Съдийски назначения Efbet Лига-кръг 17
Срещи от 17 кръг на efbet Лига, сезон 2025-2026
28 ноември 2025 г., петък, 15:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД – ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:Мартин Живков ВеликовАС1:Димо Дамянов ВълчевАС2:Живко Руменов Петров
4-ТИ:Антонио Тодоров АнтовВАР:Васил Петров МиневАВАР:Стоян Панталеев Арсов
СН:Никола Петров Джугански
28 ноември 2025 г., петък, 17:30 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК Монтана 1921
ГС:Михаел Петков ПавловАС1:Иван Радославов ИвановАС2:Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ:Петър Милков НиколовВАР:Георги Милков ГинчевАВАР:Георги Йорданов Дойнов
СН:Георги Василев Йорданов
29 ноември 2025 г., събота, 12:30 ч.
ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 – ПФК Берое – Стара Загора
ГС:Тодор Недялков КировАС1:Христо Пламенов ХаджийскиАС2:Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ:Кристиян Младенов ТодоровВАР:Димитър Димитров ДимитровАВАР:Кристиян Николов Колев
СН:Антон Симеонов Генов
29 ноември 2025 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Ботев АД – ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД
ГС:Мариян Георгиев ГребенчарскиАС1:Иво Николаев КолевАС2:Георги Любомиров Минев
4-ТИ:Любослав Бисеров ЛюбомировВАР:Стоян Панталеев АрсовАВАР:Ивайло Красимиров Ненков
СН:Иван Захариев Вълчев
29 ноември 2025 г., събота, 17:30 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 – ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД
ГС:Венцислав Георгиев МитревАС1:Дарин Василев ИвановАС2:Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ:Георги Димитров ДавидовВАР:Валентин Станчев ЖелезовАВАР:Владимир Вълков Вълков
СН:Георги Крумов Виделов
30 ноември 2025 г., неделя, 12:30 ч.
ПФК Славия 1913 – ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919
ГС:Радослав Петров ГидженовАС1:Мирослав Максимов ИвановАС2:Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ:Денислав Йорданов СталевВАР:Никола Антонов ПоповАВАР:Димитър Димитров Димитров
СН:Ичко Лозев Лозев
30 ноември 2025 г., неделя, 15:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Ботев Враца
ГС:Георги Николов КабаковАС1:Мартин Веселинов МаргаритовАС2:Иван Стоянов Копчев
4-ТИ:Станимир Георгиев ТодоровВАР:Георги Димитров ДавидовАВАР:Михаел Петков Павлов
СН:Цветан Кръстев Кръстев
30 ноември 2025 г., неделя, 17:30 ч.
ПФК Левски – ПФК Септември Сф
ГС:Георги Петров СтояновАС1:Йордан Петров ПетровАС2:Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ:Геро Георгиев ПисковВАР:Васил Петров МиневАВАР:Любослав Бисеров Любомиров
СН:Станислав Георгиев Тодоров