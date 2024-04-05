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Спорт

Съдийски назначения 28 кръг – efbet Лига

Редактор

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия 28-и кръг на efbet Лига.

6 април 2024 г., събота, 17:45 ч.
ФК Хебър 1918 – ФК Етър ВТ
ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Ивайло Красимиров Ненков    АВАР:    Васил Петров Минев
СН:    Йордан Костадинов Иванов     
 
6 април 2024 г., събота, 20:15 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 – ПФК Славия 1913
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Тодор Василев Вуков
4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Димо Стоянов Димов
СН:    Константин Делов Писков     
 
7 април 2024 г., неделя, 14:45 ч.
ПФК Левски – ПФК ЦСКА – София ЕАД
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Радослав Петров Гидженов
СН:    Йордан Динков Сталев                                                                    АВАР 2: Мартин Веселинов Маргаритов
 
7 април 2024 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК Ботев АД – ФК ЦСКА 1948
ГС:    Венцислав Георгиев Митрев    АС1:    Павлин Цветанов Михайлов    АС2:    Георги Любомиров Минев
4-ТИ:    Кристиян Николов Колев    ВАР:    Петър Георгиев Кузев    АВАР:    Михаел Петков Павлов
СН:    Николай Йорданов Колев     
 
7 април 2024 г., неделя, 20:15 ч.
Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД – ПФК Лудогорец 1945
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов
СН:    Александър Костадинов Костадинов     
 
8 април 2024 г., понеделник, 17:00 ч.
ПФК Ботев Враца – ФК Крумовград
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Станислав Лазаров Станев
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Ивайло Иванов Стоянов    АВАР:    Мирослав Максимов Иванов
СН:    Петър Стоянов Петров     
 
8 април 2024 г., понеделник, 19:30 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 – ПФК Черно море
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Мартин Емилов Венев
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Димитър Русенов Русев
СН:    Георги Крумов Виделов     
 
9 април 2024 г., вторник, 18:30 ч.
ФК Локомотив 1929 – ПФК Берое – Стара Загора
ГС:    Красен Иванов Георгиев    АС1:    Диян Христов Вълков    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Иво Николаев Колев
СН:    Йордан Веселинов Гулев  

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