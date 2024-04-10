Съдийски назначения 29 кръг и отложен мач от 8 кръг – efbet Лига

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия 29-и кръг на efbet Лига, както и за отложения мач от 8-ия кръг ЦСКА 1948 – Лудогорец.

11 април 2024 г., четвъртък, 18:45 ч.

ФК ЦСКА 1948 – ПФК Лудогорец 1945С

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Михаел Петков Павлов

СН: Георги Владимиров Игнатов

12 април 2024 г., петък, 17:45 ч.

ПФК Ботев АД – ПФК Ботев Враца

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Мартин Живков Богдев



12 април 2024 г., петък, 20:15 ч.

ПФК ЦСКА – София ЕАД – Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД

ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Венцислав Иванов Гаврилов



13 април 2024 г., събота, 17:45 ч.

ПФК Славия 1913 – ФК Хебър 1918

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Валентин Желев Добрев



13 април 2024 г., събота, 20:15 ч.

ПФК Черно море – ПФК Левски

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Димо Стоянов Димов

СН: Стоян Христов Денев



14 април 2024 г., неделя, 17:00 ч.

ФК Етър ВТ – ФК Крумовград

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Владимир Тодоров Ташков

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Стоян Панталеев Арсов

СН: Георги Василев Йорданов



14 април 2024 г., неделя, 19:30 ч.

ПФК Берое – Стара Загора – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Станислав Лазаров Станев

СН: Радан Василев Мирянов



15 април 2024 г., понеделник, 17:30 ч.

ФК ЦСКА 1948 – ФК Локомотив 1929

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Христо Пламенов Хаджийски

СН: Антон Симеонов Генов



15 април 2024 г., понеделник, 20:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Красен Иванов Георгиев

СН: Атанас Петров Бозев

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