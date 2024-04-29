Съдийски назначения – 31 кръг на Втора лига
Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия 31-и кръг на Втора лига.
2 май 2024 г., четвъртък, 18:00 ч.
ФК Черноморец Балчик – Спартак 1918
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Марин Иванов Бонев АС2: Радостин Николов Бодуров
4-ТИ: Борис Борисов Попов
СН: Красимир Иванов Василев
2 май 2024 г., четвъртък, 18:00 ч.
ЦСКА 1948 II – ОФК Янтра 2019
ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Димитър Цолов Буров
СН: Цветан Георгиев Георгиев
2 май 2024 г., четвъртък, 18:00 ч.
ОФК Спартак Пл – ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС
ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Милко Петков Николов
2 май 2024 г., четвъртък, 18:00 ч.
ФК Литекс Ловеч – ОФК Беласица
ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Георги Димчев Великов
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Илко Мирославов Топалов
2 май 2024 г., четвъртък, 18:00 ч.
ПФК Монтана 1921 – ПФК Марица 1921
ГС: Светослав Иванов Лазаров АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Владимир Здравков Хубенов
4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков
СН: Камен Михайлов Алексиев
2 май 2024 г., четвъртък, 18:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 – Дунав Русе
ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Атанас Димитров Пилатов
4-ТИ: Георги Иванов Иванов
СН: Антон Янков Терзиев
3 май 2024 г., петък, 15:30 ч.
ПФК Добруджа 1919 – ПФК Септември Сф
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Красен Иванов Георгиев
СН: Борис Димитров Борисов
3 май 2024 г., петък, 18:00 ч.
Спортист 2009 – ФК Марек 1915
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Иван Радославов Иванов АС2: Димитър Валентинов Мекушин
4-ТИ: Антонио Тодоров Антов
СН: Владимир Йорданов Владимиров
3 май 2024 г., петък, 18:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II – ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923
ГС: Иво Димитров Исаев АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Павлета Веселинова Рашкова
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов
СН: Живко Герганов Недялков