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Спорт

Съдийски назначения 26 кръг – Втора лига

Редактор

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за предстоящия 26 кръг на Втора лига.

30 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ФК Марек 1915 – ПФК Марица 1921
ГС:    Вилиян Весков Видинов    АС1:    Асен Крумов Крумов    АС2:    Георги Димчев Великов
4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски                
СН:    Асен Йорданов Николов     
 
30 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
Спартак 1918 – Дунав Русе
ГС:    Стефан Атанасов Гурков    АС1:    Цветан Гошов Горанов    АС2:    Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ:    Димо Стоянов Димов                
СН:    Atanas Петров Bozev     
 
30 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ОФК Беласица – ПФК Септември Сф
ГС:    Венцислав Георгиев Митрев    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Станислав Лазаров Станев
4-ТИ:    Георги Георгиев Спасов                
СН:    Милко Петков Николов     
 
30 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923 – ПФК Добруджа 1919
ГС:    Иво Димитров Исаев    АС1:    Красимир Владимиров Миланов    АС2:    Мартин Викторов Михайлов
4-ТИ:    Любомир Николаев Вушовски                
СН:    Стефан Иванов Йорданов     
 
31 март 2024 г., неделя, 17:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС – ФК Струмска слава 1927
ГС:    Кристиян Младенов Тодоров    АС1:    Богомил Севдалинов Димитров    АС2:    Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ:    Светослав Иванов Лазаров                
СН:    Цветан Георгиев Георгиев     
 
31 март 2024 г., неделя, 17:00 ч.
Спортист 2009 – ФК Черноморец Балчик
ГС:    Мартин Иванов Марков    АС1:    Марио Георгиев Данаилов    АС2:    Стоян Иванов Стоянов
4-ТИ:    Антонио Тодоров Антов                
СН:    Антон Янков Терзиев     
 
31 март 2024 г., неделя, 17:00 ч.
ОФК Спартак Пл – ПФК Лудогорец 1945 II
ГС:    Тодор Недялков Киров    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Теодор Пешев Петров
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев                
СН:    Тихомир Георгиев Боболов     
 
1 април 2024 г., понеделник, 16:30 ч.
ОФК Янтра 2019 – ПФК Монтана 1921
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Мартин Тодоров Мачев    АС2:    Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ:    Владимир Николаев Кирилов                
СН:    Камен Михайлов Алексиев     
 
1 април 2024 г., понеделник, 17:00 ч.
ЦСКА 1948 II – ФК Литекс Ловеч
ГС:    Стилян Стоянов Колев    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Николай Иванов Михайлов
4-ТИ:    Станимир Георгиев Тодоров                
СН:    Венцислав Иванов Гаврилов    

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