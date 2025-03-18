Съдийски назначения 27-ми кръг Втора лига
Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви нарядите за 27-мия кръг на Втора лига.
Срещи от 27 кръг на Втора ПФЛ, сезон 2024-2025
22 март 2025 г., събота, 15:30 ч.
ФК Марек 1915 – ПФК Пирин 22 АД
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
22 март 2025 г., събота, 15:30 ч.
Ботев Пд II – ЦСКА 1948 II
ГС: Петър Милков Николов АС1: Димитър Русанов Русев АС2: Михаил Димчов Гигов
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов
СН: Цветан Борисов Трифонов
22 март 2025 г., събота, 15:30 ч.
ФК Струмска слава 1927 – ФК Дунав Русе
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Димитър Валентинов Мекушин
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов
СН: Драган Кирилов Стойков
22 март 2025 г., събота, 15:30 ч.
ОФК Беласица – ФК Ловеч
ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Даниел Милков Ников АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Антонио Тодоров Антов
СН: Владимир Йорданов Владимиров
22 март 2025 г., събота, 15:30 ч.
Миньор – ПФК Добруджа 1919
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Асен Крумов Крумов
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Йордан Веселинов Гулев
22 март 2025 г., събота, 15:30 ч.
ОФК Янтра 2019 – Спортист 2009
ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Драгомир Веселинов Димитров
4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов
СН: Красимир Иванов Василев
22 март 2025 г., събота, 15:30 ч.
ПФК Монтана 1921 – Сдружение футболен клуб Фратрия
ГС: Николай Диянов Запрянов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Цветан Гошов Горанов
4-ТИ: Георги Иванов Иванов
СН: Георги Спасов Славов
22 март 2025 г., събота, 15:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II – ПФК ЦСКА-София II
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков
СН: Николай Валентинов Малджански
22 март 2025 г., събота, 15:30 ч.
СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР – ОФК Спартак Пл
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров
СН: Донка Динчева Желева-Терзиева
23 март 2025 г., неделя, 15:30 ч.
ФК Етър ВТ – ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Борис Борисов Попов АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Христо Митков Минчев
СН: Пламен Божидаров Мехлемов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.