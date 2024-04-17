Съдийски назначения 29 кръг – Втора лига

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия 29-и кръг на Втора лига.

20 април 2024 г., събота, 17:00 ч.

ОФК Спартак Пл – Спортист 2009

ГС: Вилиян Весков Видинов АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Николай Иванов Михайлов

4-ТИ: Иво Димитров Исаев

СН: Камен Михайлов Алексиев



20 април 2024 г., събота, 17:00 ч.

ФК Литекс Ловеч – ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Марин Иванов Бонев АС2: Радостин Николов Бодуров

4-ТИ: Валентин Любомиров Стефанов

СН: Тихомир Георгиев Боболов



20 април 2024 г., събота, 17:00 ч.

ФК Черноморец Балчик – ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923

ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Тодор Недялков Киров

СН: Георги Генов Нарлев



20 април 2024 г., събота, 17:00 ч.

ПФК Монтана 1921 – ОФК Беласица

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Стоян Иванов Стоянов АС2: Ангел Бориславов Станчев

4-ТИ: Антонио Тодоров Антов

СН: Иво Величков Боев



20 април 2024 г., събота, 17:00 ч.

ФК Струмска слава 1927 – Спартак 1918

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Цветан Гошов Горанов

4-ТИ: Георги Петров Стоянов

СН: Тихомир Димитров Костовски



20 април 2024 г., събота, 17:00 ч.

ПФК Добруджа 1919 – ПФК Марица 1921

ГС: Борис Борисов Попов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Димо Неделчев Стоянов

4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров

СН: Живко Герганов Недялков



21 април 2024 г., неделя, 17:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 II – ОФК Янтра 2019

ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Богомил Севдалинов Димитров

4-ТИ: Тодор Недялков Киров

СН: Георги Спасов Славов



22 април 2024 г., понеделник, 17:00 ч.

ЦСКА 1948 II – ФК Марек 1915

ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Георги Димчев Великов АС2: Владимир Здравков Хубенов

4-ТИ: Димитър Цолов Буров

СН: Георги Иванов Хаджийски



22 април 2024 г., понеделник, 17:00 ч.

ПФК Септември Сф – Дунав Русе

ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Иван Радославов Иванов АС2: Венелин Павлов Иванов

4-ТИ: Геро Георгиев Писков

СН: Цветан Георгиев Георгиев

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