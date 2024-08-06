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Спорт

Съдийски назначения – IV кръг на efbet Лига

Редактор

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия четвърти кръг на efbet Лига.

9 август 2024 г., петък, 19:00 ч.
ПФК Славия 1913 – Спартак 1918

ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Костадин Димитров Тановчев    АС2:    Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов

СН:    Камен Михайлов Алексиев     

 
9 август 2024 г., петък, 21:15 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 – ФК Хебър 1918

ГС:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АС1:    Димитър Русанов Русев    АС2:    Дарин Василев Иванов
4-ТИ:    Денислав Йорданов Сталев    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Мартин Веселинов Маргаритов

СН:    Йордан Костадинов Иванов     

 
10 август 2024 г., събота, 19:00 ч.
ПФК Берое – Стара Загора – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Светослав Станимиров Стойчев    АС2:    Теодор Пешев Петров
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Илиян Петров Капарашев

СН:    Крум Добринов Стоилов     

 
10 август 2024 г., събота, 21:15 ч.
ПФК Левски – ФК Крумовград

ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Петър Велизаров Митрев
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Венцислав Георгиев Митрев

СН:    Валентин Желев Добрев     

 
11 август 2024 г., неделя, 19:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 – ПФК ЦСКА – София ЕАД

ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Кристиян Младенов Тодоров    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Мартин Живков Великов

СН:    Стоян Маринов Алексиев      


12 август 2024 г., понеделник, 19:00 ч.
ПФК Септември Сф – ФК Локомотив 1929

ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Александър Христов Апостолов
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Кристиян Николов Колев    АВАР:    Денислав Йорданов Сталев

СН:    Никола Петров Джугански     

 
12 август 2024 г., понеделник, 21:15 ч.
ПФК Черно море – ПФК Ботев Враца

ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Тодор Василев Вуков
4-ТИ:    Геро Георгиев Писков    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Йордан Петров Петров

СН:    Станислав Георгиев Тодоров  

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