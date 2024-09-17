Съдийски назначения 9 кръг Първа лига
|19 септември 2024 г., четвъртък, 17:00 ч.
|ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 – ФК ЦСКА 1948
|ГС:
|Георги Димитров Давидов
|АС1:
|Даниел Милков Ников
|АС2:
|Никифор Деянов Велков
|4-ТИ:
|Петър Георгиев Кузев
|ВАР:
|Васимир Маруан Ел-Хатиб
|АВАР:
|Станислав Лазаров Станев
|СН:
|Йордан Костадинов Иванов
|20 септември 2024 г., петък, 17:00 ч.
|ФК Хебър 1918 – ПФК Септември Сф
|ГС:
|Михаел Петков Павлов
|АС1:
|Александър Христов Апостолов
|АС2:
|Мартин Тодоров Мачев
|4-ТИ:
|Кристиян Николов Колев
|ВАР:
|Владимир Вълков Вълков
|АВАР:
|Йордан Петров Петров
|СН:
|Александър Костадинов Костадинов
|21 септември 2024 г., събота, 17:30 ч.
|ПФК ЦСКА – София ЕАД – ПФК Берое – Стара Загора
|ГС:
|Димитър Димитров Димитров
|АС1:
|Дениз Пиринов Соколов
|АС2:
|Димитър Русанов Русев
|4-ТИ:
|Васил Петров Минев
|ВАР:
|Волен Валентинов Чинков
|АВАР:
|Иво Николаев Колев
|СН:
|Валентин Желев Добрев
|21 септември 2024 г., събота, 20:00 ч.
|ПФК Лудогорец 1945 – ФК Локомотив 1929
|ГС:
|Валентин Станчев Железов
|АС1:
|Станимир Илков Илков
|АС2:
|Васил Стоянов Шавов
|4-ТИ:
|Красен Иванов Георгиев
|ВАР:
|Георги Милков Гинчев
|АВАР:
|Георги Йорданов Дойнов
|СН:
|Кольо Димитров Данев
|22 септември 2024 г., неделя, 17:30 ч.
|ПФК Славия 1913 – ПФК Левски
|ГС:
|Радослав Петров Гидженов
|АС1:
|Иво Николаев Колев
|АС2:
|Петър Велизаров Митрев
|4-ТИ:
|Любослав Бисеров Любомиров
|ВАР:
|Станимир Лозанов Тренчев
|АВАР:
|Мартин Емилов Венев
|СН:
|Крум Добринов Стоилов
|22 септември 2024 г., неделя, 20:00 ч.
|Спартак 1918 – ПФК Черно море
|ГС:
|Георги Николов Кабаков
|АС1:
|Мартин Веселинов Маргаритов
|АС2:
|Диян Христов Вълков
|4-ТИ:
|Владимир Вълков Вълков
|ВАР:
|Драгомир Димитров Драганов
|АВАР:
|Красен Иванов Георгиев
|СН:
|Георги Генов Нарлев
|23 септември 2024 г., понеделник, 17:30 ч.
|ФК Крумовград – ПФК Ботев Враца
|ГС:
|Венцислав Георгиев Митрев
|АС1:
|Георги Любомиров Минев
|АС2:
|Дарин Василев Иванов
|4-ТИ:
|Мариян Георгиев Гребенчарски
|ВАР:
|Никола Антонов Попов
|АВАР:
|Георги Пламенов Тодоров
|СН:
|Николай Георгиев Ангелов
|23 септември 2024 г., понеделник, 20:00 ч.
|ПФК Арда Кърджали 1924 – ПФК Ботев АД
|ГС:
|Драгомир Димитров Драганов
|АС1:
|Христо Пламенов Хаджийски
|АС2:
|Светослав Станимиров Стойчев
|4-ТИ:
|Красимир Маргаритов Кръстев
|ВАР:
|Васимир Маруан Ел-Хатиб
|АВАР:
|Мартин Иванов Марков
|СН:
|Петър Стоянов Петров
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.