Съдийски назначения – 29 кръг на Втора лига
Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за предстоящия 29-и междинен кръг от Втора лига.
|2 април 2025 г., сряда, 17:00 ч.Миньор – Сдружение футболен клуб Фратрия ГС:Христо Митков МинчевАС1:Никифор Деянов ВелковАС2:Петър Николаев Михов4-ТИ:Станимир Георгиев Тодоров СН:Пламен Божидаров Мехлемов
|2 април 2025 г., сряда, 17:00 ч.ПФК Лудогорец 1945 II – СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР ГС:Георги Иванов ИвановАС1:Владимир Здравков ХубеновАС2:Месут Севинчев Ахмедов4-ТИ:Кристиян Младенов Тодоров СН:Тихомир Георгиев Боболов
|2 април 2025 г., сряда, 17:00 ч.ФК Марек 1915 – ЦСКА 1948 II ГС:Димо Стоянов ДимовАС1:Иван Стоянов КопчевАС2:Желязко Димитров Пилатов4-ТИ:Стефан Атанасов Гурков СН:Стефан Иванов Йорданов
|3 април 2025 г., четвъртък, 17:00 ч.Ботев Пд II – ФК Ловеч ГС:Георги Георгиев СпасовАС1:Николай Георгиев ПопниколовАС2:Драгомир Веселинов Димитров4-ТИ:Божидар Тихомиров Тодоров СН:Донка Динчева Желева-Терзиева
|3 април 2025 г., четвъртък, 17:00 ч.ОФК Янтра 2019 – ПФК ЦСКА-София II ГС:Любомир Николаев ВушовскиАС1:Мартин Викторов МихайловАС2:Ангел Бориславов Станчев4-ТИ:Христофор Страцимиров Петков СН:Йордан Веселинов Гулев
|3 април 2025 г., четвъртък, 17:30 ч.ПФК Монтана 1921 – ОФК Спартак Пл ГС:Борис Борисов ПоповАС1:Владимир Тодоров ТашковАС2:Велин Диманов Димитров4-ТИ:Вилиян Весков Видинов СН:Владимир Йорданов Владимиров
|3 април 2025 г., четвъртък, 18:00 ч.ФК Етър ВТ – ФК Дунав Русе ГС:Мартин Живков ВеликовАС1:Венцислав Бориславов БанчевАС2:Владимир Йорданов Йорданов4-ТИ:Георги Георгиев Новачев СН:Ивайло Серьожев Лазаров
|4 април 2025 г., петък, 17:00 ч.ФК Струмска слава 1927 – ПФК Добруджа 1919 ГС:Иво Венциславов АндреевАС1:Дениз Пиринов СоколовАС2:Николай Иванов Михайлов4-ТИ:Валентин Любомиров Стефанов СН:Веселин Мишев Добриянов
|4 април 2025 г., петък, 17:00 ч.ОФК Беласица – Спортист 2009 ГС:Стилян Стоянов КолевАС1:Илиян Петров КапарашевАС2:Кристиян Ботев Минков4-ТИ:Кристиан Кирилов Бучев СН:Тихомир Димитров Костовски
|4 април 2025 г., петък, 17:45 ч.ОФК Локомотив Горна Оряховица – ПФК Пирин 22 АД ГС:Тодор Недялков КировАС1:Живко Руменов ПетровАС2:Станимир Веселинов Господинов4-ТИ:Владимир Николаев Кирилов СН:Георги Спасов Славов
|СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.