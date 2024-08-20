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Спорт

Съдийски назначения – VI кръг на Втора лига

Редактор

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия шести кръг на Втора лига.

25 август 2024 г., неделя, 18:00 ч.
ФК Ловеч – ОФК Янтра 2019
ГС:    Любослав Бисеров Любомиров    АС1:    Георги Димчев Великов    АС2:    Драгомир Веселинов Димитров
4-ТИ:    Владимир Николаев Кирилов                
СН:    Атанас Петров Бозев     
 
25 август 2024 г., неделя, 18:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 – ПФК Монтана 1921
ГС:    Красимир Маргаритов Кръстев    АС1:    Светослав Станимиров Стойчев    АС2:    Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ:    Борис Борисов Попов                
СН:    Борис Димитров Борисов     
 
25 август 2024 г., неделя, 18:00 ч.
Спортист 2009 – ПФК Лудогорец 1945 II
ГС:    Георги Петров Стоянов    АС1:    Цветан Гошов Горанов    АС2:    Стоян Игнатов Петров
4-ТИ:    Георги Иванов Иванов                
СН:    Димитър Божидаров Стоилов     
 
25 август 2024 г., неделя, 18:00 ч.
Сдружение футболен клуб Фратрия – СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР
ГС:    Стоян Панталеев Арсов    АС1:    Станислав Лазаров Станев    АС2:    Ангел Бориславов Станчев
4-ТИ:    Кристиян Младенов Тодоров                
СН:    Александър Ангелов Атанасов     
 
25 август 2024 г., неделя, 18:00 ч.
ПФК ЦСКА-София II – ОФК Спартак Пл
ГС:    Христо Митков Минчев    АС1:    Александър Христов Апостолов    АС2:    Михаел Николаев Денчев
4-ТИ:    Станимир Георгиев Тодоров                
СН:    Антон Янков Терзиев     
 
25 август 2024 г., неделя, 20:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица – ФК Струмска слава 1927
ГС:    Тодор Недялков Киров    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ:    Иван Руменов Христов                
СН:    Мартин Иванов Димитров     
 
25 август 2024 г., неделя, 20:00 ч.
Дунав Русе – Миньор
ГС:    Светослав Иванов Лазаров    АС1:    Венцислав Бориславов Банчев    АС2:    Кристиян Ботев Минков
4-ТИ:    Петър Димов Аспарухов                
СН:    Николай Валентинов Малджански     
 
26 август 2024 г., понеделник, 18:00 ч.
ЦСКА 1948 II – ОФК Беласица
ГС:    Димитър Цолов Буров    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Васил Ангелов Байрактарски
4-ТИ:    Валентин Любомиров Стефанов                
СН:    Стефан Иванов Йорданов     
 
26 август 2024 г., понеделник, 18:00 ч.
ФК Марек 1915 – Ботев Пд II
ГС:    Станислав Христов Апостолов    АС1:    Димитър Добромиров Димитров    АС2:    Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ:    Георги Георгиев Спасов                
СН:    Пламен Божидаров Мехлемов     
 
27 август 2024 г., вторник, 19:00 ч.
ПФК Пирин 22 АД – ФК Етър ВТ
ГС:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АС1:    Тодор Василев Вуков    АС2:    Марин Иванов Бонев
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков                
СН:    Тони Бонев Пандарски    

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