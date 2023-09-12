Съдийски назначения 9 кръг efbet Лига

Съдийската комисия към БФС определи реферите, които ще ръководят мачовете от 9 кръг на efbet Лига

15 септември 2023 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 – ПФК Ботев Враца

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Димитър Панайотов Костов



15 септември 2023 г., петък, 20:00 ч.

ПФК Черно море – ПФК Берое – Стара Загора

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков

СН: Мартин Живков Богдев



16 септември 2023 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Славия 1913 – ФК Локомотив 1929

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Мартин Емилов Венев

СН: Костадин Ангелов Гергинов



16 септември 2023 г., събота, 20:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Ботев АД

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Стоян Христов Денев



17 септември 2023 г., неделя, 17:45 ч.

ФК Етър ВТ – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Драгомир Руменов Милев

СН: Кольо Димитров Данев



17 септември 2023 г., неделя, 20:15 ч.

ПФК ЦСКА – София ЕАД – ФК ЦСКА 1948

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Валентин Станчев Железов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Георги Владимиров Игнатов



18 септември 2023 г., понеделник, 17:30 ч.

ФК Хебър 1918 – Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Антон Симеонов Генов



18 септември 2023 г., понеделник, 20:00 ч.

ФК Крумовград – ПФК Левски

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Владимир Ангелов Велев

СН: Николай Йорданов Колев

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