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Спорт

Съдийски назначения – III кръг на efbet Лига

Редактор

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за предстоящия трети кръг на efbet Лига.

2 август 2024 г., петък, 19:00 ч.
ФК Хебър 1918 – ПФК Славия 1913
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ:    Димо Стоянов Димов    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Венцислав Георгиев Митрев
СН:    Антон Симеонов Генов     
 
2 август 2024 г., петък, 21:15 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 – ПФК Левски
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Мартин Емилов Венев
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Георги Любомиров Минев
СН:    Венцислав Иванов Гаврилов     
 
3 август 2024 г., събота, 19:00 ч.
Спартак 1918 – ПФК ЦСКА – София ЕАД
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Красимир Владимиров Миланов    АС2:    Иван Стоянов Копчев
4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Димитър Димитров Димитров
СН:    Ахмед Яшар Ахмед     
 
3 август 2024 г., събота, 21:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Геро Георгиев Писков    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Георги Любомиров Минев
СН:    Кольо Димитров Данев     
 
4 август 2024 г., неделя, 19:00 ч.
ФК Локомотив 1929 – ПФК Черно море
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Илиян Петров Капарашев    АС2:    Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ:    Християна Красимирова Гутева    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Мариян Георгиев Гребенчарски
СН:    Костадин Ангелов Гергинов     
 
4 август 2024 г., неделя, 21:15 ч.
ФК Крумовград – ПФК Ботев АД
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ:    Димо Стоянов Димов    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Никифор Деянов Велков
СН:    Николай Йорданов Колев     
 
5 август 2024 г., понеделник, 19:00 ч.
ПФК Септември Сф – ФК ЦСКА 1948
ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Светослав Станимиров Стойчев    АС2:    Теодор Пешев Петров
4-ТИ:    Кристиян Младенов Тодоров    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Мартин Живков Великов
СН:    Стефан Апостолов Апостолов     
 
5 август 2024 г., понеделник, 21:15 ч.
ПФК Ботев Враца – ПФК Берое – Стара Загора
ГС:    Венцислав Георгиев Митрев    АС1:    Мирослав Николаев Симеонов    АС2:    Живко Руменов Петров
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Християна Красимирова Гутева
СН:    Ичко Лозев Лозев    

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