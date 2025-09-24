Съдийски назначения – efbet Лига – 10 кръг
Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия 10-и кръг на efbet Лига.
25 СЕПТЕМВРИ 2025 Г., ЧЕТВЪРТЪК, 17:30 Ч.
ПФК БОТЕВ АД – ФК ЦСКА 1948
Главен съдия: Венцислав Георгиев Митрев
Асистент съдия 1: Мирослав Максимов Иванов
Асистент съдия 2: Петър Велизаров Митрев
Четвърти съдия: Тодор Недялков Киров
ВАР: Мартин Живков Великов
АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
Съдийски наблюдател: Антон Симеонов Генов
26 СЕПТЕМВРИ 2025 Г., ПЕТЪК, 20:00 Ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК ЛЕВСКИ
Главен съдия: Волен Валентинов Чинков
Асистент съдия 1: Мартин Емилов Венев
Асистент съдия 2: Дениз Пиринов Соколов
Четвърти съдия: Мариян Георгиев Гребенчарски
ВАР: Станимир Лозанов Тренчев
АВАР: Димитър Димитров Димитров
Съдийски наблюдател: Вихрен Веселинов Манев
27 СЕПТЕМВРИ 2025 Г., СЪБОТА, 17:30 Ч.
ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД – ПФК СЕПТЕМРИ СОФИЯ
Главен съдия: Георги Милков Гинчев
Асистент съдия 1: Илиян Петров Капарашев
Асистент съдия 2: Мартин Tодоров Mачев
Четвърти съдия: Михаел Петков Павлов
ВАР: Валентин Станчев Железов
АВАР: Георги Димитров Давидов
Съдийски наблюдател: Георги Генoв Нарлев
27 СЕПТЕМВРИ 2025 Г., СЪБОТА, 20:00 Ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД – ПФК ЦСКА 1948
Главен съдия: Красен Иванов Георгиев
Асистент съдия 1: Красимир Aтанасов Aтанасов
Асистент съдия 2: Владимир Tодоров Tашков
Четвърти съдия: Любослав Бисеров Любомиров
ВАР: Димитър Димитров Димитров
АВАР: Васил Петров Минев
Съдийски наблюдател: Никола Петров Джугански
28 СЕПТЕМВРИ 2025 Г., НЕДЕЛЯ, 15:00 Ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 – ПФК СЛАВИЯ 1913
Главен съдия: Георги Николов Кабаков
Асистент съдия 1: Мартин Веселинов Маргаритов
Асистент съдия 2: Иван Стоянов Копчев
Четвърти съдия: Антонио Tодоров Антов
ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
AВАР: Станимир Лозанов Tренчев
Съдийски наблюдател: Георги Kрумов Виделов
28 СЕПТЕМВРИ 2025 Г., НЕДЕЛЯ, 17:30 Ч.
ПФК АРДА КЪРДЖАЛИ 1924 – ПФК БОТЕВ ВРАЦА
Главен съдия: Драгомир Димитров Драганов
Асистент съдия 1: Димо Дамянов Вълчев
Асистент съдия 2: Мирослав Николаев Симеонов
Четвърти съдия: Mартин Иванов Марков
ВАР: Никола Антонов Попов
AВАР: Стоян Pанталеев Арсов
Съдийски наблюдател: Kрум Добринов Стоилов
28 СЕПТЕМВРИ 2025 Г., НЕДЕЛЯ, 20:00 Ч.
ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945 – ПФК МОНТАНА 1921
Главен съдия: Георги Петров Стоянов
Асистент съдия 1: Йордан Петров Петров
Асистент съдия 2: Желязко Димитров Pилатов
Четвърти съдия: Кристиян Николов Kолев
ВАР: Владимир Вълков Вълков
AВАР: Георги Димитров Давидов
Съдийски наблюдател: Kольо Димитров Дaнев
29 СЕПТЕМВРИ 2025 Г., ПОНЕДЕЛНИК, 20:15 Ч.
ПФК БЕРОЕ – СТАРА ЗАГОРА – ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919
Главен съдия: Денислав Йорданов Сталев
Асистент съдия 1: Красимир Владимиров Миланов
Асистент съдия 2: Станимир Eмилов Tрифонов
Четвърти съдия: Mартин Иванов Марков
ВАР: Радослав Петров Гидженов
AВАР: Християна Kрасимирова Гутева
Съдийски наблюдател: Георги Владимиров Игнатов