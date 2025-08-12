вторник, август 12, 2025
Спорт

Съдийски назначения Mr Bit Втора Лига-кръг 4

Срещи от 4 кръг на Mr Bit Втора Лига, сезон 2025-2026

16 август 2025 г., събота, 18:00 ч.
ПФК Пирин 22 АД – ОФК Локомотив Горна Оряховица

ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Атанас Димитров Пилатов
4-ТИ: Антонио Тодоров Антов

СН: Тихомир Димитров Костовски

16 август 2025 г., събота, 18:00 ч.
ФК Марек 1915 – Сдружение футболен клуб Фратрия

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски

СН: Драган Кирилов Стойков

16 август 2025 г., събота, 18:00 ч.
Спортист 2009 – Футболен клуб Севлиево

ГС: Станислав Христов Апостолов АС1: Георги Димчев Великов АС2: Мартин Викторов Михайлов
4-ТИ: Петър Георгиев Димитров

СН: Николай Валентинов Малджански

16 август 2025 г., събота, 20:00 ч.
ФК Хебър 1918 – Футболен клуб Миньор – Перник

ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Кристиян Ботев Минков АС2: Борислав Борисов Борисов
4-ТИ: Петър Димов Аспарухов

СН: Живко Герганов Недялков

17 август 2025 г., неделя, 18:00 ч.
ОФК Беласица – ОФК Спартак Пл

ГС: Борис Борисов Попов АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов

СН: Пламен Божидаров Мехлемов

17 август 2025 г., неделя, 20:00 ч.
ФК Дунав Русе – ПФК ЦСКА II ЕАД

ГС: Иван Руменов Христов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Мартин Мартинов Иванов
4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов

СН: Николай Тодоров Петров

18 август 2025 г., понеделник, 19:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II – ОФК Вихрен – Сандански

ГС: Петър Милков Николов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Михаил Димчов Гигов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Стоян Христов Денев

19 август 2025 г., вторник, 18:00 ч.
ФК Етър ВТ – ОФК Янтра 2019

ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Василев Димчев
4-ТИ: Георги Иванов Иванов

СН: Ивелин Венциславов Занев

