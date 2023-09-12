Съдийски назначения 9 кръг efbet Лига
Съдийската комисия към БФС определи реферите, които ще ръководят мачовете от 9 кръг на efbet Лига
15 септември 2023 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 – ПФК Ботев Враца
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Димитър Панайотов Костов
15 септември 2023 г., петък, 20:00 ч.
ПФК Черно море – ПФК Берое – Стара Загора
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Мартин Живков Богдев
16 септември 2023 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Славия 1913 – ФК Локомотив 1929
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Мартин Емилов Венев
СН: Костадин Ангелов Гергинов
16 септември 2023 г., събота, 20:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Ботев АД
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев
СН: Стоян Христов Денев
17 септември 2023 г., неделя, 17:45 ч.
ФК Етър ВТ – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Драгомир Руменов Милев
СН: Кольо Димитров Данев
17 септември 2023 г., неделя, 20:15 ч.
ПФК ЦСКА – София ЕАД – ФК ЦСКА 1948
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Валентин Станчев Железов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Георги Владимиров Игнатов
18 септември 2023 г., понеделник, 17:30 ч.
ФК Хебър 1918 – Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Антон Симеонов Генов
18 септември 2023 г., понеделник, 20:00 ч.
ФК Крумовград – ПФК Левски
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Владимир Ангелов Велев
СН: Николай Йорданов Колев