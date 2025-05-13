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Спорт

Съдийски назначения 37-ми кръг Втора лига

Редактор
Срещи от 37 кръг на Втора ПФЛ, сезон 2024-2025
 
16 май 2025 г., петък, 18:00 ч.ПФК Добруджа 1919 – ПФК Пирин 22 АД ГС:Димитър Димитров ДимитровАС1:Красимир Владимиров МилановАС2:Димитър Валентинов Мекушин4-ТИ:Тодор Недялков Киров     СН:Красимир Иванов Василев 
 
17 май 2025 г., събота, 18:00 ч.ФК Ловеч – Спортист 2009 ГС:Драгомир Димитров ДрагановАС1:Светослав Станимиров СтойчевАС2:Станимир Веселинов Господинов4-ТИ:Красимир Маргаритов Кръстев     СН:Асен Йорданов Николов 
 
17 май 2025 г., събота, 18:00 ч.ОФК Локомотив Горна Оряховица – ОФК Спартак Пл ГС:Станимир Георгиев ТодоровАС1:Михаел Николаев ДенчевАС2:Димитър Атанасов Димитров4-ТИ:Иван Руменов Христов     СН:Николай Валентинов Малджански 
 
17 май 2025 г., събота, 18:00 ч.ФК Дунав Русе – Сдружение футболен клуб Фратрия ГС:Васимир Маруан Ел-ХатибАС1:Павлета Веселинова РашковаАС2:Михаил Димчов Гигов4-ТИ:Владимир Николаев Кирилов     СН:Йосиф Петров Ронков 
 
17 май 2025 г., събота, 18:00 ч.ФК Марек 1915 – СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР ГС:Георги Иванов ИвановАС1:Николай Иванов МихайловАС2:Драгомир Веселинов Димитров4-ТИ:Николай Диянов Запрянов     СН:Цветан Борисов Трифонов 
 
17 май 2025 г., събота, 18:00 ч.ФК Струмска слава 1927 – ОФК Янтра 2019 ГС:Димо Стоянов ДимовАС1:Владимир Здравков ХубеновАС2:Георги Василев Димчев4-ТИ:Стефан Атанасов Гурков     СН:Вихрен Веселинов Манев 
 
17 май 2025 г., събота, 18:00 ч.ОФК Беласица – Миньор ГС:Димитър Цолов БуровАС1:Радостин Николов БодуровАС2:Християн Антонов Терзиев4-ТИ:Любомир Николаев Вушовски     СН:Владимир Йорданов Владимиров 
 
18 май 2025 г., неделя, 19:00 ч.ФК Етър ВТ – ПФК Лудогорец 1945 II ГС:Борис Борисов ПоповАС1:Владимир Тодоров ТашковАС2:Венцислав Бориславов Банчев4-ТИ:Христо Митков Минчев     СН:Тони Бонев Пандарски 
 
19 май 2025 г., понеделник, 18:00 ч.Ботев Пд II – ПФК Монтана 1921 ГС:Кристина Георгиева ГеоргиеваАС1:Венелин Павлов ИвановАС2:Велин Диманов Димитров4-ТИ:Иван Стефанов Иванов     СН:Донка Динчева Желева-Терзиева 
 
20 май 2025 г., вторник, 18:00 ч.ЦСКА 1948 II – ПФК ЦСКА-София II ГС:Геро Георгиев ПисковАС1:Костадин Димитров ТановчевАС2:Николай Георгиев Попниколов4-ТИ:Георги Георгиев Спасов     СН:Тихомир Димитров Костовски 
 
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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