Съдийски назначения – III кръг на Втора лига
Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за предстоящия трети кръг на Втора лига.
3 август 2024 г., събота, 18:00 ч.
Сдружение футболен клуб Фратрия – ПФК Пирин 22 АД
ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Владимир Здравков Хубенов
4-ТИ: Иван Руменов Христов
СН: Мартин Иванов Димитров
3 август 2024 г., събота, 18:00 ч.
ОФК Спартак Пл – ПФК Добруджа 1919
ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Кристиян Ботев Минков АС2: Борислав Борисов Борисов
4-ТИ: Николай Диянов Запрянов
СН: Йордан Веселинов Гулев
3 август 2024 г., събота, 18:00 ч.
СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР – ФК Ловеч
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров
СН: Александър Ангелов Атанасов
3 август 2024 г., събота, 18:00 ч.
ОФК Беласица – ФК Етър ВТ
ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Мартин Викторов Михайлов
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов
СН: Драган Кирилов Стойков
4 август 2024 г., неделя, 18:00 ч.
ПФК ЦСКА-София II – Спортист 2009
ГС: Антонио Тодоров Антов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Павлета Веселинова Рашкова
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Георги Владимиров Игнатов
4 август 2024 г., неделя, 18:00 ч.
ОФК Янтра 2019 – ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Николай Иванов Михайлов АС2: Димитър Валентинов Мекушин
4-ТИ: Валентин Любомиров Стефанов
СН: Атанас Петров Бозев
5 август 2024 г., понеделник, 18:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 – Ботев Пд II
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Иван Радославов Иванов АС2: Велин Диманов Димитров
4-ТИ: Петър Милков Николов
СН: Димитър Божидаров Стоилов
5 август 2024 г., понеделник, 18:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II – Дунав Русе
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Радостин Николов Бодуров
4-ТИ: Тодор Недялков Киров
СН: Тони Бонев Пандарски
6 август 2024 г., вторник, 18:00 ч.
Миньор – ФК Марек 1915
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Станимир Веселинов Господинов
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов
СН: Николай Валентинов Малджански
6 август 2024 г., вторник, 20:00 ч.
ПФК Монтана 1921 – ЦСКА 1948 II
ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Иван Калоянов Беделев
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски
СН: Антон Янков Терзиев