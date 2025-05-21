Съдийски назначения 38-ми кръг Втора лига
|Срещи от 38 кръг на Втора ПФЛ, сезон 2024-2025
|24 май 2025 г., събота, 18:00 ч.ПФК Пирин 22 АД – ОФК Беласица ГС:Любомир Николаев ВушовскиАС1:Димитър Русанов РусевАС2:Георги Петров Спасов4-ТИ:Геро Георгиев Писков СН:Стефан Спасов Иванов
|24 май 2025 г., събота, 18:00 ч.Миньор – ФК Струмска слава 1927 ГС:Красимир Маргаритов КръстевАС1:Владимир Йорданов ЙордановАС2:Димитър Атанасов Димитров4-ТИ:Божидар Тихомиров Тодоров СН:Димитър Божидаров Стоилов
|24 май 2025 г., събота, 18:00 ч.ОФК Янтра 2019 – Ботев Пд II ГС:Петър Димов АспаруховАС1:Кристиян Ботев МинковАС2:Борислав Борисов Борисов4-ТИ:Стефан Атанасов Гурков СН:Стоян Христов Денев
|24 май 2025 г., събота, 18:00 ч.ПФК Монтана 1921 – ФК Етър ВТ ГС:Георги Георгиев СпасовАС1:Георги Димчев ВеликовАС2:Йордан Стефанов Гошев4-ТИ:Валентин Любомиров Стефанов СН:Георги Спасов Славов
|24 май 2025 г., събота, 18:00 ч.ПФК Лудогорец 1945 II – ФК Марек 1915 ГС:Тодор Недялков КировАС1:Богомил Севдалинов ДимитровАС2:Петр Тодоров Балтаджиев4-ТИ:Георги Георгиев Новачев СН:Живко Герганов Недялков
|24 май 2025 г., събота, 18:00 ч.СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР – ОФК Локомотив Горна Оряховица ГС:Ивайло Красимиров НенковАС1:Асен Крумов КрумовАС2:Ангел Бориславов Станчев4-ТИ:Димо Стоянов Димов СН:Георги Иванов Хаджийски
|24 май 2025 г., събота, 18:00 ч.ОФК Спартак Пл – ЦСКА 1948 II ГС:Николай Диянов ЗапряновАС1:Желязко Димитров ПилатовАС2:Георги Василев Димчев4-ТИ:Георги Иванов Иванов СН:Стефан Иванов Йорданов
|24 май 2025 г., събота, 18:00 ч.ПФК ЦСКА-София II – ФК Дунав Русе ГС:Светослав Иванов ЛазаровАС1:Димо Неделчев СтояновАС2:Драгомир Веселинов Димитров4-ТИ:Станислав Христов Апостолов СН:Георги Владимиров Игнатов
|24 май 2025 г., събота, 18:00 ч.Сдружение футболен клуб Фратрия – ФК Ловеч ГС:Георги Петров СтояновАС1:Месут Севинчев АхмедовАС2:Стоян Игнатов Петров4-ТИ:Кристиян Младенов Тодоров СН:Александър Ангелов Атанасов
|24 май 2025 г., събота, 18:00 ч.Спортист 2009 – ПФК Добруджа 1919 ГС:Иван Стефанов ИвановАС1:Радостин Николов БодуровАС2:Венелин Павлов Иванов4-ТИ:Димитър Цолов Буров СН:Ивайло Серьожев Лазаров
|СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.