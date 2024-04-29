Съдийски назначения – 31 кръг на Втора лига

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия 31-и кръг на Втора лига.

2 май 2024 г., четвъртък, 18:00 ч.

ФК Черноморец Балчик – Спартак 1918

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Марин Иванов Бонев АС2: Радостин Николов Бодуров

4-ТИ: Борис Борисов Попов

СН: Красимир Иванов Василев



2 май 2024 г., четвъртък, 18:00 ч.

ЦСКА 1948 II – ОФК Янтра 2019

ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Николай Иванов Михайлов

4-ТИ: Димитър Цолов Буров

СН: Цветан Георгиев Георгиев



2 май 2024 г., четвъртък, 18:00 ч.

ОФК Спартак Пл – ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС

ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Иван Стефанов Иванов

СН: Милко Петков Николов



2 май 2024 г., четвъртък, 18:00 ч.

ФК Литекс Ловеч – ОФК Беласица

ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Георги Димчев Великов

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Илко Мирославов Топалов



2 май 2024 г., четвъртък, 18:00 ч.

ПФК Монтана 1921 – ПФК Марица 1921

ГС: Светослав Иванов Лазаров АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Владимир Здравков Хубенов

4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков

СН: Камен Михайлов Алексиев



2 май 2024 г., четвъртък, 18:00 ч.

ФК Струмска слава 1927 – Дунав Русе

ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Атанас Димитров Пилатов

4-ТИ: Георги Иванов Иванов

СН: Антон Янков Терзиев



3 май 2024 г., петък, 15:30 ч.

ПФК Добруджа 1919 – ПФК Септември Сф

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Красен Иванов Георгиев

СН: Борис Димитров Борисов



3 май 2024 г., петък, 18:00 ч.

Спортист 2009 – ФК Марек 1915

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Иван Радославов Иванов АС2: Димитър Валентинов Мекушин

4-ТИ: Антонио Тодоров Антов

СН: Владимир Йорданов Владимиров



3 май 2024 г., петък, 18:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 II – ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923

ГС: Иво Димитров Исаев АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Павлета Веселинова Рашкова

4-ТИ: Вилиян Весков Видинов

СН: Живко Герганов Недялков

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