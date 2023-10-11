Съдийски назначения – Първи кръг на Sesame Купа на България
Съдийската комисия към БФС определи реферските назначения за мачовете от първи кръг на Sesame Купа на България в предстоящия уикенд.
14 октомври 2023 г., събота, 13:30 ч.
ПФК Добруджа 1919 – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Радослав Тодоров Станев
14 октомври 2023 г., събота, 15:00 ч.
ОФК Спартак Пл – ФК Локомотив 1929
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева
СН: Цветан Георгиев Георгиев
14 октомври 2023 г., събота, 15:00 ч.
ОФК Вихрен – Сандански – Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков
14 октомври 2023 г., събота, 15:00 ч.
Футболен клуб – Септември 98 – ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Борис Борисов Попов
СН: Борис Димитров Борисов
14 октомври 2023 г., събота, 15:00 ч.
Спортист 2009 – ФК Хебър 1918
ГС: Васил Петров Минев АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Антонио Тодоров Антов
СН: Тихомир Димитров Костовски