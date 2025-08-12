Съдийски назначения Mr Bit Втора Лига-кръг 4
Срещи от 4 кръг на Mr Bit Втора Лига, сезон 2025-2026
16 август 2025 г., събота, 18:00 ч.
ПФК Пирин 22 АД – ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Атанас Димитров Пилатов
4-ТИ: Антонио Тодоров Антов
СН: Тихомир Димитров Костовски
16 август 2025 г., събота, 18:00 ч.
ФК Марек 1915 – Сдружение футболен клуб Фратрия
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски
СН: Драган Кирилов Стойков
16 август 2025 г., събота, 18:00 ч.
Спортист 2009 – Футболен клуб Севлиево
ГС: Станислав Христов Апостолов АС1: Георги Димчев Великов АС2: Мартин Викторов Михайлов
4-ТИ: Петър Георгиев Димитров
СН: Николай Валентинов Малджански
16 август 2025 г., събота, 20:00 ч.
ФК Хебър 1918 – Футболен клуб Миньор – Перник
ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Кристиян Ботев Минков АС2: Борислав Борисов Борисов
4-ТИ: Петър Димов Аспарухов
СН: Живко Герганов Недялков
17 август 2025 г., неделя, 18:00 ч.
ОФК Беласица – ОФК Спартак Пл
ГС: Борис Борисов Попов АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов
СН: Пламен Божидаров Мехлемов
17 август 2025 г., неделя, 20:00 ч.
ФК Дунав Русе – ПФК ЦСКА II ЕАД
ГС: Иван Руменов Христов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Мартин Мартинов Иванов
4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов
СН: Николай Тодоров Петров
18 август 2025 г., понеделник, 19:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II – ОФК Вихрен – Сандански
ГС: Петър Милков Николов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Михаил Димчов Гигов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Стоян Христов Денев
19 август 2025 г., вторник, 18:00 ч.
ФК Етър ВТ – ОФК Янтра 2019
ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Василев Димчев
4-ТИ: Георги Иванов Иванов
СН: Ивелин Венциславов Занев