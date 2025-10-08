сряда, октомври 8, 2025
Последни:
Спорт

Съдийски назначения от 1 кръг на Sesame Купа на България

Редактор

Срещи от 1 кръг на Sesame Купа на България, сезон 2025-2026

11 октомври 2025 г., събота, 15:00 ч.

Футболен клуб Рилски спортист-2011 – ОФК Беласица

ГС:Кристиан Кирилов БучевАС1:Станислав Лазаров СтаневАС2:Михаил Димчов Гигов

4-ТИ:Антонио Тодоров Антов

11 октомври 2025 г., събота, 15:00 ч.

СДРУЖЕНИЕ ФУТБОЛЕН КЛУБ ЯМБОЛ 1915 – ОФК Вихрен – Сандански

ГС:Стефан Атанасов ГурковАС1:Станимир Емилов ТрифоновАС2:Георги Василев Димчев

4-ТИ:Николай Диянов Запрянов

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ МЕТАЛУРГ – 1957 – ФК Хебър 1918

ГС:Мурад Халил АдемАС1:Марин Иванов БоневАС2:Асен Крумов Крумов

4-ТИ:Валентин Любомиров Стефанов

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ГЕРМАНЕЯ – Сдружение футболен клуб Фратрия

ГС:Иво Петров ИвановАС1:Радослав Георгинов ВутовАС2:Иван Радославов Иванов

4-ТИ:Георги Георгиев Спасов

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

Футболен Клуб Бенковски Исперих – ФК Дунав Русе

ГС:Красимир Маргаритов КръстевАС1:Станимир Веселинов ГосподиновАС2:Мартин Мартинов Иванов

4-ТИ:Георги Георгиев Новачев

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

Футболен клуб – Септември 98 – ФК МАРЕК 1915

ГС:Кристиян Младенов ТодоровАС1:Богомил Севдалинов ДимитровАС2:Християн Цанков Симеонов

4-ТИ:Иван Руменов Христов

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

ФК Витоша – ОФК Локомотив Горна Оряховица

ГС:Любомир Николаев ВушовскиАС1:Венелин Павлов ИвановАС2:Йордан Стефанов Гошев

4-ТИ:Ивайло Красимиров Ненков

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

Обединен футболен клуб Хасково – ОФК Спартак Пл

ГС:Петър Димов АспаруховАС1:Васил Стоянов ШавовАС2:Димо Неделчев Стоянов

4-ТИ:Димо Стоянов Димов

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ – Спортист 2009

ГС:Борис Борисов ПоповАС1:Владимир Тодоров ТашковАС2:Теодор Пешев Петров

4-ТИ:Тодор Недялков Киров

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

ФК Ловеч – ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС

ГС:Петър Георгиев ДимитровАС1:Николай Иванов МихайловАС2:Християн Антонов Терзиев

4-ТИ:Кристиан Кирилов Бучев

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

ОФК Ком-Берковица – ОФК Янтра 2019

ГС:Владимир Николаев КириловАС1:Борислав Борисов БорисовАС2:Кристиян Ботев Минков

4-ТИ:Михаел Петков Павлов

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

Общински футболен клуб Партизан – Футболен клуб Миньор – Перник

ГС:Божидар Тихомиров ТодоровАС1:Красимир Владимиров МилановАС2:Мартин Викторов Михайлов

4-ТИ:Геро Георгиев Писков

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

Футболен клуб Черноломец – 1919 – Футболен клуб Севлиево

ГС:Станимир Георгиев ТодоровАС1:Петър Николаев МиховАС2:Васил Тодоров Качамаков

4-ТИ:Стилян Стоянов Колев

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923 – ФК Етър ВТ

ГС:Христофор Страцимиров ПетковАС1:Венцислав Бориславов БанчевАС2:Севастиян Пламенов Чавдаров

4-ТИ:Христо Митков Минчев

12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

ПФК Спартак 1947 Пловдив – ПФК Пирин 22 АД

ГС:Станислав Христов АпостоловАС1:Дарин Василев ИвановАС2:Ангел Бориславов Станчев

4-ТИ:Камен Ташев Терзиев

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

Интересно от мрежата

Вижте още

Програмата на „Левски“ до 26 септември!

Редактор

Българският национален отбор по баскетбол на колички спечели титлата на Европейското първенство

Редактор

Честит рожден ден на Христо Колев и Николай Курбанов!

Редактор

Pin It on Pinterest