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Спорт

Съдийски назначения 7 кръг – Втора лига

Редактор

Съдийската комисия на БФС обяви съдийските назначения за мачовете от 7 кръг на Втора лига.

27 август 2023 г., неделя, 18:00 ч.
Дунав Русе – ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923
ГС:    Валентин Любомиров Стефанов    АС1:    Дарин Василев Иванов    АС2:    Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ:    Владимир Николаев Кирилов                
СН:    Ивайло Серьожев Лазаров     
 
27 август 2023 г., неделя, 18:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 – ОФК Янтра 2019
ГС:    Стоян Панталеев Арсов    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Драгомир Руменов Милев
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев                
СН:    Радослав Тодоров Станев     
 
27 август 2023 г., неделя, 18:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 – Спортист 2009
ГС:    Мартин Иванов Марков    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Мартин Викторов Михайлов
4-ТИ:    Антонио Тодоров Антов                
СН:    Крум Добринов Стоилов     
 
27 август 2023 г., неделя, 19:00 ч.
Спартак 1918 – ФК Марек 1915
ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Светослав Иванов Лазаров                
СН:    Живко Герганов Недялков     
 
27 август 2023 г., неделя, 19:30 ч.
ФК Черноморец Балчик – ОФК Спартак Пл
ГС:    Борис Борисов Попов    АС1:    Теодор Пешев Петров    АС2:    Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ:    Кристиян Младенов Тодоров                
СН:    Георги Генов Нарлев     
 
28 август 2023 г., понеделник, 18:00 ч.
ПФК Септември Сф – ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС
ГС:    Георги Иванов Иванов    АС1:    Цветан Гошов Горанов    АС2:    Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ:    Георги Петров Стоянов                
СН:    Иво Величков Боев     
 
28 август 2023 г., понеделник, 19:30 ч.
ФК Литекс Ловеч – ПФК Лудогорец 1945 II
ГС:    Любослав Бисеров Любомиров    АС1:    Павлин Цветанов Михайлов    АС2:    Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ:    Георги Георгиев Спасов                
СН:    Камен Михайлов Алексиев     
 
29 август 2023 г., вторник, 18:00 ч.
ПФК Марица 1921 – ОФК Беласица
ГС:    Вилиян Весков Видинов    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Станислав Лазаров Станев
4-ТИ:    Иван Стефанов Иванов                
СН:    Пламен Божидаров Мехлемов     
 
29 август 2023 г., вторник, 19:30 ч.
ПФК Монтана 1921 – ЦСКА 1948 II
ГС:    Стилян Стоянов Колев    АС1:    Венцислав Бориславов Банчев    АС2:    Павлин Петков Петков
4-ТИ:    Любима Петрова Банова                
СН:    Илко Мирославов Топалов     

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