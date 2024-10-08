Съдийски назначения Sesame Купа на България -1 кръг

|Срещи от 1 кръг на Купа на България, сезон 2024-2025
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|13 октомври 2024 г., неделя, 13:00 ч.ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ – Сдружение футболен клуб Фратрия ГС:Станимир Георгиев ТодоровАС1:Михаел Николаев ДенчевАС2:Петър Николаев Михов4-ТИ:Христо Митков Минчев СН:Александър Ангелов Атанасов
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|13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.Общински футболен клуб – Академик Свищов – ПФК Монтана 1921 ГС:Владимир Николаев КириловАС1:Борислав Борисов БорисовАС2:Павлин Петков Петков4-ТИ:Христофор Страцимиров Петков СН:Иво Величков Боев
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|13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.Общински футболен клуб Левски 2007 – Спортист 2009 ГС:Стоян Панталеев АрсовАС1:Дарин Василев ИвановАС2:Иван Радославов Иванов4-ТИ:Борис Борисов Попов СН:Георги Спасов Славов
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|13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.ФК Рилски спортист-2011 – ФК Дунав Русе ГС:Любомир Николаев ВушовскиАС1:Мартин Викторов МихайловАС2:Драгомир Веселинов Димитров4-ТИ:Мурад Халил Адем СН:Антон Янков Терзиев
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|13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.ФУТБОЛЕН КЛУБ АКСАКОВО – ОФК Янтра 2019 ГС:Светослав Иванов ЛазаровАС1:Станимир Илков ИлковАС2:Васил Стоянов Шавов4-ТИ:Красимир Маргаритов Кръстев СН:Мартин Иванов Димитров
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|13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.ОФК Ком-Берковица – ПФК Пирин 22 АД ГС:Мартин Иванов МарковАС1:Венелин Павлов ИвановАС2:Васил Ангелов Байрактарски4-ТИ:Кристиан Кирилов Бучев СН:Веселин Мишев Добриянов
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|13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.ФК Кюстендил – Kюстендил – ФК Марек 1915 ГС:Димитър Цолов БуровАС1:Георги Димчев ВеликовАС2:Марин Иванов Бонев4-ТИ:Валентин Любомиров Стефанов
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|13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.Футболен клуб Черноломец – 1919 – ФК Ловеч ГС:Тодор Недялков КировАС1:Богомил Севдалинов ДимитровАС2:Станимир Веселинов Господинов4-ТИ:Георги Георгиев Новачев СН:Йосиф Петров Ронков
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|13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.ФК Саяна Хасково – ОФК Локомотив Горна Оряховица ГС:Денислав Йорданов СталевАС1:Цветан Гошов ГорановАС2:Стоян Игнатов Петров4-ТИ:Тодор Димитров Тодоров
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|13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.ПФК Марица 1921 – ОФК Беласица ГС:Кристина Георгиева ГеоргиеваАС1:Павлета Веселинова РашковаАС2:Радостин Николов Бодуров4-ТИ:Георги Иванов Иванов
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|13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.ОФК Локомотив Мездра – СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР ГС:Михаел Петков ПавловАС1:Александър Христов АпостоловАС2:Кристиян Ботев Минков4-ТИ:Стилян Стоянов Колев СН:Владимир Йорданов Владимиров
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|13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.ФУТБОЛЕН КЛУБ РОЗОВА ДОЛИНА – КАЗАНЛЪК – ФК Струмска слава 1927 ГС:Димо Стоянов ДимовАС1:Мартин Тодоров МачевАС2:Станимир Емилов Трифонов4-ТИ:Петър Димов Аспарухов
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|13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС – ФК Етър ВТ ГС:Георги Петров СтояновАС1:Димо Неделчев СтояновАС2:Атанас Димитров Пилатов4-ТИ:Николай Диянов Запрянов
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|13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.Футболен клуб – Септември 98 – ПФК Добруджа 1919 ГС:Кристиян Младенов ТодоровАС1:Димо Дамянов ВълчевАС2:Мирослав Николаев Симеонов4-ТИ:Иван Руменов Христов
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|13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.ОФК Вихрен – Сандански – Миньор ГС:Иван Стефанов ИвановАС1:Мартин Руменов АнгеловАС2:Станислав Лазаров Станев4-ТИ:Вилиян Весков Видинов
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|13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.ФК Оборище-Панагюрище – ОФК Спартак Пл ГС:Християна Красимирова ГутеваАС1:Иво Николаев КолевАС2:Велин Диманов Димитров4-ТИ:Георги Георгиев Спасов СН:Асен Йорданов Николов
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