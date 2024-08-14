Съдийски назначения – V кръг на Втора лига

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията преди четвъртия кръг на Втора лига.

18 август 2024 г., неделя, 18:00 ч.

ОФК Спартак Пл – Сдружение футболен клуб Фратрия

ГС: Кристина Георгиева Георгиева АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Радостин Николов Бодуров

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски

СН: Асен Йорданов Николов



18 август 2024 г., неделя, 18:00 ч.

ПФК ЦСКА-София II – ПФК Пирин 22 АД

ГС: Борис Борисов Попов АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Желязко Димитров Пилатов

4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов

СН: Веселин Мишев Добриянов



18 август 2024 г., неделя, 18:00 ч.

СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР – Спортист 2009

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Велин Диманов Димитров

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Георги Иванов Хаджийски



18 август 2024 г., неделя, 18:00 ч.

ОФК Янтра 2019 – Дунав Русе

ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Стоян Иванов Стоянов АС2: Йордан Стефанов Гошев

4-ТИ: Антонио Тодоров Антов

СН: Тихомир Георгиев Боболов



18 август 2024 г., неделя, 18:00 ч.

ОФК Беласица – ОФК Локомотив Горна Оряховица

ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Даниел Милков Ников АС2: Михаел Николаев Денчев

4-ТИ: Христо Митков Минчев

СН: Владимир Йорданов Владимиров



18 август 2024 г., неделя, 18:00 ч.

ФК Струмска слава 1927 – ФК Марек 1915

ГС: Вилиян Весков Видинов АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ: Георги Петров Стоянов

СН: Цветан Борисов Трифонов



18 август 2024 г., неделя, 19:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 II – ПФК Добруджа 1919

ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Николай Иванов Михайлов АС2: Димитър Валентинов Мекушин

4-ТИ: Тодор Недялков Киров

СН: Ивелин Венциславов Занев



19 август 2024 г., понеделник, 18:00 ч.

Миньор – ЦСКА 1948 II

ГС: Петър Димов Аспарухов АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Димо Неделчев Стоянов

4-ТИ: Димитър Цолов Буров

СН: Пламен Божидаров Мехлемов



19 август 2024 г., понеделник, 18:00 ч.

Ботев Пд II – ФК Етър ВТ

ГС: Петър Милков Николов АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Павлета Веселинова Рашкова

4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров

СН: Живко Герганов Недялков



20 август 2024 г., вторник, 19:30 ч.

ПФК Монтана 1921 – ФК Ловеч

ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Павлин Петков Петков

4-ТИ: Николай Диянов Запрянов

СН: Йордан Веселинов Гулев

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