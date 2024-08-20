Съдийски назначения – VI кръг на Втора лига
Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия шести кръг на Втора лига.
25 август 2024 г., неделя, 18:00 ч.
ФК Ловеч – ОФК Янтра 2019
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Георги Димчев Великов АС2: Драгомир Веселинов Димитров
4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов
СН: Атанас Петров Бозев
25 август 2024 г., неделя, 18:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 – ПФК Монтана 1921
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ: Борис Борисов Попов
СН: Борис Димитров Борисов
25 август 2024 г., неделя, 18:00 ч.
Спортист 2009 – ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Стоян Игнатов Петров
4-ТИ: Георги Иванов Иванов
СН: Димитър Божидаров Стоилов
25 август 2024 г., неделя, 18:00 ч.
Сдружение футболен клуб Фратрия – СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Ангел Бориславов Станчев
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Александър Ангелов Атанасов
25 август 2024 г., неделя, 18:00 ч.
ПФК ЦСКА-София II – ОФК Спартак Пл
ГС: Христо Митков Минчев АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Михаел Николаев Денчев
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Антон Янков Терзиев
25 август 2024 г., неделя, 20:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица – ФК Струмска слава 1927
ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ: Иван Руменов Христов
СН: Мартин Иванов Димитров
25 август 2024 г., неделя, 20:00 ч.
Дунав Русе – Миньор
ГС: Светослав Иванов Лазаров АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Кристиян Ботев Минков
4-ТИ: Петър Димов Аспарухов
СН: Николай Валентинов Малджански
26 август 2024 г., понеделник, 18:00 ч.
ЦСКА 1948 II – ОФК Беласица
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Васил Ангелов Байрактарски
4-ТИ: Валентин Любомиров Стефанов
СН: Стефан Иванов Йорданов
26 август 2024 г., понеделник, 18:00 ч.
ФК Марек 1915 – Ботев Пд II
ГС: Станислав Христов Апостолов АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов
СН: Пламен Божидаров Мехлемов
27 август 2024 г., вторник, 19:00 ч.
ПФК Пирин 22 АД – ФК Етър ВТ
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
СН: Тони Бонев Пандарски