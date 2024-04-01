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Спорт

Съдийски назначения 27 кръг – efbet Лига

Редактор

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия 27 кръг на efbet Лига.

2 април 2024 г., вторник, 17:00 ч.

ФК Етър ВТ – ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Димо Стоянов Димов

СН: Димитър Панайотов Костов     

2 април 2024 г., вторник, 19:30 ч.

ПФК Славия 1913 – Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Димитър Димитров Димитров

СН: Георги Владимиров Игнатов     

3 април 2024 г., сряда, 14:30 ч.

ФК Крумовград – ФК Хебър 1918

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Николай Йорданов Колев     

3 април 2024 г., сряда, 17:00 ч.

ПФК ЦСКА – София ЕАД – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Николай Георгиев Ангелов     

3 април 2024 г., сряда, 19:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Левски

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Валентин Станчев Железов АВАР 2: Георги Йорданов Дойнов

СН: Кольо Димитров Данев     

4 април 2024 г., четвъртък, 14:30 ч.

ФК ЦСКА 1948 – ПФК Ботев Враца

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Живко Руменов Петров

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Мартин Емилов Венев

СН: Венцислав Иванов Гаврилов     

4 април 2024 г., четвъртък, 17:00 ч.

ПФК Берое – Стара Загора – ПФК Ботев АД

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Светослав Станимиров Стойчев

СН: Николай Тодоров Петров     

4 април 2024 г., четвъртък, 19:30 ч.

ПФК Черно море – ФК Локомотив 1929

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Георги Генов Нарлев

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