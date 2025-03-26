Съдийски назначения 26-и кръг efbet Лига
Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за мачовете от предстоящия 26-и кръг на efbet Лига.
|28 март 2025 г., петък, 16:15 ч.ФК Локомотив 1929 – Спартак 1918 ГС:Никола Антонов ПоповАС1:Тодор Василев ВуковАС2:Радослав Георгинов Вутов4-ТИ:Християна Красимирова ГутеваВАР:Васил Петров МиневАВАР:Георги Пламенов Тодоров СН:Цветан Георгиев Георгиев
|28 март 2025 г., петък, 18:45 ч.ПФК Ботев Враца – ФК Хебър 1918 ГС:Валентин Станчев ЖелезовАС1:Станимир Илков ИлковАС2:Васил Стоянов Шавов4-ТИ:Стилян Стоянов КолевВАР:Драгомир Димитров ДрагановАВАР:Мартин Живков Великов СН:Никола Петров Джугански
|29 март 2025 г., събота, 12:15 ч.ФК ЦСКА 1948 – ФК Крумовград ГС:Георги Николов КабаковАС1:Мартин Веселинов МаргаритовАС2:Иван Стоянов Копчев4-ТИ:Денислав Йорданов СталевВАР:Волен Валентинов ЧинковАВАР:Иво Венциславов Андреев СН:Иван Захариев Вълчев
|29 март 2025 г., събота, 14:45 ч.ПФК Черно море – ПФК Славия 1913 ГС:Венцислав Георгиев МитревАС1:Дениз Пиринов СоколовАС2:Иво Николаев Колев4-ТИ:Стоян Панталеев АрсовВАР:Мариян Георгиев ГребенчарскиАВАР:Любослав Бисеров Любомиров СН:Георги Крумов Виделов
|29 март 2025 г., събота, 17:15 ч.ПФК Септември Сф – ПФК ЦСКА – София ЕАД ГС:Владимир Вълков ВълковАС1:Йордан Петров ПетровАС2:Станимир Емилов Трифонов4-ТИ:Михаел Петков ПавловВАР:Станимир Лозанов ТренчевАВАР:Георги Димитров Давидов СН:Крум Добринов Стоилов
|30 март 2025 г., неделя, 13:30 ч.ПФК Берое – Стара Загора – ПФК Арда Кърджали 1924 ГС:Волен Валентинов ЧинковАС1:Димитър Русанов РусевАС2:Владимир Тодоров Ташков4-ТИ:Мартин Иванов МарковВАР:Драгомир Димитров ДрагановАВАР:Кристиян Младенов Тодоров СН:Цветан Кръстев Кръстев
|30 март 2025 г., неделя, 16:00 ч.ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК Лудогорец 1945 ГС:Георги Милков ГинчевАС1:Георги Йорданов ДойновАС2:Илиян Петров Капарашев4-ТИ:Станимир Георгиев ТодоровВАР:Васимир Маруан Ел-ХатибАВАР:Християна Красимирова Гутева СН:Радан Василев Мирянов
|30 март 2025 г., неделя, 18:30 ч.ПФК Левски – ПФК Ботев АД ГС:Димитър Димитров ДимитровАС1:Костадин Димитров ТановчевАС2:Николай Георгиев Попниколов4-ТИ:Мартин Живков ВеликовВАР:Красен Иванов ГеоргиевАВАР:Станимир Лозанов Тренчев СН:Валентин Желев Добрев