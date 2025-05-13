Съдийски назначения 35-ти кръг Първа лига
|Срещи от 35 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025
|14 май 2025 г., сряда, 15:15 ч.ФК Локомотив 1929 – ФК ЦСКА 1948 ГС:Радослав Петров ГидженовАС1:Мирослав Максимов ИвановАС2:Петър Велизаров Митрев4-ТИ:Любомир Николаев ВушовскиВАР:Красен Иванов ГеоргиевАВАР:Красимир Маргаритов Кръстев СН:Николай Георгиев Ангелов
|15 май 2025 г., четвъртък, 15:15 ч.ФК Крумовград – ПФК Славия 1913 ГС:Михаел Петков ПавловАС1:Милен Дончев АрабаджиевАС2:Илиян Петров Капарашев4-ТИ:Георги Милков ГинчевВАР:Валентин Станчев ЖелезовАВАР:Мариян Георгиев Гребенчарски СН:Ахмед Яшар Ахмед
|15 май 2025 г., четвъртък, 17:45 ч.ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК Ботев Враца ГС:Никола Антонов ПоповАС1:Георги Любомиров МиневАС2:Марио Георгиев Данаилов4-ТИ:Стоян Панталеев АрсовВАР:Венцислав Георгиев МитревАВАР:Станимир Лозанов Тренчев СН:Цветан Георгиев Георгиев
|15 май 2025 г., четвъртък, 20:15 ч.ПФК Септември Сф – ФК Хебър 1918 ГС:Денислав Йорданов СталевАС1:Йордан Петров ПетровАС2:Станимир Емилов Трифонов4-ТИ:Мартин Иванов МарковВАР:Ивайло Красимиров НенковАВАР:Васимир Маруан Ел-Хатиб СН:Георги Владимиров Игнатов
|17 май 2025 г., събота, 17:30 ч.ПФК ЦСКА – София ЕАД – ПФК Берое – Стара Загора ГС:Владимир Вълков ВълковАС1:Христо Пламенов ХаджийскиАС2:Теодор Пешев Петров4-ТИ:Мартин Иванов МарковВАР:Кристиян Николов КолевАВАР:Християна Красимирова Гутева СН:Венцислав Иванов Гаврилов
|17 май 2025 г., събота, 20:00 ч.ПФК Левски – ПФК Лудогорец 1945 ГС:Волен Валентинов ЧинковАС1:Дениз Пиринов СоколовАС2:Димитър Русанов Русев4-ТИ:Любослав Бисеров ЛюбомировВАР:Красен Иванов ГеоргиевАВАР:Мартин Живков Великов СН:Йордан Веселинов Гулев
|18 май 2025 г., неделя, 17:00 ч.Спартак 1918 – ПФК Ботев АД ГС:Васил Петров МиневАС1:Мартин Емилов ВеневАС2:Драгомир Руменов Милев4-ТИ:Георги Димитров ДавидовВАР:Станимир Лозанов ТренчевАВАР:Мариян Георгиев Гребенчарски СН:Георги Василев Йорданов
|18 май 2025 г., неделя, 19:30 ч.ПФК Арда Кърджали 1924 – ПФК Черно море ГС:Георги Николов КабаковАС1:Мартин Веселинов МаргаритовАС2:Дарин Василев Иванов4-ТИ:Любослав Бисеров ЛюбомировВАР:Димитър Димитров ДимитровАВАР:Венцислав Георгиев Митрев СН:Георги Крумов Виделов
|СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.