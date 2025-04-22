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Спорт

Съдийски назначения 33-ти кръг Втора лига

Редактор
Срещи от 33 кръг на Втора ПФЛ, сезон 2024-2025
 
26 април 2025 г., събота, 15:00 ч.ОФК Янтра 2019 – ПФК Монтана 1921 ГС:Димитър Цолов БуровАС1:Красимир Владимиров МилановАС2:Павлета Веселинова Рашкова4-ТИ:Владимир Николаев Кирилов     СН:Георги Спасов Славов 
 
26 април 2025 г., събота, 17:00 ч.ФК Дунав Русе – ПФК Пирин 22 АД ГС:Станимир Георгиев ТодоровАС1:Петър Николаев МиховАС2:Борислав Борисов Борисов4-ТИ:Христо Митков Минчев     СН:Донка Динчева Желева-Терзиева 
 
26 април 2025 г., събота, 17:00 ч.ОФК Локомотив Горна Оряховица – ПФК Добруджа 1919 ГС:Ивайло Красимиров НенковАС1:Георги Димчев ВеликовАС2:Асен Крумов Крумов4-ТИ:Кристина Георгиева Георгиева     СН:Ивелин Венциславов Занев 
 
26 април 2025 г., събота, 17:00 ч.ФК Марек 1915 – Спортист 2009 ГС:Красимир Маргаритов КръстевАС1:Станимир Веселинов ГосподиновАС2:Богомил Севдалинов Димитров4-ТИ:Иван Стефанов Иванов     СН:Димитър Божидаров Стоилов 
 
26 април 2025 г., събота, 17:00 ч.ФК Струмска слава 1927 – ОФК Спартак Пл ГС:Мартин Иванов МарковАС1:Мартин Викторов МихайловАС2:Велин Диманов Димитров4-ТИ:Божидар Тихомиров Тодоров     СН:Драган Кирилов Стойков 
 
26 април 2025 г., събота, 17:00 ч.ОФК Беласица – СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР ГС:Кристиян Николов КолевАС1:Димитър Валентинов МекушинАС2:Ангел Бориславов Станчев4-ТИ:Тодор Димитров Тодоров     СН:Иво Величков Боев 
 
27 април 2025 г., неделя, 17:00 ч.ФК Етър ВТ – Сдружение футболен клуб Фратрия ГС:Любомир Николаев ВушовскиАС1:Радостин Николов БодуровАС2:Михаил Димчов Гигов4-ТИ:Антонио Тодоров Антов     СН:Красимир Иванов Василев 
 
28 април 2025 г., понеделник, 17:00 ч.Миньор – ПФК Лудогорец 1945 II ГС:Георги Георгиев СпасовАС1:Драгомир Руменов МилевАС2:Християн Антонов Терзиев4-ТИ:Петър Милков Николов     СН:Вихрен Веселинов Манев 
 
28 април 2025 г., понеделник, 17:00 ч.Ботев Пд II – ПФК ЦСКА-София II ГС:Валентин Любомиров СтефановАС1:Георги Любомиров МиневАС2:Йордан Стефанов Гошев4-ТИ:Кристиан Кирилов Бучев     СН:Пламен Божидаров Мехлемов 
 
29 април 2025 г., вторник, 17:00 ч.ЦСКА 1948 II – ФК Ловеч ГС:Георги Иванов ИвановАС1:Николай Иванов МихайловАС2:Месут Севинчев Ахмедов4-ТИ:Георги Петров Стоянов     СН:Тихомир Димитров Костовски 
 
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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