасов АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Станислав Христов Апостолов
СН: Владимир Йорданов Владимиров
2 септември 2024 г., понеделник, 19:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II – Сдружение футболен клуб Фратрия
ГС: Владимир Николаев Кирилов АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Димо Неделчев Стоянов
4-ТИ: Петър Димов Аспарухов
СН: Красимир Иванов Василев
2 септември 2024 г., понеделник, 20:00 ч.
ФК Етър ВТ – ФК Марек 1915
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Живко Герганов Недялков