Съдийски назначения 26-ти кръг Втора лига
Срещи от 26 кръг на Втора ПФЛ, сезон 2024-2025
15 март 2025 г., събота, 15:30 ч.
ПФК Пирин 22 АД – ОФК Спартак Пл
ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Мартин Викторов Михайлов АС2: Ангел Бориславов Станчев
4-ТИ: Димитър Цолов Буров
СН: Асен Йорданов Николов
15 март 2025 г., събота, 15:30 ч.
ЦСКА 1948 II – ФК Струмска слава 1927
ГС: Кристина Георгиева Георгиева АС1: Радостин Николов Бодуров АС2: Павлета Веселинова Рашкова
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Георги Иванов Хаджийски
16 март 2025 г., неделя, 15:30 ч.
Сдружение футболен клуб Фратрия – ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Станислав Христов Апостолов АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Драгомир Веселинов Димитров
4-ТИ: Георги Георгиев Новачев
СН: Живко Герганов Недялков
16 март 2025 г., неделя, 15:30 ч.
ПФК ЦСКА-София II – СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР
ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Богомил Севдалинов Димитров АС2: Станимир Веселинов Господинов
4-ТИ: Петър Милков Николов
СН: Стефан Иванов Йорданов
16 март 2025 г., неделя, 15:30 ч.
Спортист 2009 – ПФК Монтана 1921
ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Димо Неделчев Стоянов АС2: Атанас Димитров Пилатов
4-ТИ: Геро Георгиев Писков
СН: Ивайло Серьожев Лазаров
16 март 2025 г., неделя, 15:30 ч.
ФК Ловеч – Миньор
ГС: Владимир Николаев Кирилов АС1: Павлин Петков Петков АС2: Борислав Борисов Борисов
4-ТИ: Борис Борисов Попов
СН: Тихомир Георгиев Боболов
16 март 2025 г., неделя, 15:30 ч.
ФК Дунав Русе – ОФК Беласица
ГС: Валентин Любомиров Стефанов АС1: Георги Димчев Великов АС2: Георги Петров Спасов
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Йосиф Петров Ронков
16 март 2025 г., неделя, 15:30 ч.
ФК Марек 1915 – ФК Етър ВТ
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Венелин Павлов Иванов АС2: Васил Ангелов Байрактарски
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Тони Бонев Пандарски
17 март 2025 г., понеделник, 15:30 ч.
ПФК Добруджа 1919 – ОФК Янтра 2019
ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Владимир Здравков Хубенов
4-ТИ: Николай Диянов Запрянов
СН: Радослав Тодоров Станев
17 март 2025 г., понеделник, 17:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица – Ботев Пд II
ГС: Иван Руменов Христов АС1: Теодор Пешев Петров АС2: Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Ивелин Венциславов Занев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.