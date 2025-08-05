Съдийски назначения Mr Bit Втора Лига-кръг 3
Срещи от 3 кръг на Mr Bit Втора Лига, сезон 2025-2026
9 август 2025 г., събота, 18:00 ч.
Футболен клуб Севлиево – ФК Марек 1915
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Димо Неделчев Стоянов АС2: Стоян Игнатов Петров
4-ТИ: Петър Димов Аспарухов
СН: Красимир Здравков Керезов
9 август 2025 г., събота, 18:00 ч.
Футболен клуб Миньор – Перник – ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС
ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Петр Тодоров Балтаджиев
4-ТИ: Божидар Тихомиров Тодоров
СН: Цветан Борисов Трифонов
9 август 2025 г., събота, 20:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица – ОФК Беласица
ГС: Вилиян Весков Видинов АС1: Драгомир Веселинов Димитров АС2: Алекс Ивайлов Крушков
4-ТИ: Станислав Христов Апостолов
СН: Йосиф Петров Ронков
10 август 2025 г., неделя, 18:00 ч.
ПФК ЦСКА II ЕАД – ОФК Вихрен – Сандански
ГС: Владимир Николаев Кирилов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Севастиян Пламенов Чавдаров
4-ТИ: Петър Георгиев Димитров
СН: Галина Лазарова Донева
10 август 2025 г., неделя, 18:00 ч.
Спортист 2009 – ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Кристина Георгиева Георгиева АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Георги Петров Спасов
4-ТИ: Петър Милков Николов
СН: Ангел Любенов Ангелов
10 август 2025 г., неделя, 18:00 ч.
ОФК Янтра 2019 – ФК Хебър 1918
ГС: Георги Георгиев Спасов АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Християн Антонов Терзиев
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Тони Бонев Пандарски
10 август 2025 г., неделя, 18:00 ч.
Сдружение футболен клуб Фратрия – ФК Етър ВТ
ГС: Светослав Иванов Лазаров АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Иван Калоянов Беделев
4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков
СН: Красимир Иванов Василев
12 август 2025 г., вторник, 18:00 ч.
ОФК Спартак Пл – ФК Дунав Русе
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Павлин Петков Петков АС2: Васил Тодоров Качамаков
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Стефан Иванов Йорданов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.