Съдийски назначения Mr Bit Втора Лига-кръг 6
Срещи от 6 кръг на Mr Bit Втора Лига, сезон 2025-2026
29 август 2025 г., петък, 19:00 ч.
ПФК Пирин 22 АД – ПФК ЦСКА II ЕАД
ГС: Божидар Тихомиров Тодоров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Георги Димчев Великов
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов
СН: Димитър Божидаров Стоилов
30 август 2025 г., събота, 18:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС – ОФК Спартак Пл
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Михаил Димчов Гигов
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Александър Ангелов Атанасов
30 август 2025 г., събота, 18:00 ч.
Спортист 2009 – ОФК Янтра 2019
ГС: Валентин Любомиров Стефанов АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов
СН: Асен Йорданов Николов
30 август 2025 г., събота, 18:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II – ФК Дунав Русе
ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Михаел Николаев Денчев АС2: Севастиян Пламенов Чавдаров
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Диян Христов Вълков
30 август 2025 г., събота, 19:00 ч.
ФК Хебър 1918 – ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Владимир Йорданов Йорданов АС2: Християн Цанков Симеонов
4-ТИ: Николай Диянов Запрянов
СН: Тони Бонев Пандарски
31 август 2025 г., неделя, 18:00 ч.
ОФК Беласица – ОФК Вихрен – Сандански
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Димитър Валентинов Мекушин
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски
СН: Тихомир Димитров Костовски
31 август 2025 г., неделя, 18:00 ч.
Футболен клуб Севлиево – Сдружение футболен клуб Фратрия
ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Стоян Игнатов Петров
4-ТИ: Христо Митков Минчев
СН: Георги Спасов Славов
1 септември 2025 г., понеделник, 17:30 ч.
ФК Марек 1915 – Футболен клуб Миньор – Перник
ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Теодор Пешев Петров АС2: Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Веселин Мишев Добриянов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.