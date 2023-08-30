Съдийски назначения 8 кръг – Втора лига

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за мачовете от предстоящия 8-и кръг на Втора лига

1 септември 2023 г., петък, 17:00 ч.

ФК Марек 1915 – ПФК Лудогорец 1945 II

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Иван Радославов Иванов АС2: Радостин Николов Бодуров

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Атанас Петров Бозев



1 септември 2023 г., петък, 17:00 ч.

ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923 – ПФК Септември Сф

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Стоян Иванов Стоянов АС2: Николай Иванов Михайлов

4-ТИ: Антонио Тодоров Антов

СН: Антон Янков Терзиев



1 септември 2023 г., петък, 17:00 ч.

ОФК Спартак Пл – ФК Литекс Ловеч

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Кристиян Ботев Минков

4-ТИ: Стилян Стоянов Колев

СН: Йосиф Петров Ронков



2 септември 2023 г., събота, 17:00 ч.

ЦСКА 1948 II – ФК Черноморец Балчик

ГС: Кристина Георгиева Георгиева АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Павлета Веселинова Рашкова

4-ТИ: Геро Георгиев Писков

СН: Милко Петков Николов



3 септември 2023 г., неделя, 17:00 ч.

ОФК Янтра 2019 – ФК Струмска слава 1927

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Венелин Павлов Иванов

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов

СН: Тихомир Георгиев Боболов



3 септември 2023 г., неделя, 17:00 ч.

Спортист 2009 – ПФК Монтана 1921

ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Богомил Севдалинов Димитров АС2: Владимир Йорданов Йорданов

4-ТИ: Тодор Недялков Киров

СН: Стефан Спасов Иванов



3 септември 2023 г., неделя, 17:00 ч.

ОФК Беласица – Дунав Русе

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Виктор Андриянов Кукуянов АС2: Васил Ангелов Байрактарски

4-ТИ: Иво Димитров Исаев

СН: Асен Йорданов Николов



3 септември 2023 г., неделя, 19:00 ч.

Спартак 1918 – ПФК Марица 1921

ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Димо Стоянов Димов

СН: Красимир Иванов Василев



4 септември 2023 г., понеделник, 17:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС – ПФК Добруджа 1919

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров

СН: Йордан Костадинов Иванов

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