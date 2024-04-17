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Спорт

Съдийски назначения 29 кръг – Втора лига

Редактор

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия 29-и кръг на Втора лига.

20 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ОФК Спартак Пл – Спортист 2009
ГС:    Вилиян Весков Видинов    АС1:    Асен Крумов Крумов    АС2:    Николай Иванов Михайлов
4-ТИ:    Иво Димитров Исаев                
СН:    Камен Михайлов Алексиев     
 
20 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ФК Литекс Ловеч – ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС
ГС:    Любослав Бисеров Любомиров    АС1:    Марин Иванов Бонев    АС2:    Радостин Николов Бодуров
4-ТИ:    Валентин Любомиров Стефанов                
СН:    Тихомир Георгиев Боболов     
 
20 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ФК Черноморец Балчик – ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923
ГС:    Стефан Атанасов Гурков    АС1:    Станимир Емилов Трифонов    АС2:    Теодор Пешев Петров
4-ТИ:    Тодор Недялков Киров                
СН:    Георги Генов Нарлев     
 
20 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ПФК Монтана 1921 – ОФК Беласица
ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Стоян Иванов Стоянов    АС2:    Ангел Бориславов Станчев
4-ТИ:    Антонио Тодоров Антов                
СН:    Иво Величков Боев     
 
20 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 – Спартак 1918
ГС:    Димо Стоянов Димов    АС1:    Светослав Колев Енчев    АС2:    Цветан Гошов Горанов
4-ТИ:    Георги Петров Стоянов                
СН:    Тихомир Димитров Костовски     
 
20 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 – ПФК Марица 1921
ГС:    Борис Борисов Попов    АС1:    Светослав Станимиров Стойчев    АС2:    Димо Неделчев Стоянов
4-ТИ:    Светослав Иванов Лазаров                
СН:    Живко Герганов Недялков     
 
21 април 2024 г., неделя, 17:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II – ОФК Янтра 2019
ГС:    Кристиян Младенов Тодоров    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ:    Тодор Недялков Киров                
СН:    Георги Спасов Славов     
 
22 април 2024 г., понеделник, 17:00 ч.
ЦСКА 1948 II – ФК Марек 1915
ГС:    Иван Стефанов Иванов    АС1:    Георги Димчев Великов    АС2:    Владимир Здравков Хубенов
4-ТИ:    Димитър Цолов Буров                
СН:    Георги Иванов Хаджийски     
 
22 април 2024 г., понеделник, 17:00 ч.
ПФК Септември Сф – Дунав Русе
ГС:    Мартин Иванов Марков    АС1:    Иван Радославов Иванов    АС2:    Венелин Павлов Иванов
4-ТИ:    Геро Георгиев Писков                
СН:    Цветан Георгиев Георгиев     

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