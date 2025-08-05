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Спорт

Съдийски назначения Mr Bit Втора Лига-кръг 3

Редактор

Срещи от 3 кръг на Mr Bit Втора Лига, сезон 2025-2026

9 август 2025 г., събота, 18:00 ч.
Футболен клуб Севлиево – ФК Марек 1915

ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Димо Неделчев Стоянов АС2: Стоян Игнатов Петров
4-ТИ: Петър Димов Аспарухов

СН: Красимир Здравков Керезов

9 август 2025 г., събота, 18:00 ч.
Футболен клуб Миньор – Перник – ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС

ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Петр Тодоров Балтаджиев
4-ТИ: Божидар Тихомиров Тодоров

СН: Цветан Борисов Трифонов

9 август 2025 г., събота, 20:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица – ОФК Беласица

ГС: Вилиян Весков Видинов АС1: Драгомир Веселинов Димитров АС2: Алекс Ивайлов Крушков
4-ТИ: Станислав Христов Апостолов

СН: Йосиф Петров Ронков

10 август 2025 г., неделя, 18:00 ч.
ПФК ЦСКА II ЕАД – ОФК Вихрен – Сандански

ГС: Владимир Николаев Кирилов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Севастиян Пламенов Чавдаров
4-ТИ: Петър Георгиев Димитров

СН: Галина Лазарова Донева

10 август 2025 г., неделя, 18:00 ч.
Спортист 2009 – ПФК Лудогорец 1945 II

ГС: Кристина Георгиева Георгиева АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Георги Петров Спасов
4-ТИ: Петър Милков Николов

СН: Ангел Любенов Ангелов

10 август 2025 г., неделя, 18:00 ч.
ОФК Янтра 2019 – ФК Хебър 1918

ГС: Георги Георгиев Спасов АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Християн Антонов Терзиев
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев

СН: Тони Бонев Пандарски

10 август 2025 г., неделя, 18:00 ч.
Сдружение футболен клуб Фратрия – ФК Етър ВТ

ГС: Светослав Иванов Лазаров АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Иван Калоянов Беделев
4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков

СН: Красимир Иванов Василев

12 август 2025 г., вторник, 18:00 ч.
ОФК Спартак Пл – ФК Дунав Русе

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Павлин Петков Петков АС2: Васил Тодоров Качамаков
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров

СН: Стефан Иванов Йорданов

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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