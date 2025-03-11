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Спорт

Съдийски назначения 26-ти кръг Втора лига

Редактор

Срещи от 26 кръг на Втора ПФЛ, сезон 2024-2025

15 март 2025 г., събота, 15:30 ч.
ПФК Пирин 22 АД – ОФК Спартак Пл

ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Мартин Викторов Михайлов АС2: Ангел Бориславов Станчев
4-ТИ: Димитър Цолов Буров

СН: Асен Йорданов Николов

15 март 2025 г., събота, 15:30 ч.
ЦСКА 1948 II – ФК Струмска слава 1927

ГС: Кристина Георгиева Георгиева АС1: Радостин Николов Бодуров АС2: Павлета Веселинова Рашкова
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Георги Иванов Хаджийски

16 март 2025 г., неделя, 15:30 ч.
Сдружение футболен клуб Фратрия – ПФК Лудогорец 1945 II

ГС: Станислав Христов Апостолов АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Драгомир Веселинов Димитров
4-ТИ: Георги Георгиев Новачев

СН: Живко Герганов Недялков

16 март 2025 г., неделя, 15:30 ч.
ПФК ЦСКА-София II – СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР

ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Богомил Севдалинов Димитров АС2: Станимир Веселинов Господинов
4-ТИ: Петър Милков Николов

СН: Стефан Иванов Йорданов

16 март 2025 г., неделя, 15:30 ч.
Спортист 2009 – ПФК Монтана 1921

ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Димо Неделчев Стоянов АС2: Атанас Димитров Пилатов
4-ТИ: Геро Георгиев Писков

СН: Ивайло Серьожев Лазаров

16 март 2025 г., неделя, 15:30 ч.
ФК Ловеч – Миньор

ГС: Владимир Николаев Кирилов АС1: Павлин Петков Петков АС2: Борислав Борисов Борисов
4-ТИ: Борис Борисов Попов

СН: Тихомир Георгиев Боболов

16 март 2025 г., неделя, 15:30 ч.
ФК Дунав Русе – ОФК Беласица

ГС: Валентин Любомиров Стефанов АС1: Георги Димчев Великов АС2: Георги Петров Спасов
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев

СН: Йосиф Петров Ронков

16 март 2025 г., неделя, 15:30 ч.
ФК Марек 1915 – ФК Етър ВТ

ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Венелин Павлов Иванов АС2: Васил Ангелов Байрактарски
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов

СН: Тони Бонев Пандарски

17 март 2025 г., понеделник, 15:30 ч.
ПФК Добруджа 1919 – ОФК Янтра 2019

ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Владимир Здравков Хубенов
4-ТИ: Николай Диянов Запрянов

СН: Радослав Тодоров Станев

17 март 2025 г., понеделник, 17:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица – Ботев Пд II

ГС: Иван Руменов Христов АС1: Теодор Пешев Петров АС2: Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Ивелин Венциславов Занев

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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