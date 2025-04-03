Съдийски назначения 28-ми кръг Първа лига
|Срещи от 28 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025
|5 април 2025 г., събота, 16:30 ч.ПФК Черно море – ПФК Ботев АД ГС:Георги Милков ГинчевАС1:Георги Йорданов ДойновАС2:Никифор Деянов Велков4-ТИ:Ивайло Красимиров НенковВАР:Васимир Маруан Ел-ХатибАВАР:Мартин Иванов Марков СН:Мартин Живков Богдев
|5 април 2025 г., събота, 19:00 ч.ПФК Ботев Враца – ПФК ЦСКА – София ЕАД ГС:Волен Валентинов ЧинковАС1:Дениз Пиринов СоколовАС2:Костадин Димитров Тановчев4-ТИ:Геро Георгиев ПисковВАР:Станимир Лозанов ТренчевАВАР:Стоян Панталеев Арсов СН:Йордан Костадинов Иванов
|6 април 2025 г., неделя, 12:15 ч.ФК Крумовград – ФК Хебър 1918 ГС:Кристиян Николов КолевАС1:Александър Христов АпостоловАС2:Желязко Димитров Пилатов4-ТИ:Станимир Георгиев ТодоровВАР:Красен Иванов ГеоргиевАВАР:Мартин Живков Великов СН:Николай Йорданов Колев
|6 април 2025 г., неделя, 14:45 ч.ФК Локомотив 1929 – ПФК Славия 1913 ГС:Димитър Димитров ДимитровАС1:Димо Дамянов ВълчевАС2:Станимир Емилов Трифонов4-ТИ:Любомир Николаев ВушовскиВАР:Валентин Станчев ЖелезовАВАР:Любослав Бисеров Любомиров СН:Валентин Желев Добрев
|6 април 2025 г., неделя, 17:15 ч.ПФК Берое – Стара Загора – ПФК Левски ГС:Владимир Вълков ВълковАС1:Георги Пламенов ТодоровАС2:Станимир Илков Илков4-ТИ:Георги Димитров ДавидовВАР:Драгомир Димитров ДрагановАВАР:Кристиян Младенов Тодоров СН:Николай Тодоров Петров
|7 април 2025 г., понеделник, 15:00 ч.ПФК Септември Сф – ПФК Арда Кърджали 1924 ГС:Васил Петров МиневАС1:Иво Николаев КолевАС2:Мартин Тодоров Мачев4-ТИ:Кристина Георгиева ГеоргиеваВАР:Радослав Петров ГидженовАВАР:Иво Венциславов Андреев СН:Костадин Ангелов Гергинов
|7 април 2025 г., понеделник, 17:30 ч.ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – Спартак 1918 ГС:Християна Красимирова ГутеваАС1:Димитър Русанов РусевАС2:Иван Радославов Иванов4-ТИ:Димо Стоянов ДимовВАР:Венцислав Георгиев МитревАВАР:Мариян Георгиев Гребенчарски СН:Ахмед Яшар Ахмед
|7 април 2025 г., понеделник, 20:00 ч.ФК ЦСКА 1948 – ПФК Лудогорец 1945 ГС:Никола Антонов ПоповАС1:Мартин Емилов ВеневАС2:Красимир Владимиров Миланов4-ТИ:Михаел Петков ПавловВАР:Георги Николов КабаковАВАР:Денислав Йорданов Сталев СН:Венцислав Иванов Гаврилов
|СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.