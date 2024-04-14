Съдийски назначения – Първи полуфинални срещи Sesame Купа на България
Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за предстоящите първи полуфинални мачове от Sesame Купа на България.
17 април 2024 г., сряда, 19:00 ч.
ПФК ЦСКА – София ЕАД – ПФК Ботев АД
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Стоян Маринов Алексиев
24 април 2024 г., сряда, 18:45 ч.
ПФК Лудогорец 1945 – ФК Хебър 1918
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Георги Генов Нарлев