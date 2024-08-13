вторник, август 13, 2024
Последни:
Спорт

Съдийски назначения – V кръг на efbet Лига

Редактор

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия пети кръг на efbet Лига.

16 август 2024 г., петък, 19:00 ч.
Спартак 1918 – ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:    Венцислав Георгиев Митрев    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Георги Любомиров Минев
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Илиян Петров Капарашев
СН:    Георги Крумов Виделов     
 
16 август 2024 г., петък, 21:15 ч.
ФК Крумовград – ПФК Берое – Стара Загора
ГС:    Красен Иванов Георгиев    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ:    Кристиян Младенов Тодоров    ВАР:    Петър Георгиев Кузев    АВАР:    Георги Йорданов Дойнов
СН:    Георги Владимиров Игнатов     
 
17 август 2024 г., събота, 19:00 ч.
ПФК ЦСКА – София ЕАД – ПФК Славия 1913
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Тодор Василев Вуков
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Георги Йорданов Дойнов
СН:    Радан Василев Мирянов     
 
17 август 2024 г., събота, 21:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Левски
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Димо Стоянов Димов    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Мартин Живков Великов
СН:    Георги Генов Нарлев     
 
18 август 2024 г., неделя, 19:00 ч.
ФК Локомотив 1929 – ФК ЦСКА 1948
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Петър Велизаров Митрев
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Димитър Димитров Димитров
СН:    Александър Костадинов Костадинов     
 
18 август 2024 г., неделя, 21:15 ч.
ФК Хебър 1918 – ПФК Ботев АД
ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Станислав Лазаров Станев
4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Християна Красимирова Гутева
СН:    Георги Василев Йорданов     
 
19 август 2024 г., понеделник, 19:00 ч.
ПФК Ботев Враца – ПФК Септември Сф
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Васил Стоянов Шавов
4-ТИ:    Любомир Николаев Вушовски    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Денислав Йорданов Сталев
СН:    Венцислав Иванов Гаврилов     
 
19 август 2024 г., понеделник, 21:15 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 – ПФК Черно море
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов
СН:    Петър Стоянов Петров 

Интересно от мрежата

Вижте още

Десетки деца от школата на ЦСКА се включиха в приготвянето на топъл обяд за хора в нужда

Редактор

Втори медал за България от Олимпийските игри в Париж!

Редактор

Продължава продажбата на билетите да мача Лудогорец – Динамо (Батуми)

Редактор

Pin It on Pinterest