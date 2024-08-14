сряда, август 14, 2024
Последни:
Спорт

Съдийски назначения – V кръг на Втора лига

Редактор

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията преди четвъртия кръг на Втора лига.

18 август 2024 г., неделя, 18:00 ч.
ОФК Спартак Пл – Сдружение футболен клуб Фратрия
ГС:    Кристина Георгиева Георгиева    АС1:    Дарин Василев Иванов    АС2:    Радостин Николов Бодуров
4-ТИ:    Любомир Николаев Вушовски                
СН:    Асен Йорданов Николов     
 
18 август 2024 г., неделя, 18:00 ч.
ПФК ЦСКА-София II – ПФК Пирин 22 АД
ГС:    Борис Борисов Попов    АС1:    Цветан Гошов Горанов    АС2:    Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ:    Владимир Николаев Кирилов                
СН:    Веселин Мишев Добриянов     
 
18 август 2024 г., неделя, 18:00 ч.
СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР – Спортист 2009
ГС:    Ивайло Красимиров Ненков    АС1:    Асен Крумов Крумов    АС2:    Велин Диманов Димитров
4-ТИ:    Кристиян Младенов Тодоров                
СН:    Георги Иванов Хаджийски     
 
18 август 2024 г., неделя, 18:00 ч.
ОФК Янтра 2019 – Дунав Русе
ГС:    Геро Георгиев Писков    АС1:    Стоян Иванов Стоянов    АС2:    Йордан Стефанов Гошев
4-ТИ:    Антонио Тодоров Антов                
СН:    Тихомир Георгиев Боболов     
 
18 август 2024 г., неделя, 18:00 ч.
ОФК Беласица – ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС:    Станимир Георгиев Тодоров    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Михаел Николаев Денчев
4-ТИ:    Христо Митков Минчев                
СН:    Владимир Йорданов Владимиров     
 
18 август 2024 г., неделя, 18:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 – ФК Марек 1915
ГС:    Вилиян Весков Видинов    АС1:    Светослав Колев Енчев    АС2:    Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ:    Георги Петров Стоянов                
СН:    Цветан Борисов Трифонов     
 
18 август 2024 г., неделя, 19:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II – ПФК Добруджа 1919
ГС:    Мартин Иванов Марков    АС1:    Николай Иванов Михайлов    АС2:    Димитър Валентинов Мекушин
4-ТИ:    Тодор Недялков Киров                
СН:    Ивелин Венциславов Занев     
 
19 август 2024 г., понеделник, 18:00 ч.
Миньор – ЦСКА 1948 II
ГС:    Петър Димов Аспарухов    АС1:    Станимир Емилов Трифонов    АС2:    Димо Неделчев Стоянов
4-ТИ:    Димитър Цолов Буров                
СН:    Пламен Божидаров Мехлемов     
 
19 август 2024 г., понеделник, 18:00 ч.
Ботев Пд II – ФК Етър ВТ
ГС:    Петър Милков Николов    АС1:    Павлин Цветанов Михайлов    АС2:    Павлета Веселинова Рашкова
4-ТИ:    Светослав Иванов Лазаров                
СН:    Живко Герганов Недялков     
 
20 август 2024 г., вторник, 19:30 ч.
ПФК Монтана 1921 – ФК Ловеч
ГС:    Стилян Стоянов Колев    АС1:    Илиян Петров Капарашев    АС2:    Павлин Петков Петков
4-ТИ:    Николай Диянов Запрянов                
СН:    Йордан Веселинов Гулев     

Интересно от мрежата

Вижте още

Организация и мерки за сигурност преди Лудогорец – Динамо (Минск)

Редактор

Рожденик в ЦСКА!

Редактор

Нов триумф за школата на Черно море на международен турнир

Редактор

Pin It on Pinterest