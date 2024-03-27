Съдийски назначения 26 кръг – Втора лига

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за предстоящия 26 кръг на Втора лига.

30 март 2024 г., събота, 15:30 ч.

ФК Марек 1915 – ПФК Марица 1921

ГС: Вилиян Весков Видинов АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Георги Димчев Великов

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Асен Йорданов Николов



30 март 2024 г., събота, 15:30 ч.

Спартак 1918 – Дунав Русе

ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Димо Стоянов Димов

СН: Atanas Петров Bozev



30 март 2024 г., събота, 15:30 ч.

ОФК Беласица – ПФК Септември Сф

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов

СН: Милко Петков Николов



30 март 2024 г., събота, 15:30 ч.

ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923 – ПФК Добруджа 1919

ГС: Иво Димитров Исаев АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Мартин Викторов Михайлов

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски

СН: Стефан Иванов Йорданов



31 март 2024 г., неделя, 17:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС – ФК Струмска слава 1927

ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Богомил Севдалинов Димитров АС2: Владимир Йорданов Йорданов

4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров

СН: Цветан Георгиев Георгиев



31 март 2024 г., неделя, 17:00 ч.

Спортист 2009 – ФК Черноморец Балчик

ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Марио Георгиев Данаилов АС2: Стоян Иванов Стоянов

4-ТИ: Антонио Тодоров Антов

СН: Антон Янков Терзиев



31 март 2024 г., неделя, 17:00 ч.

ОФК Спартак Пл – ПФК Лудогорец 1945 II

ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Тихомир Георгиев Боболов



1 април 2024 г., понеделник, 16:30 ч.

ОФК Янтра 2019 – ПФК Монтана 1921

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Венцислав Бориславов Банчев

4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов

СН: Камен Михайлов Алексиев



1 април 2024 г., понеделник, 17:00 ч.

ЦСКА 1948 II – ФК Литекс Ловеч

ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Николай Иванов Михайлов

4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров

СН: Венцислав Иванов Гаврилов

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