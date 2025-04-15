Съдийски назначения 30-ти кръг Първа лига
|Срещи от 30 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025
|18 април 2025 г., петък, 14:00 ч.ФК Локомотив 1929 – ПФК Ботев АД ГС:Волен Валентинов ЧинковАС1:Дениз Пиринов СоколовАС2:Николай Георгиев Попниколов4-ТИ:Кристина Георгиева ГеоргиеваВАР:Никола Антонов ПоповАВАР:Християна Красимирова Гутева СН:Ичко Лозев Лозев
|18 април 2025 г., петък, 16:30 ч.ПФК Черно море – ПФК Берое – Стара Загора ГС:Димитър Димитров ДимитровАС1:Георги Любомиров МиневАС2:Красимир Владимиров Миланов4-ТИ:Стоян Панталеев АрсовВАР:Васил Петров МиневАВАР:Мариян Георгиев Гребенчарски СН:Георги Генов Нарлев
|18 април 2025 г., петък, 19:00 ч.ФК Крумовград – ПФК ЦСКА – София ЕАД ГС:Красен Иванов ГеоргиевАС1:Георги Пламенов ТодоровАС2:Теодор Пешев Петров4-ТИ:Кристиян Николов КолевВАР:Васимир Маруан Ел-ХатибАВАР:Валентин Станчев Железов СН:Георги Крумов Виделов
|19 април 2025 г., събота, 14:00 ч.ПФК Ботев Враца – ПФК Арда Кърджали 1924 ГС:Георги Николов КабаковАС1:Мартин Веселинов МаргаритовАС2:Никифор Деянов Велков4-ТИ:Станимир Георгиев ТодоровВАР:Радослав Петров ГидженовАВАР:Георги Димитров Давидов СН:Александър Костадинов Костадинов
|19 април 2025 г., събота, 16:30 ч.ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК Славия 1913 ГС:Драгомир Димитров ДрагановАС1:Христо Пламенов ХаджийскиАС2:Мирослав Николаев Симеонов4-ТИ:Красимир Маргаритов КръстевВАР:Станимир Лозанов ТренчевАВАР:Любослав Бисеров Любомиров СН:Венцислав Иванов Гаврилов
|19 април 2025 г., събота, 19:00 ч.ПФК Лудогорец 1945 – Спартак 1918 ГС:Михаел Петков ПавловАС1:Даниел Милков НиковАС2:Александър Христов Апостолов4-ТИ:Стилян Стоянов КолевВАР:Валентин Станчев ЖелезовАВАР:Васил Стоянов Шавов СН:Йордан Костадинов Иванов
|21 април 2025 г., понеделник, 16:30 ч.ПФК Септември Сф – ПФК Левски ГС:Венцислав Георгиев МитревАС1:Георги Йорданов ДойновАС2:Драгомир Руменов Милев4-ТИ:Иво Венциславов АндреевВАР:Радослав Петров ГидженовАВАР:Кристиян Николов Колев СН:Валентин Желев Добрев
|21 април 2025 г., понеделник, 19:00 ч.ФК ЦСКА 1948 – ФК Хебър 1918 ГС:Владимир Вълков ВълковАС1:Иво Николаев КолевАС2:Димо Дамянов Вълчев4-ТИ:Мартин Иванов МарковВАР:Мартин Живков ВеликовАВАР:Кристиян Младенов Тодоров СН:Николай Георгиев Ангелов
|СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.