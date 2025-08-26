вторник, август 26, 2025
Съдийски назначения Mr Bit Втора Лига-кръг 6

Срещи от 6 кръг на Mr Bit Втора Лига, сезон 2025-2026

29 август 2025 г., петък, 19:00 ч.
ПФК Пирин 22 АД – ПФК ЦСКА II ЕАД

ГС: Божидар Тихомиров Тодоров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Георги Димчев Великов
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов

СН: Димитър Божидаров Стоилов

30 август 2025 г., събота, 18:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС – ОФК Спартак Пл

ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Михаил Димчов Гигов
4-ТИ: Димо Стоянов Димов

СН: Александър Ангелов Атанасов

30 август 2025 г., събота, 18:00 ч.
Спортист 2009 – ОФК Янтра 2019

ГС: Валентин Любомиров Стефанов АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов

СН: Асен Йорданов Николов

30 август 2025 г., събота, 18:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II – ФК Дунав Русе

ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Михаел Николаев Денчев АС2: Севастиян Пламенов Чавдаров
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Диян Христов Вълков

30 август 2025 г., събота, 19:00 ч.
ФК Хебър 1918 – ОФК Локомотив Горна Оряховица

ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Владимир Йорданов Йорданов АС2: Християн Цанков Симеонов
4-ТИ: Николай Диянов Запрянов

СН: Тони Бонев Пандарски

31 август 2025 г., неделя, 18:00 ч.
ОФК Беласица – ОФК Вихрен – Сандански

ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Димитър Валентинов Мекушин
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски

СН: Тихомир Димитров Костовски

31 август 2025 г., неделя, 18:00 ч.
Футболен клуб Севлиево – Сдружение футболен клуб Фратрия

ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Стоян Игнатов Петров
4-ТИ: Христо Митков Минчев

СН: Георги Спасов Славов

1 септември 2025 г., понеделник, 17:30 ч.
ФК Марек 1915 – Футболен клуб Миньор – Перник

ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Теодор Пешев Петров АС2: Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Веселин Мишев Добриянов

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

