Съдийски назначения – III кръг на efbet Лига
Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за предстоящия трети кръг на efbet Лига.
2 август 2024 г., петък, 19:00 ч.
ФК Хебър 1918 – ПФК Славия 1913
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Антон Симеонов Генов
2 август 2024 г., петък, 21:15 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 – ПФК Левски
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
3 август 2024 г., събота, 19:00 ч.
Спартак 1918 – ПФК ЦСКА – София ЕАД
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Димитър Димитров Димитров
СН: Ахмед Яшар Ахмед
3 август 2024 г., събота, 21:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Кольо Димитров Данев
4 август 2024 г., неделя, 19:00 ч.
ФК Локомотив 1929 – ПФК Черно море
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Костадин Ангелов Гергинов
4 август 2024 г., неделя, 21:15 ч.
ФК Крумовград – ПФК Ботев АД
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Никифор Деянов Велков
СН: Николай Йорданов Колев
5 август 2024 г., понеделник, 19:00 ч.
ПФК Септември Сф – ФК ЦСКА 1948
ГС: Васил Петров Минев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Мартин Живков Великов
СН: Стефан Апостолов Апостолов
5 август 2024 г., понеделник, 21:15 ч.
ПФК Ботев Враца – ПФК Берое – Стара Загора
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Ичко Лозев Лозев