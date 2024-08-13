Съдийски назначения – V кръг на efbet Лига

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия пети кръг на efbet Лига.

16 август 2024 г., петък, 19:00 ч.

Спартак 1918 – ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Илиян Петров Капарашев

СН: Георги Крумов Виделов



16 август 2024 г., петък, 21:15 ч.

ФК Крумовград – ПФК Берое – Стара Загора

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Владимир Тодоров Ташков

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Петър Георгиев Кузев АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Георги Владимиров Игнатов



17 август 2024 г., събота, 19:00 ч.

ПФК ЦСКА – София ЕАД – ПФК Славия 1913

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Радан Василев Мирянов



17 август 2024 г., събота, 21:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Левски

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Мартин Живков Великов

СН: Георги Генов Нарлев



18 август 2024 г., неделя, 19:00 ч.

ФК Локомотив 1929 – ФК ЦСКА 1948

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Димитър Димитров Димитров

СН: Александър Костадинов Костадинов



18 август 2024 г., неделя, 21:15 ч.

ФК Хебър 1918 – ПФК Ботев АД

ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Георги Василев Йорданов



19 август 2024 г., понеделник, 19:00 ч.

ПФК Ботев Враца – ПФК Септември Сф

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Денислав Йорданов Сталев

СН: Венцислав Иванов Гаврилов



19 август 2024 г., понеделник, 21:15 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 – ПФК Черно море

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Петър Стоянов Петров

Facebook

Twitter



Shares