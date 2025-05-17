Съдийски назначения 36-ти кръг Първа лига
|Срещи от 36 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025
|19 май 2025 г., понеделник, 17:45 ч.ФК ЦСКА 1948 – ФК Крумовград ГС:Мартин Живков ВеликовАС1:Красимир Атанасов АтанасовАС2:Александър Христов Апостолов4-ТИ:Мартин Иванов МарковВАР:Васил Петров МиневАВАР:Стоян Панталеев Арсов СН:Александър Костадинов Костадинов
|19 май 2025 г., понеделник, 20:15 ч.ПФК Славия 1913 – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД ГС:Станимир Лозанов ТренчевАС1:Георги Йорданов ДойновАС2:Костадин Димитров Тановчев4-ТИ:Любослав Бисеров ЛюбомировВАР:Красен Иванов ГеоргиевАВАР:Кристиян Младенов Тодоров СН:Антон Симеонов Генов
|20 май 2025 г., вторник, 17:45 ч.ФК Хебър 1918 – ПФК Ботев Враца ГС:Димитър Димитров ДимитровАС1:Георги Пламенов ТодоровАС2:Красимир Владимиров Миланов4-ТИ:Венцислав Георгиев МитревВАР:Драгомир Димитров ДрагановАВАР:Красен Иванов Георгиев СН:Николай Йорданов Колев
|20 май 2025 г., вторник, 20:15 ч.ПФК Септември Сф – ФК Локомотив 1929 ГС:Кристиян Николов КолевАС1:Дарин Василев ИвановАС2:Иван Стоянов Копчев4-ТИ:Димо Стоянов ДимовВАР:Валентин Станчев ЖелезовАВАР:Ивайло Красимиров Ненков СН:Никола Петров Джугански
|26 май 2025 г., понеделник, 17:45 ч.ПФК Черно море – ПФК Левски ГС:Радослав Петров ГидженовАС1:Мирослав Максимов ИвановАС2:Иво Николаев Колев4-ТИ:Михаел Петков ПавловВАР:Венцислав Георгиев МитревАВАР:Мариян Георгиев Гребенчарски СН:Мартин Живков Богдев
|26 май 2025 г., понеделник, 17:45 ч.ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Арда Кърджали 1924 ГС:Владимир Вълков ВълковАС1:Йордан Петров ПетровАС2:Светослав Колев Енчев4-ТИ:Денислав Йорданов СталевВАР:Кристиян Николов КолевАВАР:Валентин Станчев Железов СН:Радан Василев Мирянов
|26 май 2025 г., понеделник, 20:45 ч.ПФК Ботев АД – ПФК ЦСКА – София ЕАД ГС:Драгомир Димитров ДрагановАС1:Димо Дамянов ВълчевАС2:Мирослав Николаев Симеонов4-ТИ:Георги Милков ГинчевВАР:Волен Валентинов ЧинковАВАР:Иво Венциславов Андреев СН:Костадин Ангелов Гергинов
|26 май 2025 г., понеделник, 20:45 ч.ПФК Берое – Стара Загора – Спартак 1918 ГС:Никола Антонов ПоповАС1:Тодор Василев ВуковАС2:Павлета Веселинова Рашкова4-ТИ:Георги Димитров ДавидовВАР:Георги Николов КабаковАВАР:Геро Георгиев Писков СН:Йордан Костадинов Иванов
|СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.