Съдийски назначения 8 кръг – Втора лига
Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за мачовете от предстоящия 8-и кръг на Втора лига
1 септември 2023 г., петък, 17:00 ч.
ФК Марек 1915 – ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Иван Радославов Иванов АС2: Радостин Николов Бодуров
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Атанас Петров Бозев
1 септември 2023 г., петък, 17:00 ч.
ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923 – ПФК Септември Сф
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Стоян Иванов Стоянов АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Антонио Тодоров Антов
СН: Антон Янков Терзиев
1 септември 2023 г., петък, 17:00 ч.
ОФК Спартак Пл – ФК Литекс Ловеч
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Кристиян Ботев Минков
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Йосиф Петров Ронков
2 септември 2023 г., събота, 17:00 ч.
ЦСКА 1948 II – ФК Черноморец Балчик
ГС: Кристина Георгиева Георгиева АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Павлета Веселинова Рашкова
4-ТИ: Геро Георгиев Писков
СН: Милко Петков Николов
3 септември 2023 г., неделя, 17:00 ч.
ОФК Янтра 2019 – ФК Струмска слава 1927
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Венелин Павлов Иванов
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов
СН: Тихомир Георгиев Боболов
3 септември 2023 г., неделя, 17:00 ч.
Спортист 2009 – ПФК Монтана 1921
ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Богомил Севдалинов Димитров АС2: Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ: Тодор Недялков Киров
СН: Стефан Спасов Иванов
3 септември 2023 г., неделя, 17:00 ч.
ОФК Беласица – Дунав Русе
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Виктор Андриянов Кукуянов АС2: Васил Ангелов Байрактарски
4-ТИ: Иво Димитров Исаев
СН: Асен Йорданов Николов
3 септември 2023 г., неделя, 19:00 ч.
Спартак 1918 – ПФК Марица 1921
ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Красимир Иванов Василев
4 септември 2023 г., понеделник, 17:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС – ПФК Добруджа 1919
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров
СН: Йордан Костадинов Иванов