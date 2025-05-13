Съдийски назначения 37-ми кръг Втора лига
|Срещи от 37 кръг на Втора ПФЛ, сезон 2024-2025
|16 май 2025 г., петък, 18:00 ч.ПФК Добруджа 1919 – ПФК Пирин 22 АД ГС:Димитър Димитров ДимитровАС1:Красимир Владимиров МилановАС2:Димитър Валентинов Мекушин4-ТИ:Тодор Недялков Киров СН:Красимир Иванов Василев
|17 май 2025 г., събота, 18:00 ч.ФК Ловеч – Спортист 2009 ГС:Драгомир Димитров ДрагановАС1:Светослав Станимиров СтойчевАС2:Станимир Веселинов Господинов4-ТИ:Красимир Маргаритов Кръстев СН:Асен Йорданов Николов
|17 май 2025 г., събота, 18:00 ч.ОФК Локомотив Горна Оряховица – ОФК Спартак Пл ГС:Станимир Георгиев ТодоровАС1:Михаел Николаев ДенчевАС2:Димитър Атанасов Димитров4-ТИ:Иван Руменов Христов СН:Николай Валентинов Малджански
|17 май 2025 г., събота, 18:00 ч.ФК Дунав Русе – Сдружение футболен клуб Фратрия ГС:Васимир Маруан Ел-ХатибАС1:Павлета Веселинова РашковаАС2:Михаил Димчов Гигов4-ТИ:Владимир Николаев Кирилов СН:Йосиф Петров Ронков
|17 май 2025 г., събота, 18:00 ч.ФК Марек 1915 – СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР ГС:Георги Иванов ИвановАС1:Николай Иванов МихайловАС2:Драгомир Веселинов Димитров4-ТИ:Николай Диянов Запрянов СН:Цветан Борисов Трифонов
|17 май 2025 г., събота, 18:00 ч.ФК Струмска слава 1927 – ОФК Янтра 2019 ГС:Димо Стоянов ДимовАС1:Владимир Здравков ХубеновАС2:Георги Василев Димчев4-ТИ:Стефан Атанасов Гурков СН:Вихрен Веселинов Манев
|17 май 2025 г., събота, 18:00 ч.ОФК Беласица – Миньор ГС:Димитър Цолов БуровАС1:Радостин Николов БодуровАС2:Християн Антонов Терзиев4-ТИ:Любомир Николаев Вушовски СН:Владимир Йорданов Владимиров
|18 май 2025 г., неделя, 19:00 ч.ФК Етър ВТ – ПФК Лудогорец 1945 II ГС:Борис Борисов ПоповАС1:Владимир Тодоров ТашковАС2:Венцислав Бориславов Банчев4-ТИ:Христо Митков Минчев СН:Тони Бонев Пандарски
|19 май 2025 г., понеделник, 18:00 ч.Ботев Пд II – ПФК Монтана 1921 ГС:Кристина Георгиева ГеоргиеваАС1:Венелин Павлов ИвановАС2:Велин Диманов Димитров4-ТИ:Иван Стефанов Иванов СН:Донка Динчева Желева-Терзиева
|20 май 2025 г., вторник, 18:00 ч.ЦСКА 1948 II – ПФК ЦСКА-София II ГС:Геро Георгиев ПисковАС1:Костадин Димитров ТановчевАС2:Николай Георгиев Попниколов4-ТИ:Георги Георгиев Спасов СН:Тихомир Димитров Костовски
|СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.