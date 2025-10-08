Съдийски назначения от 1 кръг на Sesame Купа на България
Срещи от 1 кръг на Sesame Купа на България, сезон 2025-2026
11 октомври 2025 г., събота, 15:00 ч.
Футболен клуб Рилски спортист-2011 – ОФК Беласица
ГС:Кристиан Кирилов БучевАС1:Станислав Лазаров СтаневАС2:Михаил Димчов Гигов
4-ТИ:Антонио Тодоров Антов
11 октомври 2025 г., събота, 15:00 ч.
СДРУЖЕНИЕ ФУТБОЛЕН КЛУБ ЯМБОЛ 1915 – ОФК Вихрен – Сандански
ГС:Стефан Атанасов ГурковАС1:Станимир Емилов ТрифоновАС2:Георги Василев Димчев
4-ТИ:Николай Диянов Запрянов
12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ МЕТАЛУРГ – 1957 – ФК Хебър 1918
ГС:Мурад Халил АдемАС1:Марин Иванов БоневАС2:Асен Крумов Крумов
4-ТИ:Валентин Любомиров Стефанов
12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ГЕРМАНЕЯ – Сдружение футболен клуб Фратрия
ГС:Иво Петров ИвановАС1:Радослав Георгинов ВутовАС2:Иван Радославов Иванов
4-ТИ:Георги Георгиев Спасов
12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.
Футболен Клуб Бенковски Исперих – ФК Дунав Русе
ГС:Красимир Маргаритов КръстевАС1:Станимир Веселинов ГосподиновАС2:Мартин Мартинов Иванов
4-ТИ:Георги Георгиев Новачев
12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.
Футболен клуб – Септември 98 – ФК МАРЕК 1915
ГС:Кристиян Младенов ТодоровАС1:Богомил Севдалинов ДимитровАС2:Християн Цанков Симеонов
4-ТИ:Иван Руменов Христов
12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.
ФК Витоша – ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС:Любомир Николаев ВушовскиАС1:Венелин Павлов ИвановАС2:Йордан Стефанов Гошев
4-ТИ:Ивайло Красимиров Ненков
12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.
Обединен футболен клуб Хасково – ОФК Спартак Пл
ГС:Петър Димов АспаруховАС1:Васил Стоянов ШавовАС2:Димо Неделчев Стоянов
4-ТИ:Димо Стоянов Димов
12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ – Спортист 2009
ГС:Борис Борисов ПоповАС1:Владимир Тодоров ТашковАС2:Теодор Пешев Петров
4-ТИ:Тодор Недялков Киров
12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.
ФК Ловеч – ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС
ГС:Петър Георгиев ДимитровАС1:Николай Иванов МихайловАС2:Християн Антонов Терзиев
4-ТИ:Кристиан Кирилов Бучев
12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.
ОФК Ком-Берковица – ОФК Янтра 2019
ГС:Владимир Николаев КириловАС1:Борислав Борисов БорисовАС2:Кристиян Ботев Минков
4-ТИ:Михаел Петков Павлов
12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.
Общински футболен клуб Партизан – Футболен клуб Миньор – Перник
ГС:Божидар Тихомиров ТодоровАС1:Красимир Владимиров МилановАС2:Мартин Викторов Михайлов
4-ТИ:Геро Георгиев Писков
12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.
Футболен клуб Черноломец – 1919 – Футболен клуб Севлиево
ГС:Станимир Георгиев ТодоровАС1:Петър Николаев МиховАС2:Васил Тодоров Качамаков
4-ТИ:Стилян Стоянов Колев
12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.
ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923 – ФК Етър ВТ
ГС:Христофор Страцимиров ПетковАС1:Венцислав Бориславов БанчевАС2:Севастиян Пламенов Чавдаров
4-ТИ:Христо Митков Минчев
12 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.
ПФК Спартак 1947 Пловдив – ПФК Пирин 22 АД
ГС:Станислав Христов АпостоловАС1:Дарин Василев ИвановАС2:Ангел Бориславов Станчев
4-ТИ:Камен Ташев Терзиев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.