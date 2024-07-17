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Спорт

Съдийски назначения – I кръг на Втора лига

Редактор

Съдийската комисия към БФС определи назначенията за I кръг на Втора лига.

20 юли 2024 г., събота, 18:30 ч.

Спортист 2009 – ПФК Пирин 22 АД

ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Петър Николаев Михов

4-ТИ: Геро Георгиев Писков                

СН: Антон Янков Терзиев     

20 юли 2024 г., събота, 18:30 ч.

Сдружение футболен клуб Фратрия – ПФК Добруджа 1919

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Георги Димчев Великов

4-ТИ: Тодор Недялков Киров                

СН: Станислав Георгиев Тодоров     

20 юли 2024 г., събота, 18:30 ч.

ОФК Спартак Пл – Дунав Русе

ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов                

СН: Йосиф Петров Ронков     

20 юли 2024 г., събота, 18:30 ч.

СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР – ЦСКА 1948 II

ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Владимир Здравков Хубенов

4-ТИ: Димо Стоянов Димов                

СН: Георги Спасов Славов     

20 юли 2024 г., събота, 20:00 ч.

ПФК Монтана 1921 – ФК Марек 1915

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Кристиян Ботев Минков

4-ТИ: Валентин Любомиров Стефанов       

СН: Веселин Мишев Добриянов      

21 юли 2024 г., неделя, 18:30 ч.

ОФК Беласица – ФК Струмска слава 1927

ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Ангел Бориславов Станчев

4-ТИ: Станислав Христов Апостолов         

СН: Цветан Борисов Трифонов      

22 юли 2024 г., понеделник, 18:30 ч.

ПФК ЦСКА-София II – ФК Ловеч

ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Марин Иванов Бонев

4-ТИ: Димитър Цолов Буров                

СН: Стефан Спасов Иванов     

22 юли 2024 г., понеделник, 18:30 ч.

Миньор – Ботев Пд II

ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Николай Иванов Михайлов АС2: Димитър Валентинов Мекушин

4-ТИ: Петър Милков Николов                

СН: Иво Величков Боев     

22 юли 2024 г., понеделник, 20:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 II – ОФК Локомотив Горна Оряховица

ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Богомил Севдалинов Димитров

4-ТИ: Иван Руменов Христов                

СН: Борис Димитров Борисов   

23 юли 2024 г., вторник, 18:30 ч.

ОФК Янтра 2019 – ФК Етър ВТ

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Радослав Георгинов Вутов

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева         

СН: Красимир Иванов Василев     

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