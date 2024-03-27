Съдийски назначения 26 кръг – Втора лига
Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за предстоящия 26 кръг на Втора лига.
30 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ФК Марек 1915 – ПФК Марица 1921
ГС: Вилиян Весков Видинов АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Георги Димчев Великов
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Асен Йорданов Николов
30 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
Спартак 1918 – Дунав Русе
ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Atanas Петров Bozev
30 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ОФК Беласица – ПФК Септември Сф
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов
СН: Милко Петков Николов
30 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923 – ПФК Добруджа 1919
ГС: Иво Димитров Исаев АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Мартин Викторов Михайлов
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски
СН: Стефан Иванов Йорданов
31 март 2024 г., неделя, 17:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС – ФК Струмска слава 1927
ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Богомил Севдалинов Димитров АС2: Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров
СН: Цветан Георгиев Георгиев
31 март 2024 г., неделя, 17:00 ч.
Спортист 2009 – ФК Черноморец Балчик
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Марио Георгиев Данаилов АС2: Стоян Иванов Стоянов
4-ТИ: Антонио Тодоров Антов
СН: Антон Янков Терзиев
31 март 2024 г., неделя, 17:00 ч.
ОФК Спартак Пл – ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Тихомир Георгиев Боболов
1 април 2024 г., понеделник, 16:30 ч.
ОФК Янтра 2019 – ПФК Монтана 1921
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов
СН: Камен Михайлов Алексиев
1 април 2024 г., понеделник, 17:00 ч.
ЦСКА 1948 II – ФК Литекс Ловеч
ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Венцислав Иванов Гаврилов