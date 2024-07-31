Съдийски назначения – III кръг на Втора лига

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за предстоящия трети кръг на Втора лига.

3 август 2024 г., събота, 18:00 ч.

Сдружение футболен клуб Фратрия – ПФК Пирин 22 АД

ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Владимир Здравков Хубенов

4-ТИ: Иван Руменов Христов

СН: Мартин Иванов Димитров



3 август 2024 г., събота, 18:00 ч.

ОФК Спартак Пл – ПФК Добруджа 1919

ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Кристиян Ботев Минков АС2: Борислав Борисов Борисов

4-ТИ: Николай Диянов Запрянов

СН: Йордан Веселинов Гулев



3 август 2024 г., събота, 18:00 ч.

СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР – ФК Ловеч

ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Богомил Севдалинов Димитров

4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров

СН: Александър Ангелов Атанасов



3 август 2024 г., събота, 18:00 ч.

ОФК Беласица – ФК Етър ВТ

ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Мартин Викторов Михайлов

4-ТИ: Вилиян Весков Видинов

СН: Драган Кирилов Стойков



4 август 2024 г., неделя, 18:00 ч.

ПФК ЦСКА-София II – Спортист 2009

ГС: Антонио Тодоров Антов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Павлета Веселинова Рашкова

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Георги Владимиров Игнатов



4 август 2024 г., неделя, 18:00 ч.

ОФК Янтра 2019 – ОФК Локомотив Горна Оряховица

ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Николай Иванов Михайлов АС2: Димитър Валентинов Мекушин

4-ТИ: Валентин Любомиров Стефанов

СН: Атанас Петров Бозев



5 август 2024 г., понеделник, 18:00 ч.

ФК Струмска слава 1927 – Ботев Пд II

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Иван Радославов Иванов АС2: Велин Диманов Димитров

4-ТИ: Петър Милков Николов

СН: Димитър Божидаров Стоилов



5 август 2024 г., понеделник, 18:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 II – Дунав Русе

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Радостин Николов Бодуров

4-ТИ: Тодор Недялков Киров

СН: Тони Бонев Пандарски



6 август 2024 г., вторник, 18:00 ч.

Миньор – ФК Марек 1915

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Станимир Веселинов Господинов

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов

СН: Николай Валентинов Малджански



6 август 2024 г., вторник, 20:00 ч.

ПФК Монтана 1921 – ЦСКА 1948 II

ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Иван Калоянов Беделев

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски

СН: Антон Янков Терзиев

Facebook

Twitter



Shares