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Спорт

Съдийски назначения 31 кръг – efbet Лига

Редактор

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за предстоящия 31-и кръг на efbet Лига.

26 април 2024 г., петък, 20:00 ч.
Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД – ПФК Ботев Враца
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Драгомир Руменов Милев
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Ивайло Красимиров Ненков    АВАР:    Димитър Димитров Димитров
СН:    Венцислав Иванов Гаврилов     
 
27 април 2024 г., събота, 16:15 ч.
ПФК ЦСКА – София ЕАД – ПФК Левски
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН:    Валентин Желев Добрев                                                                             АВАР 2:  Георги Йорданов Дойнов
 
27 април 2024 г., събота, 19:00 ч.
ПФК Ботев АД – ПФК Славия 1913
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров
СН:    Николай Тодоров Петров     
 
28 април 2024 г., неделя, 15:15 ч.
ФК Хебър 1918 – ФК Локомотив 1929
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Йордан Петров Петров
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов
СН:    Петър Стоянов Петров     
 
28 април 2024 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК Лудогорец 1945 – ФК Крумовград
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Васил Стоянов Шавов
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Георги Милков Гинчев    АВАР:    Илиян Петров Капарашев
СН:    Георги Василев Йорданов     
 
28 април 2024 г., неделя, 20:15 ч.
ПФК Черно море – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Димитър Русенов Русев    АС2:    Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов    ВАР:    Петър Георгиев Кузев    АВАР:    Никифор Деянов Велков
СН:    Димитър Панайотов Костов     
 
29 април 2024 г., понеделник, 17:45 ч.
ФК ЦСКА 1948 – ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Светослав Колев Енчев    АС2:    Иван Стоянов Копчев
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Мирослав Максимов Иванов
СН:    Ичко Лозев Лозев     
 
29 април 2024 г., понеделник, 20:15 ч.
ПФК Берое – Стара Загора – ФК Етър ВТ
ГС:    Ивелин Венциславов Занев    АС1:    Мартин Тодоров Мачев    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Христо Пламенов Хаджийски
СН:    Кольо Димитров Данев     

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