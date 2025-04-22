Съдийски назначения 33-ти кръг Втора лига
|Срещи от 33 кръг на Втора ПФЛ, сезон 2024-2025
|26 април 2025 г., събота, 15:00 ч.ОФК Янтра 2019 – ПФК Монтана 1921 ГС:Димитър Цолов БуровАС1:Красимир Владимиров МилановАС2:Павлета Веселинова Рашкова4-ТИ:Владимир Николаев Кирилов СН:Георги Спасов Славов
|26 април 2025 г., събота, 17:00 ч.ФК Дунав Русе – ПФК Пирин 22 АД ГС:Станимир Георгиев ТодоровАС1:Петър Николаев МиховАС2:Борислав Борисов Борисов4-ТИ:Христо Митков Минчев СН:Донка Динчева Желева-Терзиева
|26 април 2025 г., събота, 17:00 ч.ОФК Локомотив Горна Оряховица – ПФК Добруджа 1919 ГС:Ивайло Красимиров НенковАС1:Георги Димчев ВеликовАС2:Асен Крумов Крумов4-ТИ:Кристина Георгиева Георгиева СН:Ивелин Венциславов Занев
|26 април 2025 г., събота, 17:00 ч.ФК Марек 1915 – Спортист 2009 ГС:Красимир Маргаритов КръстевАС1:Станимир Веселинов ГосподиновАС2:Богомил Севдалинов Димитров4-ТИ:Иван Стефанов Иванов СН:Димитър Божидаров Стоилов
|26 април 2025 г., събота, 17:00 ч.ФК Струмска слава 1927 – ОФК Спартак Пл ГС:Мартин Иванов МарковАС1:Мартин Викторов МихайловАС2:Велин Диманов Димитров4-ТИ:Божидар Тихомиров Тодоров СН:Драган Кирилов Стойков
|26 април 2025 г., събота, 17:00 ч.ОФК Беласица – СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР ГС:Кристиян Николов КолевАС1:Димитър Валентинов МекушинАС2:Ангел Бориславов Станчев4-ТИ:Тодор Димитров Тодоров СН:Иво Величков Боев
|27 април 2025 г., неделя, 17:00 ч.ФК Етър ВТ – Сдружение футболен клуб Фратрия ГС:Любомир Николаев ВушовскиАС1:Радостин Николов БодуровАС2:Михаил Димчов Гигов4-ТИ:Антонио Тодоров Антов СН:Красимир Иванов Василев
|28 април 2025 г., понеделник, 17:00 ч.Миньор – ПФК Лудогорец 1945 II ГС:Георги Георгиев СпасовАС1:Драгомир Руменов МилевАС2:Християн Антонов Терзиев4-ТИ:Петър Милков Николов СН:Вихрен Веселинов Манев
|28 април 2025 г., понеделник, 17:00 ч.Ботев Пд II – ПФК ЦСКА-София II ГС:Валентин Любомиров СтефановАС1:Георги Любомиров МиневАС2:Йордан Стефанов Гошев4-ТИ:Кристиан Кирилов Бучев СН:Пламен Божидаров Мехлемов
|29 април 2025 г., вторник, 17:00 ч.ЦСКА 1948 II – ФК Ловеч ГС:Георги Иванов ИвановАС1:Николай Иванов МихайловАС2:Месут Севинчев Ахмедов4-ТИ:Георги Петров Стоянов СН:Тихомир Димитров Костовски
|СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.