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Спорт

Съдийски назначения 9 кръг efbet Лига

Редактор

Съдийската комисия към БФС определи реферите, които ще ръководят мачовете от 9 кръг на efbet Лига

15 септември 2023 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 – ПФК Ботев Враца
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Светослав Колев Енчев    АС2:    Иван Стоянов Копчев
4-ТИ:    Кристиян Николов Колев    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Иво Николаев Колев
СН:    Димитър Панайотов Костов     
 
15 септември 2023 г., петък, 20:00 ч.
ПФК Черно море – ПФК Берое – Стара Загора
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Владимир Ангелов Велев
4-ТИ:    Ивелин Венциславов Занев    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Станимир Илков Илков
СН:    Мартин Живков Богдев     
 
16 септември 2023 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Славия 1913 – ФК Локомотив 1929
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Димитър Русенов Русев    АС2:    Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Мартин Емилов Венев
СН:    Костадин Ангелов Гергинов    
 
16 септември 2023 г., събота, 20:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Ботев АД
ГС:    Красен Иванов Георгиев    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Димо Дамянов Вълчев
СН:    Стоян Христов Денев     
 
17 септември 2023 г., неделя, 17:45 ч.
ФК Етър ВТ – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС:    Ивайло Красимиров Ненков    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Дарин Василев Иванов
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Драгомир Руменов Милев
СН:    Кольо Димитров Данев     
 
17 септември 2023 г., неделя, 20:15 ч.
ПФК ЦСКА – София ЕАД – ФК ЦСКА 1948
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Валентин Станчев Железов    ВАР:    Ивайло Иванов Стоянов    АВАР:    Мирослав Максимов Иванов
СН:    Георги Владимиров Игнатов     
 
18 септември 2023 г., понеделник, 17:30 ч.
ФК Хебър 1918 – Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Александър Христов Апостолов
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Мартин Веселинов Маргаритов
СН:    Антон Симеонов Генов     
 
18 септември 2023 г., понеделник, 20:00 ч.
ФК Крумовград – ПФК Левски
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Никифор Деянов Велков    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Владимир Ангелов Велев
СН:    Николай Йорданов Колев

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