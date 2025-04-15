Съдийски назначения 32-ви кръг Втора лига
|Срещи от 32 кръг на Втора ПФЛ, сезон 2024-2025
|17 април 2025 г., четвъртък, 17:00 ч.СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР – Миньор ГС:Димо Стоянов ДимовАС1:Станимир Емилов ТрифоновАС2:Цветан Гошов Горанов4-ТИ:Георги Петров Стоянов СН:Александър Ангелов Атанасов
|17 април 2025 г., четвъртък, 19:00 ч.ПФК Пирин 22 АД – ПФК Монтана 1921 ГС:Никола Антонов ПоповАС1:Мартин Емилов ВеневАС2:Иван Радославов Иванов4-ТИ:Геро Георгиев Писков СН:Веселин Мишев Добриянов
|18 април 2025 г., петък, 17:00 ч.ПФК Лудогорец 1945 II – ОФК Янтра 2019 ГС:Иван Руменов ХристовАС1:Красимир Атанасов АтанасовАС2:Петр Тодоров Балтаджиев4-ТИ:Красимир Маргаритов Кръстев СН:Красимир Иванов Василев
|18 април 2025 г., петък, 17:00 ч.ОФК Спартак Пл – ОФК Беласица ГС:Станислав Христов АпостоловАС1:Венцислав Бориславов БанчевАС2:Драгомир Веселинов Димитров4-ТИ:Любомир Николаев Вушовски СН:Тихомир Георгиев Боболов
|18 април 2025 г., петък, 17:00 ч.ФК Ловеч – ОФК Локомотив Горна Оряховица ГС:Кристиян Младенов ТодоровАС1:Владимир Йорданов ЙордановАС2:Димитър Атанасов Димитров4-ТИ:Владимир Николаев Кирилов СН:Георги Спасов Славов
|18 април 2025 г., петък, 17:00 ч.ФК Дунав Русе – ЦСКА 1948 II ГС:Стилян Стоянов КолевАС1:Илиян Петров КапарашевАС2:Михаел Николаев Денчев4-ТИ:Станимир Георгиев Тодоров СН:Ивайло Серьожев Лазаров
|19 април 2025 г., събота, 17:00 ч.ПФК ЦСКА-София II – ФК Струмска слава 1927 ГС:Мариян Георгиев ГребенчарскиАС1:Петър Велизаров МитревАС2:Павлета Веселинова Рашкова4-ТИ:Вилиян Весков Видинов СН:Цветан Борисов Трифонов
|19 април 2025 г., събота, 17:00 ч.Спортист 2009 – ФК Етър ВТ ГС:Васимир Маруан Ел-ХатибАС1:Венелин Павлов ИвановАС2:Велин Диманов Димитров4-ТИ:Петър Милков Николов СН:Стефан Иванов Йорданов
|19 април 2025 г., събота, 17:00 ч.Сдружение футболен клуб Фратрия – Ботев Пд II ГС:Антонио Тодоров АнтовАС1:Станислав Лазаров СтаневАС2:Християн Антонов Терзиев4-ТИ:Тодор Недялков Киров СН:Йосиф Петров Ронков
|19 април 2025 г., събота, 17:00 ч.ПФК Добруджа 1919 – ФК Марек 1915 ГС:Борис Борисов ПоповАС1:Владимир Тодоров ТашковАС2:Мартин Тодоров Мачев4-ТИ:Петър Димов Аспарухов СН:Николай Валентинов Малджански
|СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.