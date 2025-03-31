понеделник, март 31, 2025
Последни:
Спорт

Съдийски назначения – 29 кръг на Втора лига

Редактор

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за предстоящия 29-и междинен кръг от Втора лига.

2 април 2025 г., сряда, 17:00 ч.Миньор – Сдружение футболен клуб Фратрия ГС:Христо Митков МинчевАС1:Никифор Деянов ВелковАС2:Петър Николаев Михов4-ТИ:Станимир Георгиев Тодоров     СН:Пламен Божидаров Мехлемов 
 
2 април 2025 г., сряда, 17:00 ч.ПФК Лудогорец 1945 II – СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР ГС:Георги Иванов ИвановАС1:Владимир Здравков ХубеновАС2:Месут Севинчев Ахмедов4-ТИ:Кристиян Младенов Тодоров     СН:Тихомир Георгиев Боболов 
 
2 април 2025 г., сряда, 17:00 ч.ФК Марек 1915 – ЦСКА 1948 II ГС:Димо Стоянов ДимовАС1:Иван Стоянов КопчевАС2:Желязко Димитров Пилатов4-ТИ:Стефан Атанасов Гурков     СН:Стефан Иванов Йорданов 
 
3 април 2025 г., четвъртък, 17:00 ч.Ботев Пд II – ФК Ловеч ГС:Георги Георгиев СпасовАС1:Николай Георгиев ПопниколовАС2:Драгомир Веселинов Димитров4-ТИ:Божидар Тихомиров Тодоров     СН:Донка Динчева Желева-Терзиева 
 
3 април 2025 г., четвъртък, 17:00 ч.ОФК Янтра 2019 – ПФК ЦСКА-София II ГС:Любомир Николаев ВушовскиАС1:Мартин Викторов МихайловАС2:Ангел Бориславов Станчев4-ТИ:Христофор Страцимиров Петков     СН:Йордан Веселинов Гулев 
 
3 април 2025 г., четвъртък, 17:30 ч.ПФК Монтана 1921 – ОФК Спартак Пл ГС:Борис Борисов ПоповАС1:Владимир Тодоров ТашковАС2:Велин Диманов Димитров4-ТИ:Вилиян Весков Видинов     СН:Владимир Йорданов Владимиров 
 
3 април 2025 г., четвъртък, 18:00 ч.ФК Етър ВТ – ФК Дунав Русе ГС:Мартин Живков ВеликовАС1:Венцислав Бориславов БанчевАС2:Владимир Йорданов Йорданов4-ТИ:Георги Георгиев Новачев     СН:Ивайло Серьожев Лазаров 
 
4 април 2025 г., петък, 17:00 ч.ФК Струмска слава 1927 – ПФК Добруджа 1919 ГС:Иво Венциславов АндреевАС1:Дениз Пиринов СоколовАС2:Николай Иванов Михайлов4-ТИ:Валентин Любомиров Стефанов     СН:Веселин Мишев Добриянов 
 
4 април 2025 г., петък, 17:00 ч.ОФК Беласица – Спортист 2009 ГС:Стилян Стоянов КолевАС1:Илиян Петров КапарашевАС2:Кристиян Ботев Минков4-ТИ:Кристиан Кирилов Бучев     СН:Тихомир Димитров Костовски 
 
4 април 2025 г., петък, 17:45 ч.ОФК Локомотив Горна Оряховица – ПФК Пирин 22 АД ГС:Тодор Недялков КировАС1:Живко Руменов ПетровАС2:Станимир Веселинов Господинов4-ТИ:Владимир Николаев Кирилов     СН:Георги Спасов Славов 
 
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

Интересно от мрежата

Вижте още

„Левски“ U14 с престижни контроли срещу „Фенербахче“ и „Галатасарай“

Редактор

Спартак Вн обяви нови цени на билетите

Редактор

Черно море U17 с първа победа за 2025 година

Редактор

Pin It on Pinterest