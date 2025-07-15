Съдийски назначения Efbet Лига-кръг 1
|Срещи от 1 кръг на efbet Лига, сезон 2025-2026
|18 юли 2025 г., петък, 19:00 ч.ФК ЦСКА 1948 – ПФК Арда Кърджали 1924 ГС:Георги Николов КабаковАС1:Мартин Веселинов МаргаритовАС2:Мартин Емилов Венев4-ТИ:Георги Петров СтояновВАР:Венцислав Георгиев МитревАВАР:Мариян Георгиев Гребенчарски СН:Валентин Желев Добрев
|18 юли 2025 г., петък, 21:15 ч.ФК Локомотив 1929 – ПФК Черно море ГС:Валентин Станчев ЖелезовАС1:Станимир Илков ИлковАС2:Васил Стоянов Шавов4-ТИ:Станимир Лозанов ТренчевВАР:Васил Петров МиневАВАР:Стоян Панталеев Арсов СН:Венцислав Иванов Гаврилов
|19 юли 2025 г., събота, 20:00 ч.ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Септември Сф ГС:Георги Димитров ДавидовАС1:Даниел Милков НиковАС2:Никифор Деянов Велков4-ТИ:Денислав Йорданов СталевВАР:Владимир Вълков ВълковАВАР:Кристиян Николов Колев СН:Цветан Кръстев Кръстев
|19 юли 2025 г., събота, 22:00 ч.ПФК Ботев АД – ПФК ЦСКА ЕАД ГС:Красен Иванов ГеоргиевАС1:Красимир Атанасов АтанасовАС2:Светослав Станимиров Стойчев4-ТИ:Любослав Бисеров ЛюбомировВАР:Станимир Лозанов ТренчевАВАР:Венцислав Георгиев Митрев СН:Йордан Костадинов Иванов
|20 юли 2025 г., неделя, 19:00 ч.ПФК Славия 1913 – ПФК Ботев Враца ГС:Волен Валентинов ЧинковАС1:Дениз Пиринов СоколовАС2:Георги Йорданов Дойнов4-ТИ:Михаел Петков ПавловВАР:Мариян Георгиев ГребенчарскиАВАР:Любослав Бисеров Любомиров СН:Александър Костадинов Костадинов
|20 юли 2025 г., неделя, 21:15 ч.ПФК Левски – ПФК Монтана 1921 ГС:Радослав Петров ГидженовАС1:Мирослав Максимов ИвановАС2:Йордан Петров Петров4-ТИ:Геро Георгиев ПисковВАР:Никола Антонов ПоповАВАР:Васил Петров Минев СН:Станислав Георгиев Тодоров
|21 юли 2025 г., понеделник, 19:00 ч.ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК Добруджа 1919 ГС:Драгомир Димитров ДрагановАС1:Христо Пламенов ХаджийскиАС2:Живко Руменов Петров4-ТИ:Тодор Недялков КировВАР:Мартин Живков ВеликовАВАР:Красимир Маргаритов Кръстев СН:Георги Василев Йорданов
|21 юли 2025 г., понеделник, 21:15 ч.Спартак 1918 – ПФК Берое – Стара Загора ГС:Димитър Димитров ДимитровАС1:Тодор Василев ВуковАС2:Дарин Василев Иванов4-ТИ:Мартин Иванов МарковВАР:Васимир Маруан Ел-ХатибАВАР:Християна Красимирова Гутева СН:Камен Михайлов Алексиев
|СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.