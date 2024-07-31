Съдийски назначения – III кръг на efbet Лига

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за предстоящия трети кръг на efbet Лига.

2 август 2024 г., петък, 19:00 ч.

ФК Хебър 1918 – ПФК Славия 1913

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Антон Симеонов Генов



2 август 2024 г., петък, 21:15 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 – ПФК Левски

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Георги Любомиров Минев

СН: Венцислав Иванов Гаврилов



3 август 2024 г., събота, 19:00 ч.

Спартак 1918 – ПФК ЦСКА – София ЕАД

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Иван Стоянов Копчев

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Димитър Димитров Димитров

СН: Ахмед Яшар Ахмед



3 август 2024 г., събота, 21:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Георги Любомиров Минев

СН: Кольо Димитров Данев



4 август 2024 г., неделя, 19:00 ч.

ФК Локомотив 1929 – ПФК Черно море

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Костадин Ангелов Гергинов



4 август 2024 г., неделя, 21:15 ч.

ФК Крумовград – ПФК Ботев АД

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Никифор Деянов Велков

СН: Николай Йорданов Колев



5 август 2024 г., понеделник, 19:00 ч.

ПФК Септември Сф – ФК ЦСКА 1948

ГС: Васил Петров Минев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Мартин Живков Великов

СН: Стефан Апостолов Апостолов



5 август 2024 г., понеделник, 21:15 ч.

ПФК Ботев Враца – ПФК Берое – Стара Загора

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Живко Руменов Петров

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Ичко Лозев Лозев

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