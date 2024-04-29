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Спорт

Съдийски назначения – 31 кръг на Втора лига

Редактор

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия 31-и кръг на Втора лига.

2 май 2024 г., четвъртък, 18:00 ч.
ФК Черноморец Балчик – Спартак 1918
ГС:    Любослав Бисеров Любомиров    АС1:    Марин Иванов Бонев    АС2:    Радостин Николов Бодуров
4-ТИ:    Борис Борисов Попов                
СН:    Красимир Иванов Василев     
 
2 май 2024 г., четвъртък, 18:00 ч.
ЦСКА 1948 II – ОФК Янтра 2019
ГС:    Християна Красимирова Гутева    АС1:    Тодор Василев Вуков    АС2:    Николай Иванов Михайлов
4-ТИ:    Димитър Цолов Буров                
СН:    Цветан Георгиев Георгиев     
 
2 май 2024 г., четвъртък, 18:00 ч.
ОФК Спартак Пл – ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС
ГС:    Любомир Николаев Вушовски    АС1:    Красимир Владимиров Миланов    АС2:    Владимир Ангелов Велев
4-ТИ:    Иван Стефанов Иванов                
СН:    Милко Петков Николов     
 
2 май 2024 г., четвъртък, 18:00 ч.
ФК Литекс Ловеч – ОФК Беласица
ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Георги Димчев Великов
4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски                
СН:    Илко Мирославов Топалов     
 
2 май 2024 г., четвъртък, 18:00 ч.
ПФК Монтана 1921 – ПФК Марица 1921
ГС:    Светослав Иванов Лазаров    АС1:    Станимир Емилов Трифонов    АС2:    Владимир Здравков Хубенов
4-ТИ:    Стефан Атанасов Гурков                
СН:    Камен Михайлов Алексиев     
 
2 май 2024 г., четвъртък, 18:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 – Дунав Русе
ГС:    Георги Петров Стоянов    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Атанас Димитров Пилатов
4-ТИ:    Георги Иванов Иванов                
СН:    Антон Янков Терзиев     
 
3 май 2024 г., петък, 15:30 ч.
ПФК Добруджа 1919 – ПФК Септември Сф
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Васил Стоянов Шавов
4-ТИ:    Красен Иванов Георгиев                
СН:    Борис Димитров Борисов     
 
3 май 2024 г., петък, 18:00 ч.
Спортист 2009 – ФК Марек 1915
ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Иван Радославов Иванов    АС2:    Димитър Валентинов Мекушин
4-ТИ:    Антонио Тодоров Антов                
СН:    Владимир Йорданов Владимиров     
 
3 май 2024 г., петък, 18:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II – ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923
ГС:    Иво Димитров Исаев    АС1:    Дарин Василев Иванов    АС2:    Павлета Веселинова Рашкова
4-ТИ:    Вилиян Весков Видинов                
СН:    Живко Герганов Недялков   

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