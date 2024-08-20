Съдийски назначения – VI кръг на Втора лига

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия шести кръг на Втора лига.

25 август 2024 г., неделя, 18:00 ч.

ФК Ловеч – ОФК Янтра 2019

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Георги Димчев Великов АС2: Драгомир Веселинов Димитров

4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов

СН: Атанас Петров Бозев



25 август 2024 г., неделя, 18:00 ч.

ПФК Добруджа 1919 – ПФК Монтана 1921

ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Владимир Тодоров Ташков

4-ТИ: Борис Борисов Попов

СН: Борис Димитров Борисов



25 август 2024 г., неделя, 18:00 ч.

Спортист 2009 – ПФК Лудогорец 1945 II

ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Стоян Игнатов Петров

4-ТИ: Георги Иванов Иванов

СН: Димитър Божидаров Стоилов



25 август 2024 г., неделя, 18:00 ч.

Сдружение футболен клуб Фратрия – СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Ангел Бориславов Станчев

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Александър Ангелов Атанасов



25 август 2024 г., неделя, 18:00 ч.

ПФК ЦСКА-София II – ОФК Спартак Пл

ГС: Христо Митков Минчев АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Михаел Николаев Денчев

4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров

СН: Антон Янков Терзиев



25 август 2024 г., неделя, 20:00 ч.

ОФК Локомотив Горна Оряховица – ФК Струмска слава 1927

ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Богомил Севдалинов Димитров

4-ТИ: Иван Руменов Христов

СН: Мартин Иванов Димитров



25 август 2024 г., неделя, 20:00 ч.

Дунав Русе – Миньор

ГС: Светослав Иванов Лазаров АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Кристиян Ботев Минков

4-ТИ: Петър Димов Аспарухов

СН: Николай Валентинов Малджански



26 август 2024 г., понеделник, 18:00 ч.

ЦСКА 1948 II – ОФК Беласица

ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Васил Ангелов Байрактарски

4-ТИ: Валентин Любомиров Стефанов

СН: Стефан Иванов Йорданов



26 август 2024 г., понеделник, 18:00 ч.

ФК Марек 1915 – Ботев Пд II

ГС: Станислав Христов Апостолов АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Радослав Георгинов Вутов

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов

СН: Пламен Божидаров Мехлемов



27 август 2024 г., вторник, 19:00 ч.

ПФК Пирин 22 АД – ФК Етър ВТ

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Марин Иванов Бонев

4-ТИ: Мартин Иванов Марков

СН: Тони Бонев Пандарски

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