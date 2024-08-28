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Спорт

Съдийски назначения – VII кръг на efbet Лига

Редактор

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за мачовете от предстоящия седми кръг на efbet Лига.

30 август 2024 г., петък, 17:00 ч.
ПФК Славия 1913 – ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Димитър Добромиров Димитров    АС2:    Станислав Лазаров Станев
4-ТИ:    Денислав Йорданов Сталев    ВАР:    Кристиян Николов Колев    АВАР:    Християна Красимирова Гутева
СН:    Стоян Маринов Алексиев     
 
30 август 2024 г., петък, 19:15 ч.
ПФК Ботев Враца – ФК ЦСКА 1948
ГС:    Стоян Панталеев Арсов    АС1:    Павлин Цветанов Михайлов    АС2:    Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Мартин Иванов Марков
СН:    Камен Михайлов Алексиев     
 
30 август 2024 г., петък, 21:30 ч.
ПФК ЦСКА – София ЕАД – ПФК Ботев АД
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Петър Георгиев Кузев    АВАР:    Мартин Тодоров Мачев
СН:    Ичко Лозев Лозев     
 
31 август 2024 г., събота, 19:00 ч.
Спартак 1918 – ПФК Левски
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Александър Христов Апостолов
4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Стоян Панталеев Арсов
СН:    Станислав Георгиев Тодоров     
 
31 август 2024 г., събота, 21:15 ч.
ФК Крумовград – ПФК Септември Сф
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Светослав Станимиров Стойчев    АС2:    Теодор Пешев Петров
4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Мартин Живков Великов
СН:    Ахмед Яшар Ахмед     
 
1 септември 2024 г., неделя, 17:00 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 – ФК Локомотив 1929
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Илиян Петров Капарашев
4-ТИ:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    ВАР:    Димитър Димитров Димитров    АВАР:    Мариян Георгиев Гребенчарски
СН:    Николай Йорданов Колев     
 
1 септември 2024 г., неделя, 19:15 ч.
ФК Хебър 1918 – ПФК Берое – Стара Загора
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ:    Иво Венциславов Андреев    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Денислав Йорданов Сталев
СН:    Венцислав Иванов Гаврилов     
 
1 септември 2024 г., неделя, 21:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Черно море
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Дарин Василев Иванов
4-ТИ:    Християна Красимирова Гутева    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров
СН:    Николай Тодоров Петров     

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