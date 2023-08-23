Съдийски назначения 7 кръг – Втора лига
Съдийската комисия на БФС обяви съдийските назначения за мачовете от 7 кръг на Втора лига.
27 август 2023 г., неделя, 18:00 ч.
Дунав Русе – ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923
ГС: Валентин Любомиров Стефанов АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов
СН: Ивайло Серьожев Лазаров
27 август 2023 г., неделя, 18:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 – ОФК Янтра 2019
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Радослав Тодоров Станев
27 август 2023 г., неделя, 18:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 – Спортист 2009
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Мартин Викторов Михайлов
4-ТИ: Антонио Тодоров Антов
СН: Крум Добринов Стоилов
27 август 2023 г., неделя, 19:00 ч.
Спартак 1918 – ФК Марек 1915
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров
СН: Живко Герганов Недялков
27 август 2023 г., неделя, 19:30 ч.
ФК Черноморец Балчик – ОФК Спартак Пл
ГС: Борис Борисов Попов АС1: Теодор Пешев Петров АС2: Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Георги Генов Нарлев
28 август 2023 г., понеделник, 18:00 ч.
ПФК Септември Сф – ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС
ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ: Георги Петров Стоянов
СН: Иво Величков Боев
28 август 2023 г., понеделник, 19:30 ч.
ФК Литекс Ловеч – ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов
СН: Камен Михайлов Алексиев
29 август 2023 г., вторник, 18:00 ч.
ПФК Марица 1921 – ОФК Беласица
ГС: Вилиян Весков Видинов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Пламен Божидаров Мехлемов
29 август 2023 г., вторник, 19:30 ч.
ПФК Монтана 1921 – ЦСКА 1948 II
ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Павлин Петков Петков
4-ТИ: Любима Петрова Банова
СН: Илко Мирославов Топалов