Съдийски назначения – I кръг на Втора лига
Съдийската комисия към БФС определи назначенията за I кръг на Втора лига.
20 юли 2024 г., събота, 18:30 ч.
Спортист 2009 – ПФК Пирин 22 АД
ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Петър Николаев Михов
4-ТИ: Геро Георгиев Писков
СН: Антон Янков Терзиев
20 юли 2024 г., събота, 18:30 ч.
Сдружение футболен клуб Фратрия – ПФК Добруджа 1919
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Георги Димчев Великов
4-ТИ: Тодор Недялков Киров
СН: Станислав Георгиев Тодоров
20 юли 2024 г., събота, 18:30 ч.
ОФК Спартак Пл – Дунав Русе
ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов
СН: Йосиф Петров Ронков
20 юли 2024 г., събота, 18:30 ч.
СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР – ЦСКА 1948 II
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Владимир Здравков Хубенов
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Георги Спасов Славов
20 юли 2024 г., събота, 20:00 ч.
ПФК Монтана 1921 – ФК Марек 1915
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Кристиян Ботев Минков
4-ТИ: Валентин Любомиров Стефанов
СН: Веселин Мишев Добриянов
21 юли 2024 г., неделя, 18:30 ч.
ОФК Беласица – ФК Струмска слава 1927
ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Ангел Бориславов Станчев
4-ТИ: Станислав Христов Апостолов
СН: Цветан Борисов Трифонов
22 юли 2024 г., понеделник, 18:30 ч.
ПФК ЦСКА-София II – ФК Ловеч
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Димитър Цолов Буров
СН: Стефан Спасов Иванов
22 юли 2024 г., понеделник, 18:30 ч.
Миньор – Ботев Пд II
ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Николай Иванов Михайлов АС2: Димитър Валентинов Мекушин
4-ТИ: Петър Милков Николов
СН: Иво Величков Боев
22 юли 2024 г., понеделник, 20:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II – ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ: Иван Руменов Христов
СН: Борис Димитров Борисов
23 юли 2024 г., вторник, 18:30 ч.
ОФК Янтра 2019 – ФК Етър ВТ
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева
СН: Красимир Иванов Василев