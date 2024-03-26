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Спорт

Съдийски назначения 26 кръг – efbet Лига

Редактор

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за предстоящия 26 кръг на efbet Лига.

29 март 2024 г., петък, 14:00 ч.
Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД – ФК Етър ВТ
ГС:    Ивелин Венциславов Занев    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Мартин Живков Великов    АВАР:    Венцислав Георгиев Митрев
СН:    Костадин Ангелов Гергинов     
 
29 март 2024 г., петък, 16:30 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 – ФК Крумовград
ГС:    Михаел Петков Павлов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Илиян Петров Капарашев
4-ТИ:    Димо Стоянов Димов    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов
СН:    Ахмед Яшар Ахмед     
 
29 март 2024 г., петък, 19:00 ч.
ПФК Левски – ПФК Славия 1913
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Станимир Илков Илков
СН:    Валентин Желев Добрев     
 
30 март 2024 г., събота, 14:00 ч.
ПФК Ботев Враца – ФК Хебър 1918
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Павлин Цветанов Михайлов    АС2:    Дарин Василев Иванов
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Мартин Тодоров Мачев
СН:    Антон Симеонов Генов     
 
30 март 2024 г., събота, 16:30 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 – ПФК Лудогорец 1945
ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Димитър Русенов Русев
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Красимир Маргаритов Кръстев
СН:    Георги Крумов Виделов     
 
30 март 2024 г., събота, 19:00 ч.
ФК Локомотив 1929 – ПФК ЦСКА – София ЕАД
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Светослав Колев Енчев
4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Никифор Деянов Велков
СН:    Александър Костадинов Костадинов     
 
31 март 2024 г., неделя, 16:30 ч.
ПФК Ботев АД – ПФК Черно море
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Васил Стоянов Шавов
4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Стоян Панталеев Арсов
СН:    Йордан Костадинов Иванов     
 
31 март 2024 г., неделя, 19:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 – ПФК Берое – Стара Загора
ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Александър Христов Апостолов
4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Васил Петров Минев
СН:    Стоян Маринов Алексиев   

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