вторник, септември 17, 2024
Последни:
Спорт

Съдийски назначения 9 кръг Първа лига

Редактор
19 септември 2024 г., четвъртък, 17:00 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 – ФК ЦСКА 1948
 
ГС:Георги Димитров ДавидовАС1:Даниел Милков НиковАС2:Никифор Деянов Велков
4-ТИ:Петър Георгиев КузевВАР:Васимир Маруан Ел-ХатибАВАР:Станислав Лазаров Станев
 
СН:Йордан Костадинов Иванов 
20 септември 2024 г., петък, 17:00 ч.
ФК Хебър 1918 – ПФК Септември Сф
 
ГС:Михаел Петков ПавловАС1:Александър Христов АпостоловАС2:Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ:Кристиян Николов КолевВАР:Владимир Вълков ВълковАВАР:Йордан Петров Петров
 
СН:Александър Костадинов Костадинов 
21 септември 2024 г., събота, 17:30 ч.
ПФК ЦСКА – София ЕАД – ПФК Берое – Стара Загора
 
ГС:Димитър Димитров ДимитровАС1:Дениз Пиринов СоколовАС2:Димитър Русанов Русев
4-ТИ:Васил Петров МиневВАР:Волен Валентинов ЧинковАВАР:Иво Николаев Колев
 
СН:Валентин Желев Добрев 
21 септември 2024 г., събота, 20:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 – ФК Локомотив 1929
 
ГС:Валентин Станчев ЖелезовАС1:Станимир Илков ИлковАС2:Васил Стоянов Шавов
4-ТИ:Красен Иванов ГеоргиевВАР:Георги Милков ГинчевАВАР:Георги Йорданов Дойнов
 
СН:Кольо Димитров Данев 
22 септември 2024 г., неделя, 17:30 ч.
ПФК Славия 1913 – ПФК Левски
 
ГС:Радослав Петров ГидженовАС1:Иво Николаев КолевАС2:Петър Велизаров Митрев
4-ТИ:Любослав Бисеров ЛюбомировВАР:Станимир Лозанов ТренчевАВАР:Мартин Емилов Венев
 
СН:Крум Добринов Стоилов 
22 септември 2024 г., неделя, 20:00 ч.
Спартак 1918 – ПФК Черно море
 
ГС:Георги Николов КабаковАС1:Мартин Веселинов МаргаритовАС2:Диян Христов Вълков
4-ТИ:Владимир Вълков ВълковВАР:Драгомир Димитров ДрагановАВАР:Красен Иванов Георгиев
 
СН:Георги Генов Нарлев 
23 септември 2024 г., понеделник, 17:30 ч.
ФК Крумовград – ПФК Ботев Враца
 
ГС:Венцислав Георгиев МитревАС1:Георги Любомиров МиневАС2:Дарин Василев Иванов
4-ТИ:Мариян Георгиев ГребенчарскиВАР:Никола Антонов ПоповАВАР:Георги Пламенов Тодоров
 
СН:Николай Георгиев Ангелов 
23 септември 2024 г., понеделник, 20:00 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 – ПФК Ботев АД
 
ГС:Драгомир Димитров ДрагановАС1:Христо Пламенов ХаджийскиАС2:Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ:Красимир Маргаритов КръстевВАР:Васимир Маруан Ел-ХатибАВАР:Мартин Иванов Марков
 
СН:Петър Стоянов Петров 

 СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

Интересно от мрежата

Вижте още

Христо Стоичков става част от Управителния съвет на ЦСКА

Редактор

Ботев Пд приема Спартак Вн на Коматево

Редактор

Ботев Пд взе играч на Берое

Редактор

Pin It on Pinterest