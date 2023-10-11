Съдийски назначения – Първи кръг на Sesame Купа на България

Съдийската комисия към БФС определи реферските назначения за мачовете от първи кръг на Sesame Купа на България в предстоящия уикенд.

14 октомври 2023 г., събота, 13:30 ч.

ПФК Добруджа 1919 – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Стилян Стоянов Колев

СН: Радослав Тодоров Станев



14 октомври 2023 г., събота, 15:00 ч.

ОФК Спартак Пл – ФК Локомотив 1929

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева

СН: Цветан Георгиев Георгиев



14 октомври 2023 г., събота, 15:00 ч.

ОФК Вихрен – Сандански – Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков



14 октомври 2023 г., събота, 15:00 ч.

Футболен клуб – Септември 98 – ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Живко Руменов Петров

4-ТИ: Борис Борисов Попов

СН: Борис Димитров Борисов



14 октомври 2023 г., събота, 15:00 ч.

Спортист 2009 – ФК Хебър 1918

ГС: Васил Петров Минев АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Антонио Тодоров Антов

СН: Тихомир Димитров Костовски

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