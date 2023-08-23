Съдийски назначения 7 кръг – Втора лига

Съдийската комисия на БФС обяви съдийските назначения за мачовете от 7 кръг на Втора лига.

27 август 2023 г., неделя, 18:00 ч.

Дунав Русе – ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923

ГС: Валентин Любомиров Стефанов АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов

СН: Ивайло Серьожев Лазаров



27 август 2023 г., неделя, 18:00 ч.

ПФК Добруджа 1919 – ОФК Янтра 2019

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Радослав Тодоров Станев



27 август 2023 г., неделя, 18:00 ч.

ФК Струмска слава 1927 – Спортист 2009

ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Мартин Викторов Михайлов

4-ТИ: Антонио Тодоров Антов

СН: Крум Добринов Стоилов



27 август 2023 г., неделя, 19:00 ч.

Спартак 1918 – ФК Марек 1915

ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров

СН: Живко Герганов Недялков



27 август 2023 г., неделя, 19:30 ч.

ФК Черноморец Балчик – ОФК Спартак Пл

ГС: Борис Борисов Попов АС1: Теодор Пешев Петров АС2: Владимир Йорданов Йорданов

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Георги Генов Нарлев



28 август 2023 г., понеделник, 18:00 ч.

ПФК Септември Сф – ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС

ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ: Георги Петров Стоянов

СН: Иво Величков Боев



28 август 2023 г., понеделник, 19:30 ч.

ФК Литекс Ловеч – ПФК Лудогорец 1945 II

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Радослав Георгинов Вутов

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов

СН: Камен Михайлов Алексиев



29 август 2023 г., вторник, 18:00 ч.

ПФК Марица 1921 – ОФК Беласица

ГС: Вилиян Весков Видинов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Иван Стефанов Иванов

СН: Пламен Божидаров Мехлемов



29 август 2023 г., вторник, 19:30 ч.

ПФК Монтана 1921 – ЦСКА 1948 II

ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Павлин Петков Петков

4-ТИ: Любима Петрова Банова

СН: Илко Мирославов Топалов

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