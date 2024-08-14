Съдийски назначения – V кръг на Втора лига
Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията преди четвъртия кръг на Втора лига.
18 август 2024 г., неделя, 18:00 ч.
ОФК Спартак Пл – Сдружение футболен клуб Фратрия
ГС: Кристина Георгиева Георгиева АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Радостин Николов Бодуров
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски
СН: Асен Йорданов Николов
18 август 2024 г., неделя, 18:00 ч.
ПФК ЦСКА-София II – ПФК Пирин 22 АД
ГС: Борис Борисов Попов АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов
СН: Веселин Мишев Добриянов
18 август 2024 г., неделя, 18:00 ч.
СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР – Спортист 2009
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Велин Диманов Димитров
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Георги Иванов Хаджийски
18 август 2024 г., неделя, 18:00 ч.
ОФК Янтра 2019 – Дунав Русе
ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Стоян Иванов Стоянов АС2: Йордан Стефанов Гошев
4-ТИ: Антонио Тодоров Антов
СН: Тихомир Георгиев Боболов
18 август 2024 г., неделя, 18:00 ч.
ОФК Беласица – ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Даниел Милков Ников АС2: Михаел Николаев Денчев
4-ТИ: Христо Митков Минчев
СН: Владимир Йорданов Владимиров
18 август 2024 г., неделя, 18:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 – ФК Марек 1915
ГС: Вилиян Весков Видинов АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ: Георги Петров Стоянов
СН: Цветан Борисов Трифонов
18 август 2024 г., неделя, 19:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II – ПФК Добруджа 1919
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Николай Иванов Михайлов АС2: Димитър Валентинов Мекушин
4-ТИ: Тодор Недялков Киров
СН: Ивелин Венциславов Занев
19 август 2024 г., понеделник, 18:00 ч.
Миньор – ЦСКА 1948 II
ГС: Петър Димов Аспарухов АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Димо Неделчев Стоянов
4-ТИ: Димитър Цолов Буров
СН: Пламен Божидаров Мехлемов
19 август 2024 г., понеделник, 18:00 ч.
Ботев Пд II – ФК Етър ВТ
ГС: Петър Милков Николов АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Павлета Веселинова Рашкова
4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров
СН: Живко Герганов Недялков
20 август 2024 г., вторник, 19:30 ч.
ПФК Монтана 1921 – ФК Ловеч
ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Павлин Петков Петков
4-ТИ: Николай Диянов Запрянов
СН: Йордан Веселинов Гулев