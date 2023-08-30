сряда, август 30, 2023
Последни:
Спорт

Съдийски назначения 8 кръг – Втора лига

Редактор

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за мачовете от предстоящия 8-и кръг на Втора лига

1 септември 2023 г., петък, 17:00 ч.
ФК Марек 1915 – ПФК Лудогорец 1945 II
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Иван Радославов Иванов    АС2:    Радостин Николов Бодуров
4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров                
СН:    Атанас Петров Бозев     
 
1 септември 2023 г., петък, 17:00 ч.
ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923 – ПФК Септември Сф
ГС:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АС1:    Стоян Иванов Стоянов    АС2:    Николай Иванов Михайлов
4-ТИ:    Антонио Тодоров Антов                
СН:    Антон Янков Терзиев     
 
1 септември 2023 г., петък, 17:00 ч.
ОФК Спартак Пл – ФК Литекс Ловеч
ГС:    Михаел Петков Павлов    АС1:    Александър Христов Апостолов    АС2:    Кристиян Ботев Минков
4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев                
СН:    Йосиф Петров Ронков     
 
2 септември 2023 г., събота, 17:00 ч.
ЦСКА 1948 II – ФК Черноморец Балчик
ГС:    Кристина Георгиева Георгиева    АС1:    Димитър Русенов Русев    АС2:    Павлета Веселинова Рашкова
4-ТИ:    Геро Георгиев Писков                
СН:    Милко Петков Николов     
 
3 септември 2023 г., неделя, 17:00 ч.
ОФК Янтра 2019 – ФК Струмска слава 1927
ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Костадин Димитров Тановчев    АС2:    Венелин Павлов Иванов
4-ТИ:    Георги Георгиев Спасов                
СН:    Тихомир Георгиев Боболов     
 
3 септември 2023 г., неделя, 17:00 ч.
Спортист 2009 – ПФК Монтана 1921
ГС:    Кристиян Младенов Тодоров    АС1:    Богомил Севдалинов Димитров    АС2:    Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ:    Тодор Недялков Киров                
СН:    Стефан Спасов Иванов     
 
3 септември 2023 г., неделя, 17:00 ч.
ОФК Беласица – Дунав Русе
ГС:    Венцислав Георгиев Митрев    АС1:    Виктор Андриянов Кукуянов    АС2:    Васил Ангелов Байрактарски
4-ТИ:    Иво Димитров Исаев                
СН:    Асен Йорданов Николов     
 
3 септември 2023 г., неделя, 19:00 ч.
Спартак 1918 – ПФК Марица 1921
ГС:    Стефан Атанасов Гурков    АС1:    Васил Стоянов Шавов    АС2:    Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ:    Димо Стоянов Димов                
СН:    Красимир Иванов Василев     
 
4 септември 2023 г., понеделник, 17:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС – ПФК Добруджа 1919
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Илиян Петров Капарашев
4-ТИ:    Светослав Иванов Лазаров                
СН:    Йордан Костадинов Иванов     

Интересно от мрежата

Вижте още

Левски пусна билетите за мача с Ботев Вр

Редактор

Хебър посреща Берое днес в десетия си мач срещу старозагорци в елита

Редактор

Локо Пд гостува на Пирин

Редактор

Pin It on Pinterest