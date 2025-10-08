Съдийски назначения от 1 кръг на Sesame Купа на България

Срещи от 1 кръг на Sesame Купа на България, сезон 2025-2026

11 октомври 2025 г., събота, 15:00 ч.

Футболен клуб Рилски спортист-2011 – ОФК Беласица

ГС:Кристиан Кирилов БучевАС1:Станислав Лазаров СтаневАС2:Михаил Димчов Гигов

4-ТИ:Антонио Тодоров Антов

11 октомври 2025 г., събота, 15:00 ч.

СДРУЖЕНИЕ ФУТБОЛЕН КЛУБ ЯМБОЛ 1915 – ОФК Вихрен – Сандански

ГС:Стефан Атанасов ГурковАС1:Станимир Емилов ТрифоновАС2:Георги Василев Димчев

4-ТИ:Николай Диянов Запрянов

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ МЕТАЛУРГ – 1957 – ФК Хебър 1918

ГС:Мурад Халил АдемАС1:Марин Иванов БоневАС2:Асен Крумов Крумов

4-ТИ:Валентин Любомиров Стефанов

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ГЕРМАНЕЯ – Сдружение футболен клуб Фратрия

ГС:Иво Петров ИвановАС1:Радослав Георгинов ВутовАС2:Иван Радославов Иванов

4-ТИ:Георги Георгиев Спасов

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

Футболен Клуб Бенковски Исперих – ФК Дунав Русе

ГС:Красимир Маргаритов КръстевАС1:Станимир Веселинов ГосподиновАС2:Мартин Мартинов Иванов

4-ТИ:Георги Георгиев Новачев

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

Футболен клуб – Септември 98 – ФК МАРЕК 1915

ГС:Кристиян Младенов ТодоровАС1:Богомил Севдалинов ДимитровАС2:Християн Цанков Симеонов

4-ТИ:Иван Руменов Христов

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

ФК Витоша – ОФК Локомотив Горна Оряховица

ГС:Любомир Николаев ВушовскиАС1:Венелин Павлов ИвановАС2:Йордан Стефанов Гошев

4-ТИ:Ивайло Красимиров Ненков

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

Обединен футболен клуб Хасково – ОФК Спартак Пл

ГС:Петър Димов АспаруховАС1:Васил Стоянов ШавовАС2:Димо Неделчев Стоянов

4-ТИ:Димо Стоянов Димов

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ – Спортист 2009

ГС:Борис Борисов ПоповАС1:Владимир Тодоров ТашковАС2:Теодор Пешев Петров

4-ТИ:Тодор Недялков Киров

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

ФК Ловеч – ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС

ГС:Петър Георгиев ДимитровАС1:Николай Иванов МихайловАС2:Християн Антонов Терзиев

4-ТИ:Кристиан Кирилов Бучев

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

ОФК Ком-Берковица – ОФК Янтра 2019

ГС:Владимир Николаев КириловАС1:Борислав Борисов БорисовАС2:Кристиян Ботев Минков

4-ТИ:Михаел Петков Павлов

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

Общински футболен клуб Партизан – Футболен клуб Миньор – Перник

ГС:Божидар Тихомиров ТодоровАС1:Красимир Владимиров МилановАС2:Мартин Викторов Михайлов

4-ТИ:Геро Георгиев Писков

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

Футболен клуб Черноломец – 1919 – Футболен клуб Севлиево

ГС:Станимир Георгиев ТодоровАС1:Петър Николаев МиховАС2:Васил Тодоров Качамаков

4-ТИ:Стилян Стоянов Колев

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923 – ФК Етър ВТ

ГС:Христофор Страцимиров ПетковАС1:Венцислав Бориславов БанчевАС2:Севастиян Пламенов Чавдаров

4-ТИ:Христо Митков Минчев

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

ПФК Спартак 1947 Пловдив – ПФК Пирин 22 АД

ГС:Станислав Христов АпостоловАС1:Дарин Василев ИвановАС2:Ангел Бориславов Станчев

4-ТИ:Камен Ташев Терзиев

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

