Съдийски назначения 29 кръг – Втора лига
Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия 29-и кръг на Втора лига.
20 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ОФК Спартак Пл – Спортист 2009
ГС: Вилиян Весков Видинов АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Иво Димитров Исаев
СН: Камен Михайлов Алексиев
20 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ФК Литекс Ловеч – ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Марин Иванов Бонев АС2: Радостин Николов Бодуров
4-ТИ: Валентин Любомиров Стефанов
СН: Тихомир Георгиев Боболов
20 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ФК Черноморец Балчик – ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923
ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Тодор Недялков Киров
СН: Георги Генов Нарлев
20 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ПФК Монтана 1921 – ОФК Беласица
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Стоян Иванов Стоянов АС2: Ангел Бориславов Станчев
4-ТИ: Антонио Тодоров Антов
СН: Иво Величков Боев
20 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 – Спартак 1918
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Цветан Гошов Горанов
4-ТИ: Георги Петров Стоянов
СН: Тихомир Димитров Костовски
20 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 – ПФК Марица 1921
ГС: Борис Борисов Попов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Димо Неделчев Стоянов
4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров
СН: Живко Герганов Недялков
21 април 2024 г., неделя, 17:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II – ОФК Янтра 2019
ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ: Тодор Недялков Киров
СН: Георги Спасов Славов
22 април 2024 г., понеделник, 17:00 ч.
ЦСКА 1948 II – ФК Марек 1915
ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Георги Димчев Великов АС2: Владимир Здравков Хубенов
4-ТИ: Димитър Цолов Буров
СН: Георги Иванов Хаджийски
22 април 2024 г., понеделник, 17:00 ч.
ПФК Септември Сф – Дунав Русе
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Иван Радославов Иванов АС2: Венелин Павлов Иванов
4-ТИ: Геро Георгиев Писков
СН: Цветан Георгиев Георгиев