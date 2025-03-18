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Спорт

Съдийски назначения 27-ми кръг Втора лига

Редактор

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви нарядите за 27-мия кръг на Втора лига. 

Срещи от 27 кръг на Втора ПФЛ, сезон 2024-2025

22 март 2025 г., събота, 15:30 ч.

ФК Марек 1915 – ПФК Пирин 22 АД

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков        

СН: Венцислав Иванов Гаврилов  

22 март 2025 г., събота, 15:30 ч.

Ботев Пд II – ЦСКА 1948 II

ГС: Петър Милков Николов АС1: Димитър Русанов Русев АС2: Михаил Димчов Гигов

4-ТИ: Вилиян Весков Видинов        

СН: Цветан Борисов Трифонов  

22 март 2025 г., събота, 15:30 ч.

ФК Струмска слава 1927 – ФК Дунав Русе

ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Димитър Валентинов Мекушин

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов        

СН: Драган Кирилов Стойков  

22 март 2025 г., събота, 15:30 ч.

ОФК Беласица – ФК Ловеч

ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Даниел Милков Ников АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Антонио Тодоров Антов        

СН: Владимир Йорданов Владимиров  

22 март 2025 г., събота, 15:30 ч.

Миньор – ПФК Добруджа 1919

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Асен Крумов Крумов

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб        

СН: Йордан Веселинов Гулев  

22 март 2025 г., събота, 15:30 ч.

ОФК Янтра 2019 – Спортист 2009

ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Драгомир Веселинов Димитров

4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов        

СН: Красимир Иванов Василев  

22 март 2025 г., събота, 15:30 ч.

ПФК Монтана 1921 – Сдружение футболен клуб Фратрия

ГС: Николай Диянов Запрянов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Цветан Гошов Горанов

4-ТИ: Георги Иванов Иванов        

СН: Георги Спасов Славов  

22 март 2025 г., събота, 15:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 II – ПФК ЦСКА-София II

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков        

СН: Николай Валентинов Малджански  

22 март 2025 г., събота, 15:30 ч.

СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР – ОФК Спартак Пл

ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Владимир Йорданов Йорданов

4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров        

СН: Донка Динчева Желева-Терзиева  

23 март 2025 г., неделя, 15:30 ч.

ФК Етър ВТ – ОФК Локомотив Горна Оряховица

ГС: Борис Борисов Попов АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Христо Митков Минчев        

СН: Пламен Божидаров Мехлемов  

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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