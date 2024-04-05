Съдийски назначения 28 кръг – efbet Лига

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия 28-и кръг на efbet Лига.

6 април 2024 г., събота, 17:45 ч.

ФК Хебър 1918 – ФК Етър ВТ

ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Васил Петров Минев

СН: Йордан Костадинов Иванов



6 април 2024 г., събота, 20:15 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 – ПФК Славия 1913

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Димо Стоянов Димов

СН: Константин Делов Писков



7 април 2024 г., неделя, 14:45 ч.

ПФК Левски – ПФК ЦСКА – София ЕАД

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Радослав Петров Гидженов

СН: Йордан Динков Сталев АВАР 2: Мартин Веселинов Маргаритов



7 април 2024 г., неделя, 17:45 ч.

ПФК Ботев АД – ФК ЦСКА 1948

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Петър Георгиев Кузев АВАР: Михаел Петков Павлов

СН: Николай Йорданов Колев



7 април 2024 г., неделя, 20:15 ч.

Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД – ПФК Лудогорец 1945

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Александър Костадинов Костадинов



8 април 2024 г., понеделник, 17:00 ч.

ПФК Ботев Враца – ФК Крумовград

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Петър Стоянов Петров



8 април 2024 г., понеделник, 19:30 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 – ПФК Черно море

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Димитър Русенов Русев

СН: Георги Крумов Виделов



9 април 2024 г., вторник, 18:30 ч.

ФК Локомотив 1929 – ПФК Берое – Стара Загора

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Диян Христов Вълков АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Йордан Веселинов Гулев

Facebook

Twitter



Shares