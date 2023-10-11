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Спорт

Съдийски назначения – Първи кръг на Sesame Купа на България

Редактор

Съдийската комисия към БФС определи реферските назначения за мачовете от първи кръг на Sesame Купа на България в предстоящия уикенд.

14 октомври 2023 г., събота, 13:30 ч.
ПФК Добруджа 1919 – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС:    Михаел Петков Павлов    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Александър Христов Апостолов
4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев                
СН:    Радослав Тодоров Станев     
 
14 октомври 2023 г., събота, 15:00 ч.
ОФК Спартак Пл – ФК Локомотив 1929
ГС:    Стоян Панталеев Арсов    АС1:    Станислав Лазаров Станев    АС2:    Тодор Василев Вуков
4-ТИ:    Кристина Георгиева Георгиева                
СН:    Цветан Георгиев Георгиев     
 
14 октомври 2023 г., събота, 15:00 ч.
ОФК Вихрен – Сандански – Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД
ГС:    Димо Стоянов Димов    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ:    Стефан Атанасов Гурков                   
 
14 октомври 2023 г., събота, 15:00 ч.
Футболен клуб – Септември 98 – ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Владимир Тодоров Ташков    АС2:    Живко Руменов Петров
4-ТИ:    Борис Борисов Попов                
СН:    Борис Димитров Борисов     
 
14 октомври 2023 г., събота, 15:00 ч.
Спортист 2009 – ФК Хебър 1918
ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Дарин Василев Иванов    АС2:    Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ:    Антонио Тодоров Антов                
СН:    Тихомир Димитров Костовски  

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