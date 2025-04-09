Съдийски назначения 29-ми кръг Първа лига
|Срещи от 29 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025
|11 април 2025 г., петък, 16:30 ч.Спартак 1918 – ФК Крумовград ГС:Денислав Йорданов СталевАС1:Иван Стоянов КопчевАС2:Владимир Тодоров Ташков4-ТИ:Станимир Георгиев ТодоровВАР:Георги Милков ГинчевАВАР:Михаел Петков Павлов СН:Георги Василев Йорданов
|11 април 2025 г., петък, 19:00 ч.ПФК Берое – Стара Загора – ФК ЦСКА 1948 ГС:Иво Венциславов АндреевАС1:Тодор Василев ВуковАС2:Станислав Лазаров Станев4-ТИ:Димо Стоянов ДимовВАР:Венцислав Георгиев МитревАВАР:Кристиян Николов Колев СН:Кольо Димитров Данев
|12 април 2025 г., събота, 14:00 ч.ПФК Ботев АД – ПФК Септември Сф ГС:Мартин Иванов МарковАС1:Петър Велизаров МитревАС2:Дарин Василев Иванов4-ТИ:Християна Красимирова ГутеваВАР:Красен Иванов ГеоргиевАВАР:Красимир Маргаритов Кръстев СН:Крум Добринов Стоилов
|12 април 2025 г., събота, 16:30 ч.ПФК ЦСКА – София ЕАД – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД ГС:Мартин Живков ВеликовАС1:Красимир Атанасов АтанасовАС2:Живко Руменов Петров4-ТИ:Димитър Димитров ДимитровВАР:Ивайло Красимиров НенковАВАР:Любослав Бисеров Любомиров СН:Иван Захариев Вълчев
|13 април 2025 г., неделя, 15:00 ч.ПФК Арда Кърджали 1924 – ФК Локомотив 1929 ГС:Валентин Станчев ЖелезовАС1:Васил Стоянов ШавовАС2:Светослав Колев Енчев4-ТИ:Любослав Бисеров ЛюбомировВАР:Волен Валентинов ЧинковАВАР:Мариян Георгиев Гребенчарски СН:Стоян Маринов Алексиев
|13 април 2025 г., неделя, 17:30 ч.ПФК Левски – ПФК Черно море ГС:Георги Димитров ДавидовАС1:Милен Дончев АрабаджиевАС2:Илиян Петров Капарашев4-ТИ:Венцислав Георгиев МитревВАР:Васимир Маруан Ел-ХатибАВАР:Димитър Димитров Димитров СН:Костадин Ангелов Гергинов
|14 април 2025 г., понеделник, 17:30 ч.ПФК Славия 1913 – ПФК Ботев Враца ГС:Стоян Панталеев АрсовАС1:Марио Георгиев ДанаиловАС2:Марин Иванов Бонев4-ТИ:Християна Красимирова ГутеваВАР:Никола Антонов ПоповАВАР:Геро Георгиев Писков СН:Антон Симеонов Генов
|14 април 2025 г., понеделник, 20:00 ч.ФК Хебър 1918 – ПФК Лудогорец 1945 ГС:Радослав Петров ГидженовАС1:Мирослав Максимов ИвановАС2:Йордан Петров Петров4-ТИ:Кристиян Николов КолевВАР:Васил Петров МиневАВАР:Владимир Вълков Вълков СН:Ичко Лозев Лозев
|СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.