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Спорт

Съдийски назначения – III кръг на Втора лига

Редактор

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за предстоящия трети кръг на Втора лига.

3 август 2024 г., събота, 18:00 ч.
Сдружение футболен клуб Фратрия – ПФК Пирин 22 АД
ГС:    Георги Иванов Иванов    АС1:    Георги Валентинов Стамболджиев    АС2:    Владимир Здравков Хубенов
4-ТИ:    Иван Руменов Христов                
СН:    Мартин Иванов Димитров     
 
3 август 2024 г., събота, 18:00 ч.
ОФК Спартак Пл – ПФК Добруджа 1919
ГС:    Стилян Стоянов Колев    АС1:    Кристиян Ботев Минков    АС2:    Борислав Борисов Борисов
4-ТИ:    Николай Диянов Запрянов                
СН:    Йордан Веселинов Гулев     
 
3 август 2024 г., събота, 18:00 ч.
СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР – ФК Ловеч
ГС:    Красимир Маргаритов Кръстев    АС1:    Владимир Тодоров Ташков    АС2:    Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ:    Светослав Иванов Лазаров                
СН:    Александър Ангелов Атанасов     
 
3 август 2024 г., събота, 18:00 ч.
ОФК Беласица – ФК Етър ВТ
ГС:    Иван Стефанов Иванов    АС1:    Асен Крумов Крумов    АС2:    Мартин Викторов Михайлов
4-ТИ:    Вилиян Весков Видинов                
СН:    Драган Кирилов Стойков     
 
4 август 2024 г., неделя, 18:00 ч.
ПФК ЦСКА-София II – Спортист 2009
ГС:    Антонио Тодоров Антов    АС1:    Костадин Димитров Тановчев    АС2:    Павлета Веселинова Рашкова
4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров                
СН:    Георги Владимиров Игнатов     
 
4 август 2024 г., неделя, 18:00 ч.
ОФК Янтра 2019 – ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС:    Мартин Иванов Марков    АС1:    Николай Иванов Михайлов    АС2:    Димитър Валентинов Мекушин
4-ТИ:    Валентин Любомиров Стефанов                
СН:    Атанас Петров Бозев     
 
5 август 2024 г., понеделник, 18:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 – Ботев Пд II
ГС:    Ивайло Красимиров Ненков    АС1:    Иван Радославов Иванов    АС2:    Велин Диманов Димитров
4-ТИ:    Петър Милков Николов                
СН:    Димитър Божидаров Стоилов     
 
5 август 2024 г., понеделник, 18:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II – Дунав Русе
ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Радослав Георгинов Вутов    АС2:    Радостин Николов Бодуров
4-ТИ:    Тодор Недялков Киров                
СН:    Тони Бонев Пандарски     
 
6 август 2024 г., вторник, 18:00 ч.
Миньор – ФК Марек 1915
ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Станимир Веселинов Господинов
4-ТИ:    Георги Георгиев Спасов                
СН:    Николай Валентинов Малджански     
 
6 август 2024 г., вторник, 20:00 ч.
ПФК Монтана 1921 – ЦСКА 1948 II
ГС:    Георги Петров Стоянов    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Иван Калоянов Беделев
4-ТИ:    Любомир Николаев Вушовски                
СН:    Антон Янков Терзиев     

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